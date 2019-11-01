Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Карибские страны Мексика США и Канада
Автор Редакция рубрики "Мир"

Россия снимет мишень, которая висит на спине США

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Недавний визит президента России в арабские страны наглядно показал то, что уже стало фактом. США сильно сдали, а Россия становится вторым мировым гарантом безопасности. И как ни странно в этом заинтересованы и сами американцы.


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Андреем Чупрыгиным

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Читайте начало интервью:

Как Эрдоган обхитрил Трампа

Эрдоган сыграл против всех и выиграл

Владимир Путин для арабов — великий вождь

Россия сегодня в более выгодном положении, чем СССР

— Андрей Владимирович, вы сказали, что сейчас США стали намного слабее, а Россия находится даже в лучшем положении, чем когда-то СССР, потому что из-за принципов коммунистического интернационализма всем помогал, а его предавали. Но ведь были и настоящие друзья. Конечно, Союз им помогал, прощал долги…

— Конечно. Но понятие "искать друзей" во внешней политике — это гандикап. Россия сегодня, славу Богу, занимает позицию, сугубо прагматичную. Наконец-то мы выходим и работаем на внешнеполитической арене по принципу, что друзей нет, есть союзники, есть интересы.

И поэтому Россия сейчас более свободна в выборе своей внешнеполитической траектории и отношений с контрагентами, в частности, на Ближнем Востоке. И это все видят и понимают. Те же арабы это видят очень хорошо. А американцы сильно сдали. И сдали они не сейчас, а начали сдавать уже давно. Они сдали не потому, что появился такой президент — хаотичный Трамп.

На самом деле он свое дело делает. Посмотрите, внутри Соединенных Штатов экономическая ситуация очень хорошая, безработицы нет, все хорошо, все довольны. Ну а во внешней политике — хаотизм. Сдавать они начали при Обаме, потому что Обама, конечно, был хороший парень, но он был очень нерешительным, он боялся делать решительные шаги.

— Трамп же сказал, что если бы при мне случился кризис в Крыму, то Крым был бы украинским, а Обама позволил отдать Крым.

— Меньше Трампа надо слушать. Говорит он тоже много чего на публику. Вот опять недавно сказал, что их вооруженные силы самые лучшие, вообще ИГИЛ* (запрещенная в России и в большинстве стран террористическая организация) победили США, даже лично Трамп и победил, это главным образом его заслуга.

И его военные подпевают, что Трамп — наше все. И если бы тогда он был, то тогда и там бы все разрулил, он самый-самый, сильнее всех. Это все разговоры. Он уже начинает свою предвыборную кампанию, убеждая всех окружающих, что он самый крутой и лучший.

Но, конечно, объективно сдавать они начали еще при Обаме. Поэтому я думаю, что где-то в среднесрочной перспективе даже сами американцы вздохнут с облегчением, поняв, что появляется второй мировой гарант — Россия, которая снимет ту мишень, которая у них на спине висит на Ближнем Востоке.

— Когда Обама только начал наказывать Сирию, очень популярный американский сайт провел опрос, как американцы относятся к военной кампании в Сирии. Он провисел несколько часов, потому что 92 процента американцев были против, и этот опрос просто сняли. Многим там уже давно надоело, что Америка везде суется, везде пытается поучаствовать и тратит на это деньги налогоплательщиков.

— Но это же неудивительно на самом деле. Я боюсь соврать, статистикой не занимался, но сами американцы часто говорят, что подавляющее большинство граждан Соединенных Штатов даже не знают, где находится Сирия.

— Также где находится Россия, Украина и остальные страны…

— Им абсолютно все равно, что происходит, потому что они заняты своими проблемами: своего дома, своей улицы, своей работы.

— Более того, им больше, чем другим, свойственно заниматься проблемами своей улицы, своего дома и своей работы.

— Абсолютно. Поэтому вся вот эта внешнеполитическая история — это, собственно говоря, действо одного Вашингтона, политического и военного руководства, плюс крупных промышленных корпораций типа Boeing, Halliburton и т. д. Конечно, это поддержание курса доллара через внешнеторговые обороты. Поэтому внешняя политика Соединенных Штатов не опирается на чаяния, желания и интерес населения.

В то же время внешняя политика Соединенных Штатов — это инструмент поддержания ликвидности экономики, то есть обеспечения населения внутри. Ни больше, ни меньше на самом деле. Поэтому сравнивать никак нельзя, потому что те же европейцы в географии разбираются, историю и политику знают. Я уж не говорю про Россию, где традиционно еще со времен Советского Союза почти любой житель знал, где Ямайка и кто такая Анджела Дэвис. 

— Нельсон Мандела еще был популярен...

