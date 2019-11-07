Эксперт: с социальной точки зрения США в каменном веке

В Минске по запросу США была задержана россиянка. Потом отпущена. Волки условно сыты, овцы также целы. Батька хорош для всех. Смертная казнь в России — быть или не быть? Борщ как средство "российской агрессии" и "кремлевской пропаганды". Что дальше — "не ешь агрессивные щи — перед Россией трепещи"? Скоро ли Запад обвинит в агрессии блины?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Андреем Чупрыгиным

Эти темы обсудили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.

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— Андрей Владимирович, странная история случилась с нашими ближайшими друзьями. (Ведь Белоруссия — наш самый большой друг.) В Минске была задержана россиянка, которая якобы крушила выборы в Америке, влияла на них. Ее, правда, отпустили быстро. Но это первый случай, когда в Белоруссии задерживается россиянка по запросу США. Что вы по этому поводу думаете?

— Ну что, Батька-то давно туда смотрит…

— Он попугать решил нас?

— Нет. Батька давно решил сделать свой образ белым и пушистым на международной арене.

— В глазах европейцев и американцев?

— Конечно. Сколько можно сидеть под санкциями и быть последним диктатором Европы?!… Конечно, Батька явно совершенно работает на публику и хочет, чтобы его все любили. У него дети растут, опять же. Детям надо тоже обеспечить возможность беспрепятственного передвижения по Европе. Он играет хорошо. Он ее задержал, сказав: "О, мы выполнили запрос". А потом отпустил, сказав: "Мы разобрались, там ничего на самом деле нет". То есть как бы все хорошо.

— И волки сыты, и овцы целы.

— Ну конечно. Супер вообще, все в шоколаде. И Батьку в Белоруссии любят, потому что он крепкий хозяйственник. Поэтому все хорошо.

— Убийство девочки в Саратове вызвало огромный общественный резонанс по всей стране и даже беспорядки. Народ требует смертной казни.

— Задержанного даже отбить пытались у ОМОНа.

— Да, были попытки самосуда. Конечно, это ужасно. Мораторий на смертную казнь мы ввели, чтобы угодить Европе. Но постоянно идут требования возвращения смертной казни. Насколько это реально, нужно ли это? В той же Белоруссии смертная казнь есть, да и в рассаднике гуманизма и демократии Америке — тоже.

— Да, в Америке в некоторых штатах есть смертная казнь, но не везде. Я все время призываю: не надо сравнивать нас с Америкой. Америка — не социальное государство. У них в Конституции нет вопросов социальности. По большому счету, если отбросить достижения науки и техники и особенно PR-кампании, Америка в морально-этическом плане живет еще в каменном веке. Это не социальное государство, это не Европа. Там каждый сам за себя. Государство ничего не делает для людей.

— Там у каждого штата свои законы.

— Естественно. И они отделяются. Мы неправильно понимаем само название. Соединенные Штаты Америки — это неправильный перевод. Это "соединенные государства Америки". Там каждый штат — государство. А вопрос о смертной казни, конечно, очень важный и интересный. Волна обсуждений по поводу возврата смертной казни возникла как раз на фоне этой тяжелой ситуации — убийства ребенка.

Вообще, насилие над ребенком всегда вызывает крайне бурную реакцию нормального общества и нормального человека. И я понимаю, что насилие над ребенком может вызвать, например, суд Линча на месте на самом деле. И мне это понятно. Но возвращать на уровне законодательства в государстве смертную казнь, я считаю, неправильно.

Недаром есть такой тезис: наличие смертной казни в государстве указывает на то, что государство бессильно в управлении своей территорией. У государства есть масса других рычагов наказания преступников. Говорят о необходимости смертной казни для убийц, насильников, террористов, чтобы они знали, что их ждет смертная казнь.

У меня ответ один: для них это легкий выход. У нас есть максимальные сроки тюремного заключения — это хуже, чем смертная казнь, по большому счету. Я вас уверяю. Поэтому я не думаю, что нужно возвращаться к практике смертной казни. Это было бы неправильно.

И еще одно соображение. Фемида не абсолютна. Следствие и суды не являются безупречными. Мы знаем достаточное количество следственных и судебных ошибок. Если это тюремное заключение, то даже через 20-30 лет ошибку можно исправить, но смертный приговор исправить уже нельзя. Это безвозвратная потеря. И об этом тоже надо думать.

— И еще необычное — на Facebook была страница "Русская кухня" (Russian cuisine). Там было порядка 40 тысяч подписчиков, наверное. Ее удалили. И вообще, против нашей кухни на Западе пошла кампания. Почему их теперь напугала даже русская кухня?

— Кого-то сварили?…

— Нет, но BBC про традиционный борщ сообщила следующее: "Это российская культурная апроприация средством кремлевской пропаганды и очевидным актом агрессии России в мире. И для украинцев, которые борщ считают своим национальным блюдом, это сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт на восточной Украине".

— Борщ — мощное средство экспансии?

— Вообще русская кухня — это средство агрессии, и она вызывает глубокие моральные страдания у украинцев и далее, на Западе. Вы любите борщ?

— Я обожаю борщ. Больше того, я варю совершенно сумасшедший борщ. Это означает, что я периодически готовлю средство агрессии и экспансии…

— Вы — агрессор!

— Я еще и расстегаи люблю.

— Что еще у нас есть такое чисто русское?

— Блины — почти русские. Щи да каша — пища наша.

— Насколько кухня реально может быть средством продвижения каких-то взглядов?

— Нет, кухня — это важно. Но "кухня — это средство экспансии" — конечно, явный перебор, мягко говоря… Но на самом деле русская кухня, по моим наблюдениям, в Европе и в Америке в последние пару десятков лет обороты набрала — стала очень популярной. Наверное, считается, что это экспансия. Народ приходит, борща поел, решил: "О, русские — какие классные!…"

А украинцам завидно, потом что они говорят, что борщ — это их. А чем отличается русская кухня от украинской? Ничем. Я чего-то не знаю. В этом плане у меня, конечно, когнитивный диссонанс — закрывать сайт?!… Идиоты. Что я могу сказать? Другого слова подобрать я не могу. В этой истории первую скрипку, конечно, играют законодатели. А многие из них по обе стороны океана, мягко говоря, не блещут.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев