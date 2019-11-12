Смирись Кавказ, идет Кудрявцев!…

Россия, как известно, страна многонациональная. В нашей стране проживают люди многих национальностей: якуты и нивхи, чуваши и эвенки, чеченцы и абхазы, татары и башкиры, буряты, калмыки и многие-многие другие. И в наших школах учатся дети разных национальностей. И для всех нас Россия является Родиной, несмотря на различие национальной культуры, веры, языка и традиций. Все мы — россияне.

Однако в деловом издании "Ведомости", которая принадлежит бизнесмену Демьяну Кудрявцеву, так, видимо, не считают. Ну, на словах-то, конечно, ничего такого не говорят и не пишут, да и слово "расизм" не употребляют.

Но, когда читаешь, иную статью в "Ведомостях", между строк так и выпячивается откровенная и неприкрытая, мягко говоря, не толерантность к народам Кавказа: Хватит, мол, кормить Кавказ…

Этот подтекст, например, так и выпирает из публикации от 23 октября сего года под названием "Меры поддержки для развития Северного Кавказа оказались неэффективными".

В статье сообщается, что "в 2017 — 2018 годах было направлено 8,8 млрд руб. на социально-экономическое развитие по программе "Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года". Из них 5,5 млрд руб. — это средства федерального бюджета".

А создано было всего 577 рабочих мест, "что не может кардинально изменить ситуацию на рынке труда". При этом никакого анализа ситуации не проводится, и источника, откуда берутся цифры, не сообщается. О том, что на другие российские регионы федеральный бюджет выделяет гораздо больше средств, тоже не пишется.

После чтения такой, с позволения сказать, публикации у читателя нет-нет да и мелькнет мыслишка, что не пора ли, действительно, перестать кормить Кавказ?

Впрочем, одна статья большой информационной погоды не делает. А вот если организовать целый поток таких антикавказских публикаций, поставить антикавказскую риторику, так сказать, на конвейер…

Господин Кудрявцев так и делает. Дня не проходит, чтобы принадлежащее ему издание не коснулось кавказской темы. Причем, под весьма специфическим уклоном. Так, информация о назначении Владимира Васильева главой администрации Дагестана была подана так, что трудно не назвать эту публикацию подстрекательской. Судите сами.

Начнем с названия: "Смирись, Кавказ, идет Васильев!" Это же прямой отсыл к пушкинскому "Смирись, Кавказ: идет Ермолов!", то есть к тем далеким и грозным временам, когда на Кавказе бушевала война между русскими и горцами, "когда, почуя бой кровавый, на негодующий Кавказ поднялся наш орел двуглавый"…

Что это, как не разжигание межнациональной розни? Чтение этой сомнительной публикации лишь подкрепляет эту догадку. Издание утверждает, что Васильев на посту главы Дагестана будет четко выполнять указания старших товарищей из Москвы, что он "засланец", которому наплевать на местную специфику и обычаи. И в завершение этой провокационной статейки автор подливает толику горючего масла в межнациональный огонь: "И даже если о новой вариации на тему "смирись, Кавказ: идет Ермолов" говорить пока рано, сигнал тамошним лидерам, похоже, уже послан. Так что на месте Рамзана Кадырова я бы уже начал беспокоиться".

Статья "Безработную молодежь Кавказа будут учить на программистов" выдержана в целом в объективистском ключе", но иллюстрирующая статью карикатура (молодой кавказец на фоне высоких гор и парящего орла) снабжена издевательским комментарием (не пьет, не курит, чиновники помогают, а все равно безработный), что весь текстовой объективизм обесценивается, а мессидж — зря мы им помогаем, только зря деньги тратим — выплывает наверх.

"Ведомости" даже банальный социологический опрос поворачивают таким антикавказским боком, что диву даешься. "Снижение интереса российских политиков и телеканалов к украинскому и сирийскому конфликтам приводит к тому, что граждане вспоминают о внутренних проблемах. Например, россияне снова оценивают ситуацию на Северном Кавказе как нестабильную", - пишет издание, комментируя очередной соцопрос Левада-центра. Тот факт, что в этом опросе еще с десяток тем, никак к Кавказу не относящихся, издание не волнует.

И можем наблюдать явную подтасовку фактов и фактиков:

"Сейчас война в Донбассе и Сирии пропала с телеэкранов, а экономические неурядицы продолжаются. Люди опасаются роста террористической опасности из-за возвращения боевиков из Сирии, а также проблем, связанных с увеличением миграции уроженцев северокавказских республик в другие российские города".

Так и вспоминается сакраментальное: в огороде бузина, в Киеве дядька!

Как, скажите мне пожалуйста, связаны "экономические неурядицы" с войной в Сирии и на Украине и миграцией с Кавказа? Да никак. Просто редакция Кавказ, мягко говоря, не любит и старается передать эту нелюбовь своим читателям. Не слишком почетная миссия для некогда качественного делового издания.

Виктор Водопьянов.