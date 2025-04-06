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Трамп рискует погрузить мир в экономический кризис: Франция уже теряет миллиарды из-за новых пошлин

1:07
Экономика

Французский премьер-министр Франсуа Байру в интервью Le Parisien выразил опасения, что введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт из других стран может повлиять на экономику Франции, снизив её ВВП на 0,5%.

Флаг Франции
Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг Франции

Он отметил, что существует высокий риск потери рабочих мест, экономического замедления и прекращения инвестиций. Последствия могут быть серьезными. Несмотря на мнение некоторых, что США, возможно, отступят от своего решения, Байру подчеркнул, что нет никаких гарантий этого, и что шаги американского лидера ослабят мировую экономику на длительный срок.

Премьер также подчеркнул, что решение Трампа может привести к глобальному экономическому кризису, затронувшему, прежде всего, самих американцев.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран, заявив, что США страдали от эксплуатации со стороны других государств, как союзников, так и противников.

Уточнения

Фра́нция — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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