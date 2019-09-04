Законопроект об экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений из Гонконга в материковый Китай отозван.
Такое заявление сделала глава региона Кэрри Лам. Именно этот законопроект вызвал в Гонконге массовые протесты. Лам призвала к прекращению насилия и восстановлению правопорядка в регионе, решению спорных вопросов посредством переговоров и совместного установления и решения актуальных проблем.
Гонконгские протесты идут более двух месяцев. Демонстранты, помимо отмены вышеуказанного законопроекта, также требуют расследования излишне жестких действий полиции по отношению к ним и отставки Лам с поста главы администрации.
Ранее китайские власти заподозрили американскую компанию FedEx в попытке незаконно доставить холодное оружие в Гонконг.
Фото: theepochtimes.com
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.