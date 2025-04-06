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Когда помочь — значит спасти: здесь лечат тех, кого не берёт обычная больница

2:16
Здоровье

Всё здесь на высшем уровне: свежий ремонт, современное оборудование, врачи, которые приехали не за деньгами, а по зову сердца. Клиника "Другая Медицина" - не просто медицинское учреждение, это место, где чужая беда не остается без отклика.

Павел Филатов - онколог из Оренбурга, и он приехал сюда в отпуск, чтобы поработать волонтёром. Его мечта — создать такую же клинику в родном городе.

"Понятно, что я не бессребреник, но это нормальное человеческое качество — помогать другим людям", — говорит врач-волонтер клиники "Другая Медицина" Павел Филатов.

Помощь клинике приходит отовсюду. Те, кто далёк от медицины, стараются внести свою лепту: кто-то приносит лекарства, кто-то — еду, кто-то — просто нужные вещи. Елена Попова узнала о клинике из новостей и с тех пор всегда старается поддерживать тех, кому плохо.

"Долгое время на перекрестке Артиллерийской и Ленина жил бездомный на костылях. Поскольку я была знакома с "Другой Медициной", сообщила о нем Евгению Косовских. Евгений и его команда выехали, осмотрели этого мужчину и подарили ему коляску", — вспоминает Елена.

Бездомные пациенты приходят с разными болячками, часто запущенными. На Дне открытых дверей гостям показали, с чем врачи сталкиваются чаще всего. На одной из полок — "экспонаты" из реальной жизни: гниющие ногти, запущенные зубы, серные пробки. Но лечение — это только первый шаг. После него команда "Другой Медицины" старается помочь людям начать всё заново.

"Если вы обратите внимание, что многие люди, которые сейчас убирают город в оранжевых жилетках, чистят трамвайные пути и так далее. Это наши пациенты, которые раньше обращались к нам за помощью", — говорит директор клиники Евгений Косовских.

Клиника уникальна — аналогов по масштабу и миссии в России просто нет. Здесь лечат не только тех, у кого нет денег. Здесь помогают людям без паспорта, без дома, без надежды — и дают им шанс стать частью общества снова.

Уточнения

Благотворительность — оказание помощи (безвозмездной или на льготных условиях) тем, кто в ней нуждается, милосердие, милость.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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