Этого лучше не делать: что может значить взгляд кошке прямо в глаза

С кошками связано больше поверий, чем с любым другим домашним животным. Они веками вдохновляли, пугали, оберегали и тревожили. А их взгляд… Он и вправду может многое рассказать — но стоит ли в него вглядываться?

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Эзотерика: энергия, тьма и потусторонние миры

Согласно древним приметам, смотреть кошке в глаза — значит рисковать. Особенно после захода солнца. Говорят, что в такие моменты животное может "вытянуть" энергию, ослабить здоровье, а то и навлечь беду.

С давних времён кошек считали проводниками между мирами. Особое внимание всегда доставалось чёрным — им приписывали связи с ведьмами и нечистью. И именно на них не рекомендовалось смотреть слишком пристально. Взгляд — как будто открытая дверь в неизвестность.

Что думает зоопсихология

С научной точки зрения всё гораздо проще. Для кошки прямой и продолжительный взгляд — это вызов. Так животные демонстрируют агрессию.

Если смотреть кошке в глаза, не отводя взгляд, она может:

зашипеть,

напасть,

резко уйти,

или, наоборот, демонстративно отвернуться.

Это не мистика — просто кошачий язык. При этом, если кошка сама уставилась на вас после сна или в задумчивости — это норма. Зрение у неё слабее, и ей просто нужно время, чтобы распознать силуэт и выражение лица.

Так что вопрос не в энергетике, а в уважении. Кошка — существо чувствительное и гордое. А её взгляд — это не загадка, а способ сказать: "Я тут, и я вижу всё".

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

