Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правила изменились — а вы нет: на кругу теперь действуют другие законы
ЕС может вернуть 240 миллиардов евро России — что будет, если Венгрия заблокирует новые санкции
Сергей Лазарев решил остаться в шоу Ну-ка, все вместе: что заставило его передумать?
Опасность в тарелке после 21:00: даже полезная еда под ударом
Хачапури за 15 минут: всё, что вам нужно — это сыр и минимум усилий
Секрет стирки подушек, который спасает от плесени и комков
ТОП-5 военных грузовиков СССР, которые прошли все испытания
Помидоры налились как на дрожжах — и всё благодаря скромному соседу с грядки
Прогулка вслепую: деталь, из-за которой вы теряете связь с собакой прямо на улице

Тофу в яйцах — для тех, кто хочет удивить, но не хочет сильно напрягаться с закуской

2:53
Еда

Когда хочется приготовить вкусную и оригинальную закуску, которая не отнимет много времени, но удивит гостей, фаршированные яйца — идеальный выбор. Но что, если сделать их чуть необычнее, добавив неожиданный компонент — соевый сыр "тофу"? В этом рецепте именно тофу заменяет часть майонеза и желтков, благодаря чему начинка получается не только более лёгкой, но и нежной по текстуре.

Блюдо из варёных яиц
Фото: flickr.com by Mike65444, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Блюдо из варёных яиц

В сочетании с горчицей, хреном и соусом с перцем, тофу помогает создать идеальный баланс вкусов, а добавление зелёного лука делает закуску ещё более ароматной. И главное — если не сказать, что в начинке есть тофу, никто и не догадается. Готово за пару минут — и угощение на столе!

Ингредиенты (на 12 порций)

  • Яйца крупные — 12 шт.

  • Тофу мягкий (шелковый) — 2/3 стакана

  • Майонез — 1 ст. л.

  • Горчица дижонская — 1 ст. л.

  • Соус с острым перцем — 1/2 ч. л.

  • Хрен — 2 ч. л.

  • Шнитт-лук (мелко нарезанные перья) — 2 ст. л. + для украшения

  • Соль и молотый чёрный перец — по вкусу

  • Паприка — 1/4 ч. л.

Пошаговый процесс

1. Варим яйца

Залейте яйца водой и доведите до кипения. Варите их на малом огне 9 минут. После этого остудите яйца под холодной водой (около 1 минуты), а затем очистите.

2. Разделяем яйца

Разрежьте яйца пополам вдоль и аккуратно выньте желтки. Из оставшихся 6 половинок белков сформируйте "лодочки" для начинки.

3. Приготовление начинки

Перемешайте желтки с мягким соевым сыром тофу, майонезом, горчицей, острым соусом, хреном и нарезанным шнитт-луком. Добавьте соль и перец по вкусу. Полученную смесь можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до 2 дней.

4. Наполняем яйца

Переложите начинку в пластиковый пакет и срежьте уголок. Наполните белковые половинки подготовленной смесью, чтобы они были полными и аппетитными.

5. Подача

Выложите фаршированные яйца на красивое блюдо, посыпьте сверху паприкой и украсьте свежим шнитт-луком. Подавайте на стол и наслаждайтесь!

Полезные советы

  • Использование соевого сыра тофу вместо майонеза помогает сделать закуску менее калорийной, но не менее вкусной.

  • Можно добавить немного острого перца или пряных трав по вкусу для усиления аромата.

  • Такие фаршированные яйца можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до подачи.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года
Еда и рецепты
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года Аудио 
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
Садоводство, цветоводство
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите Аудио 
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется
Авто
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется Аудио 
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
Сводка с фронта: армия РФ наступает на Сумы, Лондон отправит своих солдат в Одессу? Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Последние материалы
ЕС может вернуть 240 миллиардов евро России — что будет, если Венгрия заблокирует новые санкции
Сергей Лазарев решил остаться в шоу Ну-ка, все вместе: что заставило его передумать?
Опасность в тарелке после 21:00: даже полезная еда под ударом
Хачапури за 15 минут: всё, что вам нужно — это сыр и минимум усилий
Секрет стирки подушек, который спасает от плесени и комков
ТОП-5 военных грузовиков СССР, которые прошли все испытания
Помидоры налились как на дрожжах — и всё благодаря скромному соседу с грядки
Прогулка вслепую: деталь, из-за которой вы теряете связь с собакой прямо на улице
Ресницы-антитренд: как распознать неэстетичное наращивание до выхода из салона
После зимы — только на СТО? Нет, если сделаешь эти 10 проверок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.