Нерукопожатная партия Vox стала третьей силой Испании

Нерукопожатная партия Vox триумфально увеличила свое присутствие в парламенте Испании и стала третьей силой в стране, а также выиграла выборы в Мурсии.

Внеочередные выборы состоялись в Испании в воскресенье, и выиграли их социалисты (PSOE, 120 мест из 350), которые тем не менее потеряли 3 мандата по сравнению с апрельскими выборами. Лидер партии Педро Санчес объявил, что будет искать коалицию со всеми, за исключением Vox (52 места). То есть сформировать коалиционное правительство большинства ему будет еще труднее, чем ранее, так как с народниками (PP) он тоже не хочет союза, глядя, как в Германии падает авторитет обеих партий, входящих в "большую коалицию" — и ХДС, и СДПГ, по причине "размыва идентичности".

Консервативная народная партия (PP) улучшила свое положение, но на небольшие 4%, с 21% голосов она остается все также далеко позади главного соперника — PSOE (28%). Vox (15% голосов) продолжает свой триумфальный марш, который начался в декабре прошлого года с вхождением в региональный парламент Андалузии. Партия уже представлена во многих других региональных и местных парламентах Испании, а также в Европейском парламенте.

Помимо противодействия миграции, партия выступает за жесткое подавление каталонских "сепаратистов". Вероятно это тоже принесло Vox свои голоса. В Европе Vox чувствует себя особенно близко к правящей националистической консервативной партии "Право и справедливость" (PiS) Польши. Обе силы выступают за суверенитет членов ЕС и христианские корни своих государств, против абортов.

Часть избирателей Vox очевидно мобилизовала свои голоса после перезахоронения останков Франсиско Франко из государственного пантеона на фамильное кладбище, что ими не приветствуется. Не все в Испании считают Франко диктатором и фашистом, а уважают и называют "собирателем испанских земель". Педро Санчес не хочет разговаривать с Vox по той причине, что партия называет гомосексуалистов "больными" людьми и приветствует корриду. Такая партия, по его словам, имеет свое название в Европе — фашисты. Аналогичное отношение к партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" во Франции, которую партии мейнстрима называют "маргинальной", с ней отказываются формировать коалиции.

Левый альянс Podemos ("Сможем") потерпел крупное поражение, теперь у него не 42, а 35 мест. Совсем провалился либеральный блок Ciudadanos ("Граждане"), в апреле у "граждан" было 57 мест, а теперь 10.

По словам обозревателя газеты El Mundo Люсии Мендес, успех Vox больше связан с неудовлетворенностью партиями мейнстрима, чем с достижениями самой партии. "В Испании нет ни трех с половиной миллионов фашистов, ни так много фалангистов и ультраправых. Но есть три с половиной миллиона испанцев, стремящихся показать средний палец политике, которая не приносит никаких решений ", - написала в понедельник Мендес.

Это были уже четвертые парламентские выборы в Испании с конца 2015 года. Страна оставалась без официального правительства почти год из-за неспособности РSOE создать коалицию. Педро Санчес с правительством меньшинства не смог в феврале провести через парламент бюджет, поэтому в апреле состоялись перевыборы. В конце сентября король Фелипе VI объявил выборы снова, так как истек срок для формирования нового правительства. Теперь все указывает на очередные выборы в 2020 году. Что положит конец затяжному кризису? На это в Испании нет ответа.