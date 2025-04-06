Не нужно тренироваться каждый день: всего 150 минут в неделю могут продлить жизнь

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Исследование Оксфордского университета показало, что регулярные занятия спортом хотя бы дважды в неделю могут существенно снизить риск смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: pxhere тренировка

Для того чтобы ощутить положительный эффект, достаточно потратить на физическую активность как минимум 150 минут в неделю, распределенных на два дня. Эти данные были опубликованы в Journal of the American Heart Association.

В исследовании, в котором приняли участие почти 100 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет, ученые разделили участников на три группы в зависимости от уровня физической активности.

Первая группа включала тех, кто занимался спортом ежедневно, вторая — людей, активно тренирующихся в выходные, а третья группа состояла из тех, кто вел малоподвижный образ жизни.

Также был использован акселерометр для отслеживания разных видов активности, включая ходьбу, бег трусцой, езду на велотренажере, эллиптические тренировки, работу по дому, садоводство и даже танцы.

Результаты показали, что у людей, которые тренировались только по выходным, риск смерти от всех причин был снижен на 26%. Особенно впечатляющими оказались результаты по сердечно-сосудистым заболеваниям и раку: риск летального исхода от этих заболеваний уменьшился на 24% и 13% соответственно.

Важно отметить, что тренировки должны проводиться в умеренном или среднем темпе, чтобы достичь таких результатов.

Уточнения

Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ — общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов. В XXI веке именно эти заболевания являются основной причиной смерти и инвалидизации населения во всем мире.

