В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и протестующих

Сообщается, что сотрудники полиции использовали дубинки, чтобы разогнать участников протестов.

Протесты вызваны решением Верховного суда Испании вынести приговоры двенадцати политикам, которые обвиняются в том, что принимали участие в проведении незаконного референдума о независимости Каталонии и провозглашении независимости местным парламентом в 2017 году.

В прошлом году в Каталонии прошло экстренное заседание правительства из-за обвинительного заключения в отношении каталонских политиков.

Фото: youtube.com

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