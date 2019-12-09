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Саммит «нормандской четверки»: как это было

Мир

9 декабря в Париже прошел саммит стран, входящих в "нормандскую четверку". Лидеры Франции, Германии, России и Украины обсудили ситуацию на Донбассе и возможные варианты деэскалации конфликта на территории Незалежной.

Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, встреча, начавшаяся в 19.20 по московскому времени, продолжалась без малого 8 часов. И получилась насыщенной и, как отметил по ее окончании президент Путин, продуктивной. "В целом итогами сегодняшнего разговора я доволен", — сказал российский лидер.

Помимо разговора "вчетвером" участники встречи поговорили и тет-а-тет. Владимир Путин сначала побеседовал с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, затем с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Больше всего внимание мировой общественности было приковано к встрече российского и украинского президентов. Они встретились впервые после вступления Зеленского в должность. Их разговор продолжался час.

Затем участники саммита за рабочим ужином продолжили встречу в формате "четверки".

По окончании переговоров лидеры стран провели пресс-конференцию.

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