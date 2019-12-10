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Автор Любовь Степушова

Почему Путин на саммите "нормандской четверки" был слабым

Мир » Бывший СССР » Украина

Результат встречи в "нормандском формате" в Париже разочаровал дончан. Он не обеспечил главного — налаживания прямого диалога Донецка и Луганска с Киевом, сказал в программе "Точка зрения" социолог Евгений Копатько.


Политика России в отношении Донбасса зашла в тупик

По его мнению, европейские лидеры на саммите 9 декабря решали свою задачу — снабжение Европы газом, их ничуть не беспокоит, что уже шесть лет в Донбассе гибнут люди, которые живут в тяжелейших условиях. Поэтому надежды на то, что они заставят Владимира Зеленского выполнять Минские соглашения, иллюзорны.

Евгений Копатько отметил, что президент Украины в своем выступлении несколько раз назвал Донбасс "оккупированными территориями", это говорит о том, что он совершенно не понимает процессов, происходящих в восточных регионах Украины. Русофобия остается приоритетной политикой Киева, на такой основе договоренностей с Донецком и Луганском не достичь, сказал социолог.

Евгений Копатько отметил, что Владимир Путин в связи с санкциями, наложенными WADA на российский спорт, в день саммита находится в "очень сложном положении". Ему надо осмыслить ситуацию, тогда он, возможно, скорректирует свою позицию по переговорному процессу, который не идет на пользу жителям Донбасса.

Донбассу не нужна реинтеграция с зачисткой неугодных, которую предлагает Киев, ему нужна федерализация Украины, которую Киев категорически отвергает. Возможно, что-то иное и решается в кулуарах, но это не важно людям, им важно, чтобы эти договоренности были подтверждены документально и стали гарантией их безопасности, сказал Евгений Копатько.

А между тем, продолжил социолог, в ЛДНР сегодня массово выдаются российские паспорта, на фронте и в руководстве уже находятся российские граждане. Это новая реальность, которая в переговорах не учитывается, сказал Евгений Копатько. Очевидно, что политика России в отношении республик зашла в тупик, не видно новой долгосрочной стратегии, потому что реализация Минских соглашений - бесперспективное дело с Зеленским и националистами у власти. Есть ли выход из ситуации? Смотрите программу "Точка зрения" с Любовью Степушовой.

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