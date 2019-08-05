Украинца унизили российскими флагами в Каталонии и комментариями в сети

Украинскому туристу, который возмутился российскими флагами в одном из отелей Каталонии, пользователи сети посоветовали сидеть дома, где "точно нет российских флагов".

Украинец David Plaster опубликовал в Facebook пост, где жалуется на прием в одном из отелей в Каталонии (Испания). Он и его друзья в ресторане гостиницы в городе Салоу заметили российский флаг. Украинцы потребовали убрать его, чтобы не спровоцировать скандал среди гостей и "чтобы семьи погибших от рук российских военных не чувствовали себя ужасно во время ужина". Однако администратор отеля отказал им, добавив, что "его позиция — это позиция всей Испании".

После этого сотрудники отеля попросили российских туристов объяснить правила заведения украинцам, которые, по словам автора поста, были "шокированы" этим.

Однако на этом череда "унижений" не закончилась."Чтобы ярче продемонстрировать пренебрежение к гражданам Украины, на развлекательном вечере у бассейна отеля аниматоры начали исполнять русские песни военных лет", - пишет Пластер.

Представители туроператора, который предложил этот отель украинцам, посоветовали им "по-философски относится к оскорблениям и унижениям", а что касается просьбы сменить отель на оставшиеся три дня, объявили, что за изменение сроков бронирования полагается штраф.

Пользователи сети отреагировали на пост Пластера (орфография, стиль и пунктуация, по-возможности, сохранены):

Яна Кутепова: До каких пор хуторские р@гvли будут позорить Украину в Европе? Что вывсёврёте?!? Какие российские туристы могут быть в Европе?? Они же все разваливаются и последних ежей доедают! А кто ещё не развалился, борются на акциях с режЫмом! Да и безвизу у них никакого нет…Правда правда!

Дима Петренко: в 14 -15 году что в Египте, что в Турции туристы из Украины развешивали флаги где только можно…никто не смел ничего сказать. Лично видел. Вопрос-почему одним можно-другим нельзя? Но самое смешное, что из свидомого Львова каждый день ходит поезд в Москву…и никто на рельсы не ложится, митингов не устраивает.

Helena Piask: Вас, дорогие, скоро не будут пускать в отели вообще. Вы куда ни приедете, везде скандал. Мало вас в Греции гоняли? Сидите дома, там нет российских флагов точно.

Олег Иванов: Истинный украинец и патриот своей родины должен ездить в отпуск в лысые Карпаты и засранную Кирилловку, а не по Испаниям ездить в то время, когда украинские депутаты недоедают.

Елена Кудрявцева: Это был вечер русской кухни! Задолбали своей укронацисткой шизофренией!!!

Читайте по теме: Украинцы создали петицию с требованием восстановить авиасообщение с РФ

Украинских туристов выгнали из отеля за травлю россиян

Портал для путешественников открыл туристический тур по Донбассу