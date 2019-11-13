Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях?

Армения объявила, что допустит Россию с инспекциями в биолаборатории, созданные США в 2008 году. Ереван уверяет, что не работает на Пентагон, но так ли это?

Россия придет в биолаборатории Армении

Министр иностранных дел России Лавров по итогам визита в Армению 11-12 ноября заявил, что готовится подписание меморандума, который разрешит российским специалистам посещать финансируемые США биолаборатории в Армении. "Меморандум в настоящее время находится на согласовании в соответствующих ведомствах двух стран и будет подписан в ближайшее время", — заявил Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РА Зограбом Мнацаканяном, цитирует ТАСС.

Лавров напомнил о существовании конвенции, запрещающей разработку биологического оружия, и сказал, что США категорически возражают против этой конвенции и пытаются на двусторонней основе создавать по всему миру такие лаборатории.

Армянская сторона была уклончива в своем ответе. Мнацаканян сказал, что пока рано говорить о процессе, вытекающем из меморандума, но "документ позволит нам укрепить потенциал Армении в области биологической безопасности в сотрудничестве с Россией", цитирует Mediamax.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сказала Aysor.am, что "лаборатории принадлежат Армении и являются гражданскими". "В случае с Арменией не говорится о военном присутствии", — уточнила Нагдалян. В интервью газете "Коммерсантъ" премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что по его поручению российским специалистам был предоставлен доступ к биолабораториям. Да, был, однако побывавшие в конце 2017 года на одном из таких объектов специалисты-микробиологи из Саратова не были допущены в боксы, где хранятся вирусы и химические реакторы.

Известно, что девять биолабораторий были созданы в Армении в 2008 году при участии Пентагона. Они работают по американской оборонной "Биологической программе совместного участия" (CBEP) не только в Армении, но и по всему миру, в частности, на постсоветском пространстве - на Украине, в Грузии, Казахстане, Узбекистане. Выбор американцами этих стран наталкивает на два размышления — о том, что выбор не случаен и направлен против России, и о том, насколько нам союзники по ЕАЭС и ОДКБ Армения и Казахстан, если они оказались в одном ряду с Украиной и Грузией.

Биолаборатории США в Грузии и на Украине

Заметим, что в 2018 году в прессе появились разоблачения от бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе в отношении деятельности Центра имени Ричарда Лугара (Центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии им. Л. Сакварелидзе) в грузинском поселке Алексеевка, который проводил исследования якобы в целях борьбы с охватившей этот район эпидемией гепатита С. Американские противовирусные препараты, которыми "лечили" больных, вызвали десятки смертельных исходов. "Никто не удосужился в 21 веке ответить на причины этих смертей", — сказал Гиоргадзе.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов тогда заявил, что в этом центре под видом лечения от гепатита С на местных жителях тестировали токсичный химпрепарат.

На Украине, как свидетельствуют документы, опубликованные хакерами из группы "Киберберкут", Пентагон получил доступ к советским наработкам в этой области. В начале 2018 года международная журналистская группа SouthFront опубликовала расследование Диляны Гайтанджиевой из Болгарии о тайных экспериментах в биолабораториях Украины с биологическим оружием и его тестировании на местных жителях. Так, в 2016 году в Одесской области от неустановленной инфекции пострадали более 400 детей. В том же году в регионе распространился свиной грипп, вызывающий атипичную пневмонию. В 2018 году там же были случаи заболеваний сибирской язвой, в результате чего Украине потребовалось закупать новые вакцины у американских фармацевтических компаний.

Выявить источники заражения во всех случаях не удалось. Однако в исследовании Гайтанджиевой доказывается, что военными лабораториями США на территории Украины управляет корпорация Black and Veatch Special Projects. Сотрудниками лабораторий являются граждане США, которые обладают дипломатическим иммунитетом, в их числе — целый ряд экспертов по биологическому оружию. Власти Украины при этом не имеют возможности контролировать их деятельность.

