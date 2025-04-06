После зимы — только на СТО? Нет, если сделаешь эти 10 проверок

С приходом тёплых дней важно не только снять куртку, но и дать своей машине шанс на здоровую эксплуатацию. Зима бьёт по технике не меньше, чем по людям, и весной автомобиль требует внимания — особенно после морозов, реагентов и холодных запусков. Вот что обязательно нужно проверить, прежде чем начать новый сезон.
Начни с глубокой мойки кузова, особенно нижней части: пороги, арки, днище. Зимняя химия, соль и грязь разъедают металл, вызывая коррозию, которая может "вылезти" летом в самый неожиданный момент.
Проверь состояние стеклоочистителей — зима могла их "съесть". Осмотри салонный и воздушный фильтры, а заодно очисти радиаторы: забитая пыль и соль мешают системе охлаждения работать нормально.
Обрати внимание на герметичность всех соединений, ищи следы подтёков. Масло, которое работало в морозы, лучше заменить — оно теряет свойства быстрее. Не жди планового ТО — двигатель скажет спасибо.
Холодные пуски зимой могли оставить нагар на свечах. Если есть сомнения — меняй. Летняя резина должна быть без трещин, а глубина протектора — минимум 1,6 мм. Проверь пыльники подвески — зимой они часто "устают" и теряют герметичность.
Тормозная система страдает от перепадов температур и влаги — износ может быть выше обычного. Проверь тормозные колодки, диски и уровень жидкости. То же касается охлаждающей жидкости. Не забудь и про кондиционер — перед летом он должен быть в идеальном состоянии.
Избавься от лишнего хлама. Посторонние предметы не только мешают, но и создают ненужную нагрузку на подвеску. Весной машина должна быть максимально готова к новым дорогам — и к поездкам без сюрпризов.
Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.