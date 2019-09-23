Россия профинансирует модернизацию армии Абхазии

Президент России Владимир Путин одобрил соглашение между РФ и Абхазией о выделении средств на модернизацию абхазских вооруженных сил. Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Российский лидер поручил Минобороны провести с участием МИД РФ переговоры с руководством Абхазии и подписать соответствующее соглашение.

Напомним, 13 сентября правительство одобрило проект соглашения с Абхазией о модернизации вооруженных сил республики за счет российского бюджета. Соглашение предусматривает финансирование расходов, связанных с модернизацией абхазской армии.

Стороны планируют провести постепенную унификацию стандартов военного управления, подготовку вооруженных сил, их оснащение современными видами вооружений. Деньги будут выделены также на денежное довольствие и другие социальные выплаты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министр обороны России Сергей Шойгу назвал необоснованным высказывание главы Счетной палаты Алексея Кудрина о раздутом оборонном бюджете страны.

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