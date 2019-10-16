Испания&Каталония. Можно ли жить вместе, не любя друг друга?

Проблема Испании в том, что жители автономий, в частности, каталонцы не чувствуют себя испанцами. Можно ли найти способ жить вместе, не любя друг друга?

Суд решил судьбу каталонских "сепаратистов"

Каталония взорвалась в протестах после того, как Верховный суд 14 октября вынес приговоры 12 лидерам движения независимости, организовавшим референдум в 2017 году.

Тюремные сроки насчитывают от девяти до 13 лет лишения свободы. Максимальный срок получил вице-президент каталонского правительства Ориол Джанкерас — за мятеж и нецелевое использование госсредств. "События 1 октября (2017 года) были не просто демонстрацией или протестом. Это было бурное восстание, спровоцированное обвиняемыми ", — заявили судьи Верховного суда Испании.

Согласно определению суда, лидеры "сепаратистов" нарушили закон, который предусматривает общее голосование в рамках всей монархии для получения независимости одной из автономий. Центральное правительство отказалось провести такой референдум, тогда подсудимые провели национальный и угрожали приступить к одностороннему провозглашению независимости, что и сделали 27 октября 2017 года.

Напомним, что в ответ на это правительство Испании задействовало 155 статью Конституции, которая перевела Каталонию под прямое управление, и арестовало зачинщиков. Лидер индепендистов Карлес Пучдемон бежал в Германию, потом в Бельгию, на него выдан ордер Интерпола. Однако власти бельгийского региона Фландрия, на территории которого он скрывается, дали понять, что считают его преследование испанским судом политически мотивированным, поэтому выдачи не будет.

Провал или победа проекта "Независимость Каталонии"?

В первом интервью после осуждения Джанкерас сказал, что движение за независимость "становится сильнее". Цель борьбы — вынудить испанское государство вести переговоры, сказал он Reuters. Джанкерас считает проведение нового референдума о независимости региона "неизбежным", "потому что нет другого способа дать гражданам право голоса".

Исполняющий обязанности председателя правительства Испании Педро Санчес считает, что решение Верховного суда о попытке провозгласить независимость Каталонии подтверждают "крушение" и "провал" проекта ее независимости.

Однако каталонцы так не думают, во вторник они блокировали аэропорт в Барселоне. Как пишет газета El Periodico, протесты во вторник и в начале среды привели к ранению 72 офицера полиции и аресту 51 протестующего, 29 из них на демонстрациях в Барселоне, 14 в Таррагоне и восьми в Лериде. Исполнительная власть сообщает, что было создано 157 баррикад с кострами. Со своей стороны, Служба скорой медицинской помощи сообщила, что в результате протестов было ранено 74 человека.

Намечено дальнейшее проведение маршей во всех городах с целью парализовать Каталонию. В пятницу состоится митинг в Барселоне, профсоюзы объявили всеобщую забастовку. Также объявлены "неожиданные действия", характер которых неизвестен. Каталонцы вдохновлены примером "желтых жилетов" во Франции, и индейцев Эквадоре. В социальных сетях распространяется лозунг "Давайте превратим Каталонию в Гонконг".

Можно ли жить вместе, не любя друг друга?

Экс министр иностранных дел Португалии Паулу Порташ считает, что Испания переживает " пожалуй, худший момент испанской демократической истории с 23 февраля 1982 года (военный путч в Мадриде с целью восстановления диктаторского режима)". По его мнению, суть проблемы в том, что Испания не является национальным государством. "Португалия — это национальное государство, где все, без сомнения, чувствуют себя португальцами. Испания никогда не была национальным государством", — сказал он в интервью TVI.

"Каталония поделена пополам. От 45% до 50% каталонцев не чувствуют себя испанцами. Это не то, что можно изменить через суд. Проблема заключается в том, что политические проблемы не решаются судебной системой", — прокомментировал Порташ решение суда Испании. Он заявил, что "им (испанцам и каталонцам) нужно найти способ жить вместе, не любя друг друга. В настоящее время это не кажется легким", — сказал он.

Как сказал "Правде.Ру" декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России, Александр Чичин, "если бы можно было такой способ — жить, не любя друг друга, то, наверное, он за 300 с лишним лет он был бы найден". Наоборот, с годами воспроизводится взаимное неприятие, отметил эксперт. " У каталонцев еще жива память о собственном государстве, они исторически воспроизводят свой образ жизни, свой язык, свою культуру и, конечно, помнят свое былое величие — величие Барселоны. И на вторую роль они не согласны, как и быть донором остальной части Испании", — сказал Александр Чичин.

Решение суда, по словам эксперта, "обидно для большинства каталонцев: их руководителей, тех самых людей, которых они выбирали, сейчас разбросали по тюрьмам, дали большущие сроки заключения".

Эта мера кажется чрезмерной даже противникам независимости. Это точно не та мера, которая соединит эти народы, отметил Александр Чичин.

По мнению эксперта, Мадриду надо переходить от нынешней монархической Конституции к федеративному устройству, то есть дать Каталонии большие права и возможность остаться в составе Испании или конфедерации. "Мадрид сам не заинтересован в репрессиях. Это всем понятно, что это не решение. Вероятно, выводы будут сделаны после новых парламентских выборов (четвертые за год выборы назначены на 10 ноября — Ред.), надо хотя бы правительство определить и парламент, которые будут принимать это решение", — отметил Александр Чичин.

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