Социалистическая партия одержала победу на выборах в испанский парламент

ЦИК Испании обработал 99,99% голосов и огласил первые результаты. Победу на парламентских выборах одержала социалистическая партия, которую возглавляет действующий премьер Педро Санчес. Испанская социалистическая рабочая партия получила 28,68% голосов избирателей.



Выборы в Испании: обработано более половины протоколов, социалисты лидируют / Новости от 28.04.2019 23:33

Напомним, парламентские выборы в Испании пришлось провести досрочно, поскольку прошлый созыв не принял проект бюджета, предложенный правительством. Тогда против принятия бюджета высказался 191 депутат. Педро Санчес инициировал роспуск парламента и проведение досрочных выборов.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о выборах президента Украины. Самая высокая явка избирателей была зафиксирована в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской области. В этих регионах проголосовали свыше 50% граждан. Самая низкая явка отмечена в Закарпатье, там на выборы пришли чуть более 29% избирателей.

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