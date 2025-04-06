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После зимы — только на СТО? Нет, если сделаешь эти 10 проверок

2:13
Авто

С приходом тёплых дней важно не только снять куртку, но и дать своей машине шанс на здоровую эксплуатацию. Зима бьёт по технике не меньше, чем по людям, и весной автомобиль требует внимания — особенно после морозов, реагентов и холодных запусков. Вот что обязательно нужно проверить, прежде чем начать новый сезон.

Работа с двигателем автомобиля
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Работа с двигателем автомобиля

Тщательная мойка — не для красоты

Начни с глубокой мойки кузова, особенно нижней части: пороги, арки, днище. Зимняя химия, соль и грязь разъедают металл, вызывая коррозию, которая может "вылезти" летом в самый неожиданный момент.

Щётки и фильтры под вопросом

Проверь состояние стеклоочистителей — зима могла их "съесть". Осмотри салонный и воздушный фильтры, а заодно очисти радиаторы: забитая пыль и соль мешают системе охлаждения работать нормально.

Под капотом — детальный контроль

Обрати внимание на герметичность всех соединений, ищи следы подтёков. Масло, которое работало в морозы, лучше заменить — оно теряет свойства быстрее. Не жди планового ТО — двигатель скажет спасибо.

Свечи зажигания и шины — под замену

Холодные пуски зимой могли оставить нагар на свечах. Если есть сомнения — меняй. Летняя резина должна быть без трещин, а глубина протектора — минимум 1,6 мм. Проверь пыльники подвески — зимой они часто "устают" и теряют герметичность.

Тормоза, кондиционер и жидкости

Тормозная система страдает от перепадов температур и влаги — износ может быть выше обычного. Проверь тормозные колодки, диски и уровень жидкости. То же касается охлаждающей жидкости. Не забудь и про кондиционер — перед летом он должен быть в идеальном состоянии.

И даже багажник важен

Избавься от лишнего хлама. Посторонние предметы не только мешают, но и создают ненужную нагрузку на подвеску. Весной машина должна быть максимально готова к новым дорогам — и к поездкам без сюрпризов.

Уточнения

Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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