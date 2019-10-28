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Автор Любовь Степушова

Выборы в Тюрингии выиграли партии - сторонницы снятия санкций с России

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Впервые две традиционные буржуазные партии Германии — ХДС и СДПГ вчистую проиграли "Левым" и "Альтернативе для Германии" (АдГ) на выборах в лантаг Тюрингии.

Выиграли "бывшие коммунисты" ("Левые" — наследница коммунистов ГДР) и "фашисты", как их называют в немецком мэйнстрме. Они вместе набрали 54,4 процента голосов на прошедших в воскресение выборах.

"Левые" никогда прежде не выигрывали выборы в Федеративной Республике. Партия улучшила свои позиции до 31 процента голосов (2014 год — 28,2 %) и достигла наилучшего результата на парламентских выборах. Вся заслуга в немецких СМИ приписывается лично Бодо Рамелову — премьер-министру правительства Тюрингии.

Никогда так крупно не падало влияние христианских демократов (ХДС) — с 33,5 в 2014 году до 21,8 % — это около 12% потерянных голосов. Тюрингия стала первой федеральной землей, в которой ХДС заняла лишь третье место. Это при явке в более чем 60%.

А вот поддержка противницы миграции АдГ выросла более чем в два раза с 10,6% в 2014 году до 23,4% в текущем.

Рейтинг социал-демократов (СДПГ) продолжал снижаться — до 8,2 процента с 12,4%. "Зеленые" тоже теряли голоса, и это на фоне положительной пропагандисткой волны в Европе — 5,2 процента (5,7 % в 2014 году).

Новый лантаг Тюрингии будет иметь 90 мест. "Левые" получают 29 мест, ХДС- 21, АдГ — 22 места, СДПГ — 8, "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП) имеют по 5 мандатов.

Огромный шок для немецкого политикума — это не победа "Левых", а победа АдГ — партии, которая активно выступает за снятие санкций с России ( как, впрочем, и "Левые"). Бытует мнение, что главные ее избиратели — это пожилые люди, неудачники, ксенофобы. Однако данные говорят о том, что в возрастной категории до 30 лет за АдГ в Тюрингии проголосовало 24% избирателей, 22 % выбрали "Левых", "Зеленых" — 11 процентов, ХДС — 13, СвДП — 8, СДПГ — 7.

Среди людей в возрасте от 30 до 44 лет и от 45 до 59 лет АдГ обладает самой сильной поддержкой в 28% голосов. И только в категории более 60 лет 16 % проголосовали за АдГ, 40% за "Левых", 24 % за ХДС. То есть со временем, действительно, влияние партии будет увеличиваться.

Результат Тюрингии доказывает, что партии большой коалиции (ХДС/СДПГ) теряют избирателей почти везде и массово по причине того, что не улавливают запрос избирателей на отказ от глобализации и миграции, на усиление социальной политики. По прогнозам, сформировать правительство большинства левым будет трудно, но вряд ли они это сделают с АдГ. ХДС перед выборами исключила союз с "Левыми". Рамелов публично высказался за правительство меньшинства, благо Конституция Тюрингии против этого не возражает.

Немецкие СМИ говорят о маргинализации немецкой политики, о поглощении партиями-изгоями партий центра, но если маргинальные края теперь намного шире, чем умеренная середина, нужно задаться вопросом, а не стали ли маргиналы центром, а центр — изгоями.

Фото: deutschland-kurier.org

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Выборы в Тюрингии выиграли партии - сторонницы снятия санкций с России
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