Армения работает на Пентагон и не может об этом не знать

Эта же корпорация работает в Армении, сообщает издание EADaily.com. Армения, говорится в исследовании газеты, участвует в программе по снижению биологической угрозы (BTRP), которая входит в CBEP. Несмотря на то, что все лаборатории подчиняются госорганам Армении, их курирует и финансирует Агентство по снижению угрозы безопасности (DTRA). Среди его субподрятчиков, кроме упомянутого Black and Veatch, имеется фирма CH2M Hill, которая тоже работает в Грузии.

В 2013 году стратегический исследовательский центр RAND в отчете "Вперед к интегрированной военной биоразведке: оценка и возможности" раскрыл задачи CBEP. Это сбор данных для Центра здравоохранения армии США (AFHSC) с задачей проведения исследований для оценки эпидемиологической ситуации с особо опасными патогенами.

По данным опубликованной на сайте Wikileaks диппочты посольства США в Ереване, в лабораториях Армении, как и в других, проводят исследования патогенов, которые DTRA уже давно изучает в качестве биооружия: сибирская язва, бруцеллез, чума, африканская чума свиней и туляремия. Американцы имеют доступ ко всей базе данных в Армении и вывозят образцы особо опасных патогенов в Центр Лугара.

С 2012 года в Армении также стали фиксировать вспышки мутировавших вирусов, и некоторые из них распространились по всему Закавказью. Так, на сайте Black & Veatch в 2012 году была опубликована информация, что сразу после установки в трех лабораториях Минздрава оборудования по диагностике инфекционных заболеваний в Армении зафиксировали вспышку сибирской язвы. С 2014 года, когда стартовала программа Пентагона по изучению переноса лихорадок комарами Aedes Albopictus, последние были обнаружены в Армении, а также в Краснодарском крае. Aedes albopictus способен переносить лихорадку денге, чикунгунью и лихорадку Западного Нила.

Издание EADaily.com. отмечает, что в 2008 году вирус свиной чумы в Армению попал из Грузии, а через несколько лет заболевание там приняло атипичную форму, а затем вирус распространился по Закавказью, включая Россию.

Как сказал "Правде Ру" военный эксперт, бывший член Комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин, Армения - суверенное государство и само будет решать свою судьбу, но, например, Индонезия закрыла американские биолаборатории на своей территории после неоднократных случаев вспышек на территории этого государства различных эпидемиологических заболеваний. К тому же американцы категорически отказались делиться с принимающей стороной результатами своих исследований, в частности, по птичьему гриппу.

По словам Игоря Никулина, американцы могут просто не пустить в свои лаборатории инспекции или препятствовать их работе. Так например, международная комиссия посетила Центр Лугара, но американцы "в свои аптеки" их просто не пустили. Выводы комиссии были нейтральные, поэтому, предположил эксперт, американцы пропускали тех инспекторов, которые "не будут слишком вдаваться в подробности".

Игорь Никулин подтвердил, что в лабораториях на постсоветском пространстве работают со штаммами и коллекциями, которые остались со времен Советского Союза. "Американцы пытаются использовать это против нас: создать оружие нового поколения, которое будет избирательно действовать на генофонд растений, животных и людей. Такую задачу еще поставил 20 лет назад тогдашний директор ЦРУ Джордж Тенет — создать вирусы и бактерии, которые будут этнически специфичны. Американцы уже потратили на это десятки миллиардов долларов, и думаю, что определенных успехов они добились", — сказал Игорь Никулин.

"Фактически этническое оружие уже создано. По крайней мере, птичий грипп четко бьет по монголоидам, атипичная пневмония — по европейцам, вирус, допустим, Эбола, Марбург — по африканцам. Вспышки различных эпидемий с тех пор, как эти лаборатории появились на границах Российской Федерации, в десятки раз превышают тот период, когда их не было. Поэтому говорить, что люди там просто так сидят, не приходится", — сделал вывод эксперт.

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