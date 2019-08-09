В Испании отдыхающие на побережье Коста-Бланки получили серьезные травмы после того, как на них напала крупная агрессивная рыба.
Последний инцидент произошел в четверг днем, рыба прокусила сухожилия на ноге 40-летней испанки, которая была вынуждена провести последние дни своего отпуска на костылях. Детей 7-ми и 10-ти лет доставили в больницу с несколькими укусами", - пишет The Sun.
Подозревается рыба луфарь. "По последней информации луфарь был выловлен на пляже El Rebollo. Несмотря на это, туристам рекомендовано купаться с осторожностью. Подняты желтые флаги", - отмечает газета.
Коста-Бланка - регион на средиземноморском побережье Испании, включающий в себя прибрежные населенные пункты провинции Аликанте в автономном сообществе Валенсия.
Бывший ведущий телепередачи "В мире животных" Николай Дроздов дал читателям "Правды.Ру" несколько советов о том, как следует вести себя при встрече со змеями.
Фото: The Sun
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Точная причина рака поджелудочной железы не ясна, но существуют определенные факторы, способствующие риску развития этого состояния.
"Идиоты" постоянно придумывают все новые ходы для очернения Иосифа Сталина, но ничего у них не получается и не получится, считает военный историк Борис Юлин.
У 91-летней Анны Бусыгиной не было родственников, а сама она позаботиться об организации своего погребения не смогла.