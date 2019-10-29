Эрдоган сыграл против всех и выиграл

Как Эрдоган сыграл практически против всех и удивил весь мир? И как важно вовремя остановиться, чтобы не нарваться на серьезных игроков. Политические игры на Ближнем Востоке продолжаются, но США уже проигрались.
Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.
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— Андрей Владимирович, какую новость вы бы отметили особо в мировой повестке дня на сегодня?
— Для меня стала самой центровой, наверное, новостью, как ни странно, комбинация, которую сыграл Эрдоган вокруг сирийского севера. Она меня просто привела в восхищение. Я не ожидал от султана такого политического шахматизма, честно говоря. Это меня очень заинтересовало.
— Эрдоган, как вы уже сказали, хочет не только создать там пояс безопасности, но и переселить туда два миллиона сирийцев, которые во время войны переселились в Турцию. Но легко ли они туда переселятся?
— А кто кому будет задавать вопросы? Никто ни у кого даже не будет спрашивать, как их туда переселять. А главное, Эрдогану не будут задавать вопросов по переселению. Результатом этого стала практически 90-процентная поддержка населения Турции действий Эрдогана. То есть он выполнил задачу внутри страны, которая перед ним стояла.
А дальше у него уже возникает вопрос, насколько я понимаю, следующий: как теперь из этой ситуации выйти, не потеряв лицо. Потому что, понятное дело, воевать там дальше, вести полномасштабные боевые действия на территории Сирии, я так думаю, в планы Эрдогана не особо входило. Потому что это такое болото, в котором можно увязнуть, попасть в эту трясину так, что потом уже и не вынырнуть.
И здесь еще очень высокая вероятность столкновения с интересами России и Ирана. А это уже будет игра даже не на равных. Одно дело — с курдами воевать, а совсем другое — случайно столкнуться с крупными ребятами. В этом свою роль сыграли Соединенные Штаты, грубо говоря. Потому что смотрите, что произошло…
Эрдоган практически не ввязывался в крупномасштабные боевые действия, потому что уже получил то, что хотел. Курды отводятся за пределы зоны безопасности, значит, безопасность, присутствие третьей стороны на этой территории, обеспечивается. И самое главное — еще и санкции снимают американцы с Турции. То есть Эрдоган выходит в шоколаде, он — победитель.
Он на самом деле всех не обманул, но переиграл. По крайней мере, на сегодняшний день. Посмотрим, как будет дальше. Потому что еще не вечер. Это американцы с турками договорились. Я не уверен, что все курды, объединившись в едином порыве, будут отступать за 20-километровую зону. Учитывая, что масса курдских отрядов далеко неоднородна, я думаю, что там единства не будет, поэтому возникнут определенные проблемы.
Поэтому многое зависит от встречи Эрдогана с Путиным в Сочи. Во-первых, Эрдоган объяснил свои действия, рассказал, о чем были его договоренности с другими заинтересованными сторонами. И теперь, очевидно, будет выработана позиция российской стороны в этом вопросе.
Ведь турецкие войска близки к Манбидже и Кабане, а там находятся части сирийской армии и российская военная полиция. Это же практически на границе с Турцией. Они-то как будут учитываться в этом раскладе? Что они будут делать? И какова позиция Дамаска в отношении всего этого? Давайте не забывать, что все-таки это сирийская территория.
Вообще, мне очень нравится эта ситуация. Собрались пацаны и вот делят между собой: "ты войдешь, ты не войдешь, ты там это самое, на 20-30 километров туда-сюда…" Мужики, там, вообще-то, сирийская территория. То есть как-то это все слегка странновато получается на самом деле…
— Разве в первый раз решают свои проблемы одни страны на других территориях?
— Конечно же, нет. Ничего нового в этом нет. Но настолько странно, я хочу сказать, что я все жду, когда же наконец Дамаск проснется и скажет: "Слушайте, ну надоело на самом деле. Давайте вы отсюда уходите все. А мы тут будем разбираться и порядок наводить".
— Думаете, что Дамаск проснется? Американцы только-только перестали говорить о том, что "долой Асада", хотя он законно избранный президент.
— Что мы все время вспоминаем, что американцы говорили: "долой президента" — или еще что-то?… Американцы много что порой говорят. Но кого-нибудь действительно сделали "долой" или еще что-то они сделали после всех этих угроз и разговоров? Американцы далеко…
— Президентов Ливии и Ирака, например, они свергли, страны ввергли в разруху.
— Это раньше. Сегодня не будут они ничего решать. Сегодня там уже реально будут решать Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Эмираты практически официально объявили, что они готовы вкладываться в реконструкцию Сирии и готовы восстановить дипотношения. Вот сюда надо смотреть, там будет решение вопроса формулироваться, а не как раньше в Вашингтоне. Теперь эти ребята будут решать.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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