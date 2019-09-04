Гонконгские власти отозвали вызвавший протесты законопроект

Законопроект об экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений из Гонконга в материковый Китай отозван.

Такое заявление сделала глава региона Кэрри Лам. Именно этот законопроект вызвал в Гонконге массовые протесты. Лам призвала к прекращению насилия и восстановлению правопорядка в регионе, решению спорных вопросов посредством переговоров и совместного установления и решения актуальных проблем.

Гонконгские протесты идут более двух месяцев. Демонстранты, помимо отмены вышеуказанного законопроекта, также требуют расследования излишне жестких действий полиции по отношению к ним и отставки Лам с поста главы администрации.

Ранее китайские власти заподозрили американскую компанию FedEx в попытке незаконно доставить холодное оружие в Гонконг.

Фото: theepochtimes.com