Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, как Донбасс вернется в состав Украины с помощью "компромиссов". По его словам, позиция Владимира Путина на саммите в "нормандском формате" показала, что Россия не готова передать под контроль Украины российско-украинскую границу в Донбассе.

"Это очень тяжелый переходный период. Продлится он около года. И мы готовы это пройти. С помощью компромиссов можно найти общий язык. Мы же не утверждаем, что хотим получить контроль над границей за месяц до выборов. Будем каждый день уменьшать разрыв, и, может, за несколько дней до выборов — получим границу под свой контроль", — пояснил механизм "примирения" Аваков.

Глава украинского МВД подчеркнул, что правительство Украины и в частности Владимир Зеленский настаивают на обеспечении безопасности, а уже потом на проведении выборов.