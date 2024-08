Сиеста - дневной сон для испанцев

Сиеста: как дремлет Испания

Одним из стереотипов, тесно связанных с Испанией, является известная традиция сиесты — послеобеденного сна, который расслабляет и омолаживает. Но откуда взялась сиеста и до сих пор ли испанцы наслаждаются ею?

История сиесты

Слово "сиеста" происходит от латинского hora sexta, или "шестой час" (если считать от восхода солнца, это примерно переводится как отдых в середине дня).

Сиеста, послеобеденный сон, обычно длится около 20-30 минут. Сон исторически был принят в самые жаркие часы дня людьми, которые работали в сельском хозяйстве. До середины XX века многие испанцы были заняты в сельскохозяйственных работах, где сиеста была распространена. Послеобеденный перерыв был жизненно важен, чтобы избежать палящего полуденного солнца.

Однако с урбанизацией Испании сиеста становилась все меньше и меньше частью повседневного образа жизни людей. По мере того, как люди переезжали в города, чтобы найти работу, просто не было времени, чтобы вернуться домой из офиса для быстрого сна.

Хотя стереотип сиесты сохраняется, большинство испанцев редко, если вообще когда-либо, получают удовольствие от нее и 60% испанцев никогда не имеют сиесты. Пожалуй, только в выходные дни испанцы могут позволить себе быстрый сон после обеда.

Сегодняшний день сиесты

В Испании впервые появились новые способы насладиться быстрой сиестой, такие как siesta café Siesta & Go, первое в Испании nap café, которое открылось в Мадриде в 2017 году. Кафе в деловом районе Мадрида надеется привлечь занятых городских рабочих, жаждущих быстро вздремнуть, но которые не могут позволить себе тратить время на дорогу домой для отдыха. Лозунг заведения: "Ваше место отдыха вдали от дома".

В то время как большая часть Испании почти отказалась от сиесты, есть некоторые места, которые с гордостью сохраняют традицию. Жители Адора, недалеко от Валенсии, имеют право на послеобеденный сон. В местных законах указано, что между двумя и пятью вечера магазины закрываются и уличный шум должен быть сведен к минимуму. Таким образом, население города имеет санкционированное государством право на дневной сон.

Итак, традиция необходимого для сельскохозяйственного рабочего послеобеденного сна в самые жаркие часы дня начала катиться к закату с приходом урбанизацией. Сегодня сиеста в значительной степени считается излишней. И хотя многие компании применяют двухчасовой обеденный перерыв во имя традиции, для некоторых это оказывается пагубным для баланса между работой и жизнью.