— Нельсон Мандела — это вообще наше все. Поэтому в этом плане, конечно, любой администрации Соединенных Штатов приходится несладко, доказывая своему населению, что нужно сделать что-то где-то там, непонятно где. И уж тем паче ввязываться в военные кампании. У них проблемы с Афганистаном до сих пор не решены. Там люди гибнут. Поэтому там колоссальная оппозиция внутри страны.

— США все время собираются уходить из Афганистана, но так и не уходят.

— Потому что увязли. Ведь войти легко, выйти сложно.

— Войну начать легко, закончить сложно. Это известно с древности.

— Конечно. Выйти очень сложно. В очередной раз мы видим это доказательство. Что тут говорить… Посочувствовать только надо.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы сирия россия и сша война в сирии инна новикова андрей чупрыгин необычная неделя сша в афганистане экспертное мнение сша и ближний восток
Актуальная аналитика
США и Канада. Новости и аналитика
Россия снимет мишень, которая висит на спине США
Новости Грузии
Генацвале заждались российских гостей
Акушерство и гинекология
"ФАС" - диагноз плода, чья мать пьет во время беременности
Новости Все >
У берегов Мальты обнаружили исчезнувшую в 1942 году британскую подлодку
Самолет SSJ-100 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Тюмени
В Москве и Петербурге будут ограничены расчеты наличными
В Германии стоматолог вытащил у пациента зуб длиной 3,7 см
Не набат, но звоночек. Как оценивать итоги Кубка мира?
Орлов назвал критиков Малкина псевдопатриотами в помойке
Власти Дели: столица Индии превратилась в "газовую камеру"
Свитолина выиграла матч ради бабушки
Часть выручки от шоу Навки пойдет на лечение Заворотнюк
В Китае врачи прооперировали 21-летнего молодого человека с 9 пальцами
Последние материалы
Россия снимет мишень, которая висит на спине США
Самолет SSJ-100 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Тюмени
Генацвале заждались российских гостей
В Москве и Петербурге будут ограничены расчеты наличными
"ФАС" - диагноз плода, чья мать пьет во время беременности
2 ноября: Первые женщины-герои, Приднестровье в огне и именины Артемов
В Германии стоматолог вытащил у пациента зуб длиной 3,7 см
Не набат, но звоночек. Как оценивать итоги Кубка мира?
Орлов назвал критиков Малкина псевдопатриотами в помойке
Эксперт рассказал, как избежать повторения трагедии в Нарьян-Маре
Популярное
Мир. Новости мира
Евгений Гильбо: Россия предложила Белоруссии самоубиться

Будет ли продолжаться сокращение населения уже фактически распавшейся Украины такими же темпами или ускорится? Почему власти Украины не могут не проводить антироссийский курс? Что Россия предложила Белоруссии? Почему Лукашенко против? На этот счет "Правде.Ру" представил свое мнение эксперт.

Евгений Гильбо: Россия предложила Белоруссии самоубиться
Правильный запуск: что нужно знать, чтобы не уничтожить двигатель
Авто
Правильный запуск: что нужно знать, чтобы не уничтожить двигатель
Финансы
Экономисты подсчитали, на что хватило бы денег, "прощенных" Африке
Газ
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Руслан Веснянко Генацвале заждались российских гостей Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 20 Владимир Губарев Соломон Соловьев Ларри Флинт выбрал интим, а не войну Соломон Соловьев
Комментарии
Грузинские снайперы раскрыли новые подробности событий на Майдане
Украинский журналист обозвал жителей Донбасса "животными"
Российские миллиардеры с начала 2019 года разбогатели на $37 миллиардов
Чем Россия ответит на членство Украины в НАТО
Грузинские снайперы раскрыли новые подробности событий на Майдане
Соскин: Аваков продвигает план о "точечной войне" в Донбассе
Эксперты: люди стали верить в дьявола, чтобы защитить себя от болезней
В России ожидается повышение тарифов на электроэнергию на 50%
В России вступили в силу новые ГОСТы на ржаной и пшеничный хлеб
Российские миллиардеры с начала 2019 года разбогатели на $37 миллиардов
Российские миллиардеры с начала 2019 года разбогатели на $37 миллиардов
Грузинские снайперы раскрыли новые подробности событий на Майдане
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Украинский журналист обозвал жителей Донбасса "животными"
Как объединяются коммунисты России?
Украинский министр пожелал от РФ репараций на восстановление Донбасса
Украинский министр пожелал от РФ репараций на восстановление Донбасса
Российские миллиардеры с начала 2019 года разбогатели на $37 миллиардов
Получится ли бойкот-2019 у московских таксистов
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