Тофу в яйцах — для тех, кто хочет удивить, но не хочет сильно напрягаться с закуской

2:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется приготовить вкусную и оригинальную закуску, которая не отнимет много времени, но удивит гостей, фаршированные яйца — идеальный выбор. Но что, если сделать их чуть необычнее, добавив неожиданный компонент — соевый сыр "тофу"? В этом рецепте именно тофу заменяет часть майонеза и желтков, благодаря чему начинка получается не только более лёгкой, но и нежной по текстуре.

Фото: flickr.com by Mike65444, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Блюдо из варёных яиц

В сочетании с горчицей, хреном и соусом с перцем, тофу помогает создать идеальный баланс вкусов, а добавление зелёного лука делает закуску ещё более ароматной. И главное — если не сказать, что в начинке есть тофу, никто и не догадается. Готово за пару минут — и угощение на столе!

Ингредиенты (на 12 порций)

Яйца крупные — 12 шт.

Тофу мягкий (шелковый) — 2/3 стакана

Майонез — 1 ст. л.

Горчица дижонская — 1 ст. л.

Соус с острым перцем — 1/2 ч. л.

Хрен — 2 ч. л.

Шнитт-лук (мелко нарезанные перья) — 2 ст. л. + для украшения

Соль и молотый чёрный перец — по вкусу

Паприка — 1/4 ч. л.

Пошаговый процесс

1. Варим яйца

Залейте яйца водой и доведите до кипения. Варите их на малом огне 9 минут. После этого остудите яйца под холодной водой (около 1 минуты), а затем очистите.

2. Разделяем яйца

Разрежьте яйца пополам вдоль и аккуратно выньте желтки. Из оставшихся 6 половинок белков сформируйте "лодочки" для начинки.

3. Приготовление начинки

Перемешайте желтки с мягким соевым сыром тофу, майонезом, горчицей, острым соусом, хреном и нарезанным шнитт-луком. Добавьте соль и перец по вкусу. Полученную смесь можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до 2 дней.

4. Наполняем яйца

Переложите начинку в пластиковый пакет и срежьте уголок. Наполните белковые половинки подготовленной смесью, чтобы они были полными и аппетитными.

5. Подача

Выложите фаршированные яйца на красивое блюдо, посыпьте сверху паприкой и украсьте свежим шнитт-луком. Подавайте на стол и наслаждайтесь!

Полезные советы

Использование соевого сыра тофу вместо майонеза помогает сделать закуску менее калорийной, но не менее вкусной.

Можно добавить немного острого перца или пряных трав по вкусу для усиления аромата.

Такие фаршированные яйца можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до подачи.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

