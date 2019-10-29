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Автор Редакция рубрики "Мир"

Эрдоган сыграл против всех и выиграл

Мир » Азия » Ближний Восток print

Как Эрдоган сыграл практически против всех и удивил весь мир? И как важно вовремя остановиться, чтобы не нарваться на серьезных игроков. Политические игры на Ближнем Востоке продолжаются, но США уже проигрались.


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Андреем Чупрыгиным

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Читайте начало интервью:

Как Эрдоган обхитрил Трампа

— Андрей Владимирович, какую новость вы бы отметили особо в мировой повестке дня на сегодня?

— Для меня стала самой центровой, наверное, новостью, как ни странно, комбинация, которую сыграл Эрдоган вокруг сирийского севера. Она меня просто привела в восхищение. Я не ожидал от султана такого политического шахматизма, честно говоря. Это меня очень заинтересовало.

— Эрдоган, как вы уже сказали, хочет не только создать там пояс безопасности, но и переселить туда два миллиона сирийцев, которые во время войны переселились в Турцию. Но легко ли они туда переселятся?

— А кто кому будет задавать вопросы? Никто ни у кого даже не будет спрашивать, как их туда переселять. А главное, Эрдогану не будут задавать вопросов по переселению. Результатом этого стала практически 90-процентная поддержка населения Турции действий Эрдогана. То есть он выполнил задачу внутри страны, которая перед ним стояла.

А дальше у него уже возникает вопрос, насколько я понимаю, следующий: как теперь из этой ситуации выйти, не потеряв лицо. Потому что, понятное дело, воевать там дальше, вести полномасштабные боевые действия на территории Сирии, я так думаю, в планы Эрдогана не особо входило. Потому что это такое болото, в котором можно увязнуть, попасть в эту трясину так, что потом уже и не вынырнуть.

И здесь еще очень высокая вероятность столкновения с интересами России и Ирана. А это уже будет игра даже не на равных. Одно дело — с курдами воевать, а совсем другое — случайно столкнуться с крупными ребятами. В этом свою роль сыграли Соединенные Штаты, грубо говоря. Потому что смотрите, что произошло…

Эрдоган практически не ввязывался в крупномасштабные боевые действия, потому что уже получил то, что хотел. Курды отводятся за пределы зоны безопасности, значит, безопасность, присутствие третьей стороны на этой территории, обеспечивается. И самое главное — еще и санкции снимают американцы с Турции. То есть Эрдоган выходит в шоколаде, он — победитель.

Он на самом деле всех не обманул, но переиграл. По крайней мере, на сегодняшний день. Посмотрим, как будет дальше. Потому что еще не вечер. Это американцы с турками договорились. Я не уверен, что все курды, объединившись в едином порыве, будут отступать за 20-километровую зону. Учитывая, что масса курдских отрядов далеко неоднородна, я думаю, что там единства не будет, поэтому возникнут определенные проблемы.

Поэтому многое зависит от встречи Эрдогана с Путиным в Сочи. Во-первых, Эрдоган объяснил свои действия, рассказал, о чем были его договоренности с другими заинтересованными сторонами. И теперь, очевидно, будет выработана позиция российской стороны в этом вопросе.

Ведь турецкие войска близки к Манбидже и Кабане, а там находятся части сирийской армии и российская военная полиция. Это же практически на границе с Турцией. Они-то как будут учитываться в этом раскладе? Что они будут делать? И какова позиция Дамаска в отношении всего этого? Давайте не забывать, что все-таки это сирийская территория.

Вообще, мне очень нравится эта ситуация. Собрались пацаны и вот делят между собой: "ты войдешь, ты не войдешь, ты там это самое, на 20-30 километров туда-сюда…" Мужики, там, вообще-то, сирийская территория. То есть как-то это все слегка странновато получается на самом деле…

— Разве в первый раз решают свои проблемы одни страны на других территориях?

— Конечно же, нет. Ничего нового в этом нет. Но настолько странно, я хочу сказать, что я все жду, когда же наконец Дамаск проснется и скажет: "Слушайте, ну надоело на самом деле. Давайте вы отсюда уходите все. А мы тут будем разбираться и порядок наводить".

— Думаете, что Дамаск проснется? Американцы только-только перестали говорить о том, что "долой Асада", хотя он законно избранный президент.

— Что мы все время вспоминаем, что американцы говорили: "долой президента" — или еще что-то?… Американцы много что порой говорят. Но кого-нибудь действительно сделали "долой" или еще что-то они сделали после всех этих угроз и разговоров? Американцы далеко…

— Президентов Ливии и Ирака, например, они свергли, страны ввергли в разруху.

— Это раньше. Сегодня не будут они ничего решать. Сегодня там уже реально будут решать Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Эмираты практически официально объявили, что они готовы вкладываться в реконструкцию Сирии и готовы восстановить дипотношения. Вот сюда надо смотреть, там будет решение вопроса формулироваться, а не как раньше в Вашингтоне. Теперь эти ребята будут решать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Ближний Восток
Эрдоган сыграл против всех и выиграл
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