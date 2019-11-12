Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество
Практика Семья Отдых Дневник автостопщика День в истории Соцсети Расследования
Автор Редакция рубрики "Общество"

Смирись Кавказ, идет Кудрявцев!…

Общество print

Россия, как известно, страна многонациональная. В нашей стране проживают люди многих национальностей: якуты и нивхи, чуваши и эвенки, чеченцы и абхазы, татары и башкиры, буряты, калмыки и многие-многие другие. И в наших школах учатся дети разных национальностей. И для всех нас Россия является Родиной, несмотря на различие национальной культуры, веры, языка и традиций. Все мы — россияне.

Однако в деловом издании "Ведомости", которая принадлежит бизнесмену Демьяну Кудрявцеву, так, видимо, не считают. Ну, на словах-то, конечно, ничего такого не говорят и не пишут, да и слово "расизм" не употребляют.

Но, когда читаешь, иную статью в "Ведомостях", между строк так и выпячивается откровенная и неприкрытая, мягко говоря, не толерантность к народам Кавказа: Хватит, мол, кормить Кавказ…

Этот подтекст, например, так и выпирает из публикации от 23 октября сего года под названием "Меры поддержки для развития Северного Кавказа оказались неэффективными".

В статье сообщается, что "в 2017 — 2018 годах было направлено 8,8 млрд руб. на социально-экономическое развитие по программе "Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года". Из них 5,5 млрд руб. — это средства федерального бюджета".

А создано было всего 577 рабочих мест, "что не может кардинально изменить ситуацию на рынке труда". При этом никакого анализа ситуации не проводится, и источника, откуда берутся цифры, не сообщается. О том, что на другие российские регионы федеральный бюджет выделяет гораздо больше средств, тоже не пишется.

После чтения такой, с позволения сказать, публикации у читателя нет-нет да и мелькнет мыслишка, что не пора ли, действительно, перестать кормить Кавказ?

Впрочем, одна статья большой информационной погоды не делает. А вот если организовать целый поток таких антикавказских публикаций, поставить антикавказскую риторику, так сказать, на конвейер…

Господин Кудрявцев так и делает. Дня не проходит, чтобы принадлежащее ему издание не коснулось кавказской темы. Причем, под весьма специфическим уклоном. Так, информация о назначении Владимира Васильева главой администрации Дагестана была подана так, что трудно не назвать эту публикацию подстрекательской. Судите сами.

Начнем с названия: "Смирись, Кавказ, идет Васильев!" Это же прямой отсыл к пушкинскому "Смирись, Кавказ: идет Ермолов!", то есть к тем далеким и грозным временам, когда на Кавказе бушевала война между русскими и горцами, "когда, почуя бой кровавый, на негодующий Кавказ поднялся наш орел двуглавый"…

Что это, как не разжигание межнациональной розни? Чтение этой сомнительной публикации лишь подкрепляет эту догадку. Издание утверждает, что Васильев на посту главы Дагестана будет четко выполнять указания старших товарищей из Москвы, что он "засланец", которому наплевать на местную специфику и обычаи. И в завершение этой провокационной статейки автор подливает толику горючего масла в межнациональный огонь: "И даже если о новой вариации на тему "смирись, Кавказ: идет Ермолов" говорить пока рано, сигнал тамошним лидерам, похоже, уже послан. Так что на месте Рамзана Кадырова я бы уже начал беспокоиться".

Статья "Безработную молодежь Кавказа будут учить на программистов" выдержана в целом в объективистском ключе", но иллюстрирующая статью карикатура (молодой кавказец на фоне высоких гор и парящего орла) снабжена издевательским комментарием (не пьет, не курит, чиновники помогают, а все равно безработный), что весь текстовой объективизм обесценивается, а мессидж — зря мы им помогаем, только зря деньги тратим — выплывает наверх.

