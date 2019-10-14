Сообщается, что сотрудники полиции использовали дубинки, чтобы разогнать участников протестов.
Протесты вызваны решением Верховного суда Испании вынести приговоры двенадцати политикам, которые обвиняются в том, что принимали участие в проведении незаконного референдума о независимости Каталонии и провозглашении независимости местным парламентом в 2017 году.
В прошлом году в Каталонии прошло экстренное заседание правительства из-за обвинительного заключения в отношении каталонских политиков.
Фото: youtube.com
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