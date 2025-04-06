Вот что испортило ваш матрас — и как это можно было предотвратить

Просыпаетесь с ощущением, будто спали на дне ямы? Возможно, причина в промявшемся матрасе — и с этим стоит разобраться. Что влияет на деформацию матраса.
Есть ряд причин, почему даже новенький матрас может быстро потерять форму:
Самая частая причина провалов — дешёвый пенополиуретан, особенно в беспружинных моделях. Такие изделия быстро теряют форму, особенно по центру.
У пружинных матрасов обязательно должен быть плотный короб из ППУ по периметру. Без него края провисают, а сам матрас становится неустойчивым.
Вот что может ускорить износ:
Искусственные наполнители служат около 7 лет, натуральные — до 10 и более. Даже при идеальном уходе срок службы не бесконечен.
Матрас необходимо регулярно переворачивать и проветривать — это продлевает срок его службы и помогает избежать деформаций.
Если матрас уже просел, вот что можно попробовать:
Матра́с матра́ц (от араб. матра - место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.
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