Россия снимет мишень, которая висит на спине США

Недавний визит президента России в арабские страны наглядно показал то, что уже стало фактом. США сильно сдали, а Россия становится вторым мировым гарантом безопасности. И как ни странно в этом заинтересованы и сами американцы.
Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.
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Россия сегодня в более выгодном положении, чем СССР
— Андрей Владимирович, вы сказали, что сейчас США стали намного слабее, а Россия находится даже в лучшем положении, чем когда-то СССР, потому что из-за принципов коммунистического интернационализма всем помогал, а его предавали. Но ведь были и настоящие друзья. Конечно, Союз им помогал, прощал долги…
— Конечно. Но понятие "искать друзей" во внешней политике — это гандикап. Россия сегодня, славу Богу, занимает позицию, сугубо прагматичную. Наконец-то мы выходим и работаем на внешнеполитической арене по принципу, что друзей нет, есть союзники, есть интересы.
И поэтому Россия сейчас более свободна в выборе своей внешнеполитической траектории и отношений с контрагентами, в частности, на Ближнем Востоке. И это все видят и понимают. Те же арабы это видят очень хорошо. А американцы сильно сдали. И сдали они не сейчас, а начали сдавать уже давно. Они сдали не потому, что появился такой президент — хаотичный Трамп.
На самом деле он свое дело делает. Посмотрите, внутри Соединенных Штатов экономическая ситуация очень хорошая, безработицы нет, все хорошо, все довольны. Ну а во внешней политике — хаотизм. Сдавать они начали при Обаме, потому что Обама, конечно, был хороший парень, но он был очень нерешительным, он боялся делать решительные шаги.
— Трамп же сказал, что если бы при мне случился кризис в Крыму, то Крым был бы украинским, а Обама позволил отдать Крым.
— Меньше Трампа надо слушать. Говорит он тоже много чего на публику. Вот опять недавно сказал, что их вооруженные силы самые лучшие, вообще ИГИЛ* (запрещенная в России и в большинстве стран террористическая организация) победили США, даже лично Трамп и победил, это главным образом его заслуга.
И его военные подпевают, что Трамп — наше все. И если бы тогда он был, то тогда и там бы все разрулил, он самый-самый, сильнее всех. Это все разговоры. Он уже начинает свою предвыборную кампанию, убеждая всех окружающих, что он самый крутой и лучший.
Но, конечно, объективно сдавать они начали еще при Обаме. Поэтому я думаю, что где-то в среднесрочной перспективе даже сами американцы вздохнут с облегчением, поняв, что появляется второй мировой гарант — Россия, которая снимет ту мишень, которая у них на спине висит на Ближнем Востоке.
— Когда Обама только начал наказывать Сирию, очень популярный американский сайт провел опрос, как американцы относятся к военной кампании в Сирии. Он провисел несколько часов, потому что 92 процента американцев были против, и этот опрос просто сняли. Многим там уже давно надоело, что Америка везде суется, везде пытается поучаствовать и тратит на это деньги налогоплательщиков.
— Но это же неудивительно на самом деле. Я боюсь соврать, статистикой не занимался, но сами американцы часто говорят, что подавляющее большинство граждан Соединенных Штатов даже не знают, где находится Сирия.
— Также где находится Россия, Украина и остальные страны…
— Им абсолютно все равно, что происходит, потому что они заняты своими проблемами: своего дома, своей улицы, своей работы.
— Более того, им больше, чем другим, свойственно заниматься проблемами своей улицы, своего дома и своей работы.
— Абсолютно. Поэтому вся вот эта внешнеполитическая история — это, собственно говоря, действо одного Вашингтона, политического и военного руководства, плюс крупных промышленных корпораций типа Boeing, Halliburton и т. д. Конечно, это поддержание курса доллара через внешнеторговые обороты. Поэтому внешняя политика Соединенных Штатов не опирается на чаяния, желания и интерес населения.
В то же время внешняя политика Соединенных Штатов — это инструмент поддержания ликвидности экономики, то есть обеспечения населения внутри. Ни больше, ни меньше на самом деле. Поэтому сравнивать никак нельзя, потому что те же европейцы в географии разбираются, историю и политику знают. Я уж не говорю про Россию, где традиционно еще со времен Советского Союза почти любой житель знал, где Ямайка и кто такая Анджела Дэвис.
— Нельсон Мандела еще был популярен...
— Нельсон Мандела — это вообще наше все. Поэтому в этом плане, конечно, любой администрации Соединенных Штатов приходится несладко, доказывая своему населению, что нужно сделать что-то где-то там, непонятно где. И уж тем паче ввязываться в военные кампании. У них проблемы с Афганистаном до сих пор не решены. Там люди гибнут. Поэтому там колоссальная оппозиция внутри страны.
— США все время собираются уходить из Афганистана, но так и не уходят.
— Потому что увязли. Ведь войти легко, выйти сложно.
— Войну начать легко, закончить сложно. Это известно с древности.
— Конечно. Выйти очень сложно. В очередной раз мы видим это доказательство. Что тут говорить… Посочувствовать только надо.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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