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Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Мир

На пресс-конференции после окончания переговоров "нормандской четверки" в Париже российскому президенту был задан вопрос о принятом WADA решении об отстранении для нашей сборной от выступлений на олимпиаде в Токио и лишении России права принимать у себя международные спортивные соревнования.

Напомним, решение, как писала "Правда.ру", было принято Всемирным антидопинговым агентством 9 декабря. И вчера же его поддержал МОК.

Отвечая на вопрос журналистов, российский президент сказал, что коллективный характер наказания (всех сразу, не разбирая виновность/невиновность каждого спортсмена в отдельности — прим. "Правда.ру") в отношении России говорит о политической подоплеке решения WADA.

Владимир Путин подчеркнул, что "наказание должно быть индивидуальным и затрагивать тех людей, которые нарушили правила". В противном случае есть все основания полагать, что в основе принятых решений — не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера.

"Наказания не могут распространяться на людей, которые к нарушениям не имеют никакого отношения, — и все это понимают. Я думаю, что специалисты WADA это тоже понимают", — сказал Путин (цитата РИА Новости).

И еще на одну деталь обратил внимание журналистов президент: на противоречие решения WADA и поддержавшего его МОК олимпийской хартии. "К Олимпийскому комитету РФ претензий нет, поэтому страна должна выступать под своим флагом. Однако спортсменов всё равно отстранили…"

На уточняющий вопрос: что будет предпринимать Россия в данном случае — Владимир Путин ответил, что решение будет принято после того, как юристы "проанализируют решение WADA".

Темы wada мок вада спорт владимир путин саммит в париже нормандская четверка
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