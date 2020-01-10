Абхазия недовольна бандитским беспределом кланов

Конфликт в Абхазии вызван нарушением внутреннего законодательства и криминальным беспределом на улицах и никак не отразится на отношениях с Россией, считает эксперт Виталий Лабахуа. Но нужны ли такие отношения России?

В четверг оппозиция, требуя отставки нынешнего президента Абхазии Рауля Хаджимбы, ворвалась в здание администрации. Оппозиция недовольна тем, как рассматривается дело проигравшего президентские выборы Алхаса Квицинии, расследованием перестрелки в центре Сухума в ноябре 2019 года, а также коррупцией в стране.

Первый заместитель руководителя его администрации Дмитрий Шамба заявил РИА "Новости", что Хаджимба помнит о данном ранее обещании оппозиции дожидаться решения Верховного суда по итогам президентских выборов и действовать строго в правовом поле.

"Понимая бесперспективность своих требований в суде, оппозиция решила перейти к радикальным методам", — процитировал он президента.

Парламент Абхазии на срочном заседании рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента "в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе".

Как сказал "Правде.Ру" президент Фонда содействия развитию Республики Абхазия Виталий Лабахуа, оппозиция собралась на свой митинг, чтобы правительство дало ответы на вопросы о нарушениях законодательства Республики в связи с выборами президента.

"Выборы президента в Абхазии должны быть отменены и назначены новые, поскольку во втором туре выборов президента Хаджимба взял 47% голосов, а в законе (18 ст. Конституции — ред.) четко написано, что за кандидата должны проголосовать больше 50%. Вместе с тем избирательная комиссия почему-то утвердила эти выборы", — сказал Виталий Лабахуа.

Оппозиционный кандидат Квициния обратился в Верховный суд с просьбой прокомментировать решение избиркома, но тот отклонил ходатайство. А затем выяснилось, что "в работе Верховного суда участвовали в том числе и судьи, чьи полномочия уже истекли". Это послужило причиной того, что проигравший кандидат в президенты обратился уже с требованием аннулировать все решения Верховного суда и признать выборы несостоявшимися, заметил Виталий Лабахуа.

По его словам, еще одним веским поводом собраться оппозиции на этот раз послужил "расстрел двух людей у гостиницы "Сан-Ремо" — "бандитский беспредел, когда людей стали убивать в открытую на улицах города".

"Выясняется, что в этом замешаны бывшие силовики из структур Хаджимбы. Это противодействие было последней каплей. В итоге начались столкновения, но, в принципе, ничего сверх того, что делал сам Хаджимба 5 лет назад, не произошло", — отметил Виталий Лабахуа.

Сам Рауль Хаджимба, напомнил эксперт, точно так же со своими сторонниками ворвался в здание администрации, когда президентом был Александр Анкваб, точно так же требовал его отставки и провозглашал альтернативные органы власти. Анкваб тогда решил не обострять ситуацию — ушел в отставку и сказал, что не будет зачинщиком противостояния внутри абхазской нации, пусть новые выборы решат, кто прав.

Виталий Лабахуа предположил, что Хаджимба вряд ли сделает так же, так как у него страсть к власти превалирует, кроме того, у оппозиции нет однозначного решения о каких-то силовых действиях и силовом решении конфликта. Соответственно, это дает шанс нынешней власти разрешить ситуацию в свою пользу.

"При этом мне особо хотелось бы подчеркнуть, что все, что происходит в Республике, является сугубо внутриреспубликанским конфликтом. Это никак не влияет на отношение к России, к русскому миру. В Абхазии нет политических сил, которые мыслят свою Республику вне русского пространства, вне русского мира", — сделал вывод Виталий Лабахуа.

22 ноября в центре Сухума около гостиницы "Сан-Ремо" трое неизвестных в масках открыли огонь из автоматов по группе лиц, сидевших за столиком на летней веранде, был и ответный огонь. В результате инцидента два человека погибли, трое пострадавших доставлены в больницы. Произошедшее вызвало взрыв возмущения в Абхазии. Президент потребовал от глав силовых ведомств скорейшего раскрытия преступления и задержания виновных. Однако по горячим следам преступников задержать не удалось. Требование митингующих об отставке глав силовых ведомств было удовлетворено в тот же день — 2 декабря.

Как предположила газета "Московский комсомолец", скорее всего, произошедшее — это эпизод в войне криминальных кланов за контроль над Абхазией.

"Не секрет, что преступные кланы очень сильны в Абхазии и силовые ведомства практически бессильны перед ними. Их могущество усиливает традиционная "клановая" структура абхазского общества", — указывает газета.

На этом фоне совершенно непонятно, зачем Россия содержит Абхазию из своего бюджета, то есть на наши деньги — налогоплательщиков? Геополитика, конечно важное дело, но это если собственный народ в порядке.

Справка. Согласно данным ЦИК Абхазии, действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба победил во втором туре выборов главы республики с 47,38% голосов. Его оппонент, лидер оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния, получил 46,19%, при этом 3154 человека проголосовали против всех кандидатов. Эти голоса "против всех" в Конституции не учтены, графа в избирательном бюллетене была введена позже, отсюда и разногласия в интерпретации итогов голосования.

Читайте по теме:

Евгений Гильбо предсказал коллапс российской государственности

Западный социолог о конфликтах на постсоветском пространстве

Смирись Кавказ, идет Кудрявцев!…