Вот что испортило ваш матрас — и как это можно было предотвратить

2:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Просыпаетесь с ощущением, будто спали на дне ямы? Возможно, причина в промявшемся матрасе — и с этим стоит разобраться. Что влияет на деформацию матраса.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Sergey starshyi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ матрас

Есть ряд причин, почему даже новенький матрас может быстро потерять форму:

Некачественные материалы

Самая частая причина провалов — дешёвый пенополиуретан, особенно в беспружинных моделях. Такие изделия быстро теряют форму, особенно по центру.

Нет укрепляющего бокса

У пружинных матрасов обязательно должен быть плотный короб из ППУ по периметру. Без него края провисают, а сам матрас становится неустойчивым.

Ошибки в использовании

Вот что может ускорить износ:

Превышение допустимой нагрузки — провалы появляются в самых нагруженных местах.

Неподходящее основание — например, сплошная поверхность вместо ортопедических ламелей.

Активная эксплуатация — прыжки, частое сидение в одной точке и т. п…

Неправильное хранение — вертикальное или скрученное положение приводит к неровностям.

Несоответствие размера кровати — матрас должен идеально ложиться на основание.

Естественный износ

Искусственные наполнители служат около 7 лет, натуральные — до 10 и более. Даже при идеальном уходе срок службы не бесконечен.

Нарушение правил ухода

Матрас необходимо регулярно переворачивать и проветривать — это продлевает срок его службы и помогает избежать деформаций.

Как восстановить форму

Если матрас уже просел, вот что можно попробовать:

Проверить гарантию — если срок ещё не вышел, а дефект — более 3 см, матрас можно вернуть.

Переворачивать регулярно — особенно двусторонние модели, меняя местами изголовье и изножье.

Использовать наматрасник — ортопедический топпер выровняет поверхность и повысит комфорт.

Сменить основание — переход на ортопедическое основание может замедлить износ.

Купить новый матрас — если ситуация критическая, не стоит жертвовать качеством сна.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра - место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.



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