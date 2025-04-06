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Вот что испортило ваш матрас — и как это можно было предотвратить

2:11
Недвижимость

Просыпаетесь с ощущением, будто спали на дне ямы? Возможно, причина в промявшемся матрасе — и с этим стоит разобраться. Что влияет на деформацию матраса.

матрас
Фото: https://commons.wikimedia.org by Sergey starshyi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
матрас

Есть ряд причин, почему даже новенький матрас может быстро потерять форму:

Некачественные материалы

Самая частая причина провалов — дешёвый пенополиуретан, особенно в беспружинных моделях. Такие изделия быстро теряют форму, особенно по центру.

Нет укрепляющего бокса

У пружинных матрасов обязательно должен быть плотный короб из ППУ по периметру. Без него края провисают, а сам матрас становится неустойчивым.

Ошибки в использовании

Вот что может ускорить износ:

  • Превышение допустимой нагрузки — провалы появляются в самых нагруженных местах.
  • Неподходящее основание — например, сплошная поверхность вместо ортопедических ламелей.
  • Активная эксплуатация — прыжки, частое сидение в одной точке и т. п…
  • Неправильное хранение — вертикальное или скрученное положение приводит к неровностям.
  • Несоответствие размера кровати — матрас должен идеально ложиться на основание.

Естественный износ

Искусственные наполнители служат около 7 лет, натуральные — до 10 и более. Даже при идеальном уходе срок службы не бесконечен.

Нарушение правил ухода

Матрас необходимо регулярно переворачивать и проветривать — это продлевает срок его службы и помогает избежать деформаций.

Как восстановить форму

Если матрас уже просел, вот что можно попробовать:

  • Проверить гарантию — если срок ещё не вышел, а дефект — более 3 см, матрас можно вернуть.
  • Переворачивать регулярно — особенно двусторонние модели, меняя местами изголовье и изножье.
  • Использовать наматрасник — ортопедический топпер выровняет поверхность и повысит комфорт.
  • Сменить основание — переход на ортопедическое основание может замедлить износ.
  • Купить новый матрас — если ситуация критическая, не стоит жертвовать качеством сна.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра - место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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