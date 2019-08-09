Крупная рыба наносит травмы отдыхающим на пляже в Испании

В Испании отдыхающие на побережье Коста-Бланки получили серьезные травмы после того, как на них напала крупная агрессивная рыба.

Последний инцидент произошел в четверг днем, рыба прокусила сухожилия на ноге 40-летней испанки, которая была вынуждена провести последние дни своего отпуска на костылях. Детей 7-ми и 10-ти лет доставили в больницу с несколькими укусами", - пишет The Sun.

Подозревается рыба луфарь. "По последней информации луфарь был выловлен на пляже El Rebollo. Несмотря на это, туристам рекомендовано купаться с осторожностью. Подняты желтые флаги", - отмечает газета.

Коста-Бланка - регион на средиземноморском побережье Испании, включающий в себя прибрежные населенные пункты провинции Аликанте в автономном сообществе Валенсия.

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Фото: The Sun