"Ведомости" даже банальный социологический опрос поворачивают таким антикавказским боком, что диву даешься. "Снижение интереса российских политиков и телеканалов к украинскому и сирийскому конфликтам приводит к тому, что граждане вспоминают о внутренних проблемах. Например, россияне снова оценивают ситуацию на Северном Кавказе как нестабильную", - пишет издание, комментируя очередной соцопрос Левада-центра. Тот факт, что в этом опросе еще с десяток тем, никак к Кавказу не относящихся, издание не волнует.

И можем наблюдать явную подтасовку фактов и фактиков:

"Сейчас война в Донбассе и Сирии пропала с телеэкранов, а экономические неурядицы продолжаются. Люди опасаются роста террористической опасности из-за возвращения боевиков из Сирии, а также проблем, связанных с увеличением миграции уроженцев северокавказских республик в другие российские города".

Так и вспоминается сакраментальное: в огороде бузина, в Киеве дядька!

Как, скажите мне пожалуйста, связаны "экономические неурядицы" с войной в Сирии и на Украине и миграцией с Кавказа? Да никак. Просто редакция Кавказ, мягко говоря, не любит и старается передать эту нелюбовь своим читателям. Не слишком почетная миссия для некогда качественного делового издания.

Виктор Водопьянов.

Темы ведомости демьян кудрявцев антикавказские публикации
Актуальная аналитика
Общество
Смирись Кавказ, идет Кудрявцев!…
Здоровье и профилактика
Селфи помогут отслеживать давление
Общество
Психолог: Соколов заигрался в наполеоновские игры
Новости Все >
В 1980-е Олегу Соколову дали условный срок по делу о гибели человека
Врач-эндокринолог предупредила об опасности сладкого натощак
РФ подозревают во вмешательстве в выборы птицы года в Новой Зеландии
Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским
Первый заместитель Рогозина заявил, что ему запретили цитировать Маска
Колобков объяснил, почему Россия долго передавала данные в ВАДА
Курорт "Роза Хутор" просит возбудить дело против "Красной Поляны"
Лаврова удивило отсутствие обвинений России в госперевороте в Боливии
Стадион "Ростов Арена" передан Ростовской области
Футболисты "Ювентуса" ждут извинений от Криштиану Роналду
Последние материалы
Смирись Кавказ, идет Кудрявцев!…
Селфи помогут отслеживать давление
В 1980-е Олегу Соколову дали условный срок по делу о гибели человека
Врач-эндокринолог предупредила об опасности сладкого натощак
Психолог: Соколов заигрался в наполеоновские игры
РФ подозревают во вмешательстве в выборы птицы года в Новой Зеландии
Почему Дания долго тормозила, но все-таки газанула
Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским
Первый заместитель Рогозина заявил, что ему запретили цитировать Маска
Хоккейные приметы В плей-офф веришь даже в сверхъестественное
Популярное
Происшествия
Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком

Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".

Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Россия
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Общество
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Общество
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Василий Амирджанов Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться Василий Амирджанов Конрад Ренкас Бандеровский бандит и польская независимость Конрад Ренкас Соломон Соловьев Стоп-кран как главное лекарство Скорпиона - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
В Болгарии потребовали отмены визита Путина
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
РФ подозревают во вмешательстве в выборы птицы года в Новой Зеландии
Первый заместитель Рогозина заявил, что ему запретили цитировать Маска
Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским
РФ подозревают во вмешательстве в выборы птицы года в Новой Зеландии
Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским
Блогер из Тюмени попал под суд за разжигание вражды в интернете
Лаврова удивило отсутствие обвинений России в госперевороте в Боливии
Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским
В чем конфликт между Путиным и Рогозиным
Лаврова удивило отсутствие обвинений России в госперевороте в Боливии
Что мешает НАТО в Черном море
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
При строительстве космодрома "Восточный" было украдено 11 млрд рублей
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
Лаврова удивило отсутствие обвинений России в госперевороте в Боливии
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