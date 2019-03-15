Испания объявила дату выноса останков Франко из мавзолея на кладбище

Правительство Испании перезахоронит останки диктатора Франсиско Франко из мавзолея, где похоронены его жертвы, на кладбище, где похоронена его жена.
Эксгумация и перезахоронение состоится 10 июня текущего года. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции вице-премьер Испании Кармен Кальво. Это один из последних шагов правительства социалистов перед досрочными выборами, назначенными на 28 апреля.
"Мы приняли это последнее решение, которое завершает процедуру, начатую этим правительством, — подчеркнула Кальво. — Мы исполняем закон, одобренный нашим парламентом". Отмечается, что захоронение пройдет без присутствия различных политических деятелей, на тихой церемонии без освещения в СМИ.
Перезахоронение останков диктатора, если это произойдет в объявленную дату, завершит почти год сопротивления потомков "генералиссимуса" — победителя кровавой гражданской войны 1936-1939 годов. Правительство получило одобрение Ватикана, а затем отклонило предложение семьи перезахоронить диктатора в семейном склепе в соборе Альмудена, расположенного в центре Мадрида, рядом с Королевским дворцом. Правительство опасалось, что собор станет местом паломничества сторонников диктатора. Однако семья Франко подала аппеляцию и ждет решения Верховного суда, который пока молчит.
Спустя более 40 лет после кончины фигура Франко и его наследие имеют неоднозначную интерпретацию в Испании, одни его боготворят, другие ненавидят. Могила бывшего правителяв Мавзолее мемориала "Долина Павших" в цветах круглый год. Многие испанцы, собираются в день его смерти, чтобы публично продемонстрировать поддержку этой фигуре. Его чтят за то, что при нем не было сепаратизма, безработицы, а был достаток.
До 2007 года и собрания франкистов проводились довольно пышно, но потом были официально запрещены.
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