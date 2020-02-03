США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан

Госсекретарь Майк Помпео совершил визит в четыре постсоветские республики. Получится ли у США в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане так, как получилось на Украине?



Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России – мнение

Национализм — идеология постсоветских стран

С Киева Помпео начал свой визит, этим подчеркнуто, что все "у нас там получилось" — Украина в положении: "чего изволите". Это цель в отношениях с любым "партнером" Вашингтона в мире. России же в ее нынешнем положении необходимо избегать разрастания пояса хаоса вокруг своих границ, а в идеале лучше иметь там союзников.

И здесь, кроме вопроса, получится ли у США в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, реализовать антироссийский украинский сценарий, появляется и другой: а союзники ли России эти страны? На первый вопрос можно ответить, что хорошая почва для антироссийского разворота есть везде — русофобских настроений, возможно, пока и нет, но националистических хватает: мы белорусы, мы казахи, мы узбеки… И американцы будут работать в этом направлении через свои посольства и НКО и НПО, раздувая уголек национализма.

Так, в Белоруссии есть Западная Белоруссия с прозападными и антироссийскими настроениями белорусских свидомых — змагаров,

а в Казахстане есть северо-восток с русским населением и угрозой реализации крымского сценария из-за дискриминации русских по языковому принципу.

Узбекистан имеет очаг тлеющих националистических конфликтов в Ферганской долине, там борьба с экстремизмом носит киргизский и таджикский оттенок, и если полыхнет, то у США всегда найдется свой человек на диктаторский трон.

Головокружение от близости с США

Национализм подпитывается гордыней - головокружением от успехов у политиков этих стран на "западном фронте". Они участвуют в индивидуальных программах и учениях НАТО, а с Трампом готовы встретиться "в любой точке планеты", по выражению президента Касым-Жомрата Токаева. Помпео же ведет себя очень мудро — и на суверенитет якобы не покушается (выбирайте себе партнеров), и нефть предлагает покупать "по конкурентным ценам", и в ВТО предлагает вступать (Узбекистан и Белоруссия), поддержим, мол.

"Вы — давний друг США. Между нашими странами сложилось взаимовыгодное партнерство. Позитивные изменения в Казахстане — это ваша личная заслуга. Уровень развития вашей страны впечатляет", — заявил Помпео Нурсултану Назарбаеву.

Глава госдепа сделал акцент на вытеснении Китая, подчеркнув, что американские кампании, в отличие от китайских — прозрачные, качественные и заботящиеся об окружающей среде. Но за этим нарративом стоит и антироссийский посыл. И он воспринимается, так, президент Казахстана выразил надежду на успешное проведение его очередного заседания формата 5+1 (США плюс страны Центральной Азии) в Ташкенте 3 февраля.

Что же касается, Александра Лукашенко, то он заигрался в игру под названием "отстаивание суверенитета". Он не хочет платить по санкциям, находясь в союзе с Россией, но хочет продавать ее нефть и нефтепродукты и на этом богатеть. Союзническим такое поведение не назовешь.

Что же Помпео ему сказал: купишь нашу нефть — снимем санкции. А пока — нет. Это хороший пример союзнических отношений.

Узбекистан с приходом к власти Шавката Мирзиёева вышел на мировой рынок с огромными госресурсами в добывающей промышленности, энергетике, их хотят приватизировать, в том числе на Западе. Ташкент, возможно, и вступит в ЕАЭС, но хочет это сделать на своих условиях. Пока Мирзиёев, очарованный хвалебными очерками о его деятельности в западных СМИ, наблюдает… Как и его предшественник — тоже многолетний наблюдатель Ислам Каримов, который шарахался всю дорогу от Москвы к Вашингтону.

Почему Помпео не выбрал Армению и Киргизию

Заметим, что Киргизию и Армению Помпео не посетил — видно, не считает страны перспективными с точки зрения антироссийского разворота. Киргизия даже попала в разряд плохишей — на иммиграцию из Киргизии в США наложено табу, хотя страна считалась ранее образцом демократии в Центральной Азии. Вероятно, госдеп попробовал уже на многих президентах Киргизии (пять с момента получения независимости), как и на Николе Пашиняне, переориентировать эти страны на антироссийский курс, но не получилось, а уж какой Пашинян был прозападный.

Как говорится, "непреодолимые обстоятельства" действуют — без России погибнет Армения и будет очень плохо жить Киргизия. К тому же даже если будет в этих странах дестабилизация с антироссийским курсом, то она не нанесет значительного ущерба России. Другое дело Казахстан и Белоруссия — ядро ключевых интеграционных структур на постсоветском пространстве — ЕАЭС и ОДКБ. И Узбекистан, который с 33-миллионным населением может усилить ЕАЭС.

Минск, Нур-Султан и Ташкент пусть идут на "вольные хлеба"

Но Москве не надо бы суетиться и подыгрывать "союзникам": дадим им преференции, и они не уйдут на Запад, не дай бог, еще и с гражданской войной, как Украина. Вдалбливание американской пропаганды, что Россия — это плохо, дало свои плоды. Эту болезнь неблагодарности надо лечить не преференциями, а приглашением отправиться на вольные хлеба. Даже если Белоруссия, Казахстан и Узбекистан уйдут на Запад цивилизовано, это принесет обнищание народа, а их элиты частью западной так и не станут. Пример Грузии и Украины очень показателен. Может быть, тогда элиты этих стран что-то переосмыслят.

Сейчас же между "пророссийскими" Лукашенко, Токаевым и Мирзиёевым и их будущими прозападными сменщиками, как и "пророссийскими" Бедзиной Иванишвили и Владимиром Зеленским разницы для России нет.

Успешная Россия — ключ к интеграции

Российским политикам надо заняться своей страной, что и пытается сейчас сделать Владимир Путин. Приходится теперь только сожалеть, что более чем 100 млрд долларов, вложенные через преференции и кредиты в экономику Белоруссии за более чем 25 лет независимости, могли бы пойти на развитие Нечерноземья, Дальнего Востока.

Если будет построено богатое социальное государство, то союзники подтянуться сами, в том числе Украина, но уже на российских условиях.

Геополитикой же сегодня нужно заниматься с теми, кто на нашей стороне голосует в ООН и кого американская исключительность не вдохновляет. Это, прежде всего, страны Латинской Америки. Почему бы Сергею Лаврову не совершить вояж по примеру Помпео на Кубу, в Венесуэлу, Никарагуа (в Боливию опоздал) и Аргентину? Пусть американцы гадают об антиамериканской коалиции возле своих границ. А Москва вместо этого сдала Эво Моралеса. Здесь, впрочем, не приходится удивляться бездарной дипломатии после провала на постсоветском пространстве в тучные годы нефтяного бума 2004-2012 годов.

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