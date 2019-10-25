Как Эрдоган обхитрил Трампа

Как Эрдоган обхитрил Трампа и удивил весь мир? Почему Трамп так сильно обиделся? Эти вопросы обсудили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.

— Андрей Владимирович, много последних событий в мире связано с вашей деятельностью. Давайте начнем с операции Турции в Сирии. Все уже давно привыкли к оригинальным выступлениям Трампа. И вот опять сообщили, что он совершенно по-простому написал Эрдогану, посоветовал "не быть дураком". Потом это опровергли. Впрочем, подобное тоже уже бывало. Поэтому и не понятно, было это письмо или нет. После этого, когда представители США приехали к Эрдогану, он сначала сказал, что будет говорить только с Трампом. Но в итоге прекрасно принял их и без Трампа. Как вы оцениваете все эти события?

— Если коротко, то я восхищаюсь Эрдоганом. Он в конце концов всех обыграл.

Письмо Трампа, судя по всему, было, потому что больно авторитетно его цитируют американские источники. Формулировки в письме меня абсолютно не удивляют. Трамп не политик. Он говорит на том языке, который знает. Он считает, что это правильный язык, свойский такой, типа "мы же с тобой пацаны, дружим".

Другой вопрос, что турки очень интересно отреагировали на это, сообщив о том, что Эрдоган, прочитав письмо, смял его и выбросил в корзину. Вот это, я думаю, легенда, конечно. Вряд ли он что-то в корзину выбрасывал. Хотя мог и вспылить. Но дело-то не в этом. Бог с ним, с письмом.

Более серьезным фактом является приезд Майка Пенса и Помпео в Анкару. И вот это такой ход Эрдогана. "Я не буду с ними встречаться, я буду встречаться только с Трампом" — это такая психологическая обработка приехавших функционеров. В конце концов было понятно, что он, конечно, с ними будет встречаться. Он так поставил их на место, кто они, а кто президент.

— Они-то ставят себя на уровень выше многих других президентов и реально командуют ими.

— На самом деле так, но не по отношению к Эрдогану. Это именно "знай свое место" называется. Эрдоган играл в свою игру. Чтобы понять, что это за игра, надо вернуться немножко назад, к началу последней военной операции Эрдогана на границе.

Вообще что это было? Зачем Эрдоган пошел войной на территорию Сирии в третий раз? Можно долго рассуждать о террористической угрозе, которую, как Эрдоган считает, курды несут в себе, находясь вдоль границы с Турцией. Вероятно, какая-то правда в этом есть. Потому что влияние Рабочей партии Курдистана там достаточно далеко и несильно.

Но что бы ни говорили представители СДС, когда мы видим демонстрации в Африне, в Кабане с портретами Оджалана, становится понятно, что Рабочая партия Курдистана там находится, то есть она обладает своей позицией. Для турков, для Эрдогана это значит, что РПК — враги. И не только для них.

На самом деле, с моей точки зрения, ситуация здесь уходит глубже. Эрдоган откусил слишком много. Конечно, у него было безвыходное положение. Хотя он вообще, я думаю, хотел воспользоваться этой ситуацией. Он принял на свою территорию практически 300 миллионов сирийских беженцев.

— Он же какие-то деньги за это получает от Евросоюза?

— Он получил от Евросоюза эти деньги. Там разные разговоры ходят, получил, не получил, но, видимо, все сполна получил.

— Про три миллиарда сообщалось.

— Примерно три он получил, может быть, больше, может быть, меньше, не столь важно. Но где-то в районе трех миллиардов вроде. Однако он вместе с этими деньгами получил очень серьезные проблемы. У него не все в порядке было в последние годы с популярностью, с рейтингами внутри Турции. Он еще ведь проиграл и муниципальные выборы в крупных городах. И самое главное очень тяжелое поражение — проигрыш муниципальных выборов в Стамбуле.

Плюс к этому в стране начались погромы, то есть недовольство местного населения присутствием сирийских беженцев реально вылилось в погромы. Урки и даже обычные обыватели начали громить сирийские магазинчики, кафе… В общем, там неприятная ситуация стала складываться. Но Эрдоган, конечно, и это использовал себе на пользу: он зашел с войной против курдов на территорию Сирии. С моей точки зрения, это классика просто.

Учитывая падающие рейтинги внутри страны, он решил объединить вокруг себя народ, начав воевать с внешним врагом, которого очень легко было определить. Потому что мы помним бесконечную череду террористических актов на территории Турции. И сказать о том, что вот "они опять нам угрожают и поэтому мы сейчас идем воевать. И добиться определенных побед там можно несколькими достаточно небольшими боями"...

— То есть "мы идем воевать, чтобы сделать вашу жизнь спокойной"?

— Да, конечно. И, больше того, "мы не просто сделаем пояс безопасности, а я еще туда переселю два миллиона сирийцев, которые сидят у вас на голове, чем вы недовольны. Я их туда переселю, и ваша проблема будет решена".

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев