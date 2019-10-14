Каталонских политиков приговорили к 13 годам тюрьмы из-за референдума

Девять политиков из Каталонии, которые выступали за отделение от Испании и участвовали в организации референдума, получили реальные тюремные сроки. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон назвал решение суда "варварством". О приговоре сообщило издание Bloomberg.

Самый большой срок получил бывший заместитель главы правительства Ориол Жункерас. Его приговорили к 13 годам лишения свободы за подстрекательство к мятежу и злоупотребление государственными средствами. В этих же нарушениях обвиняются и экс-глава регионального управления по внешнеполитическим делам Рауль Ромева и его секретарь Жорди Туруль. Их приговорили к 12 годам тюрьмы.

Бывшего председателя парламента Каталонии Карме Форкадель приговорили к 11 годам лишения свободы за мятеж. Карлес Пучдемон отметил, что на девятерых политиков приходится более 100 лет лишения свободы. Сейчас бывший глава региона скрывается от испанского правосудия в Бельгии.