Эксперт: в российском спорте работают вредители

Руководитель РУСАДА подтвердил подмену тысяч допинг-проб российских спортсменов, а спортивные власти говорят, что он не мог этого видеть и знать. Почему? Как на самом деле обстоят дела в нашем и мировом спорте? И что дальше?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Андреем Чупрыгиным

На эти вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой ответил старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.

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— Андрей Владимирович, еще очень странное событие… Руководитель РУСАДА Юрий Ганус в интервью американской прессе подтвердил подмену тысяч проб российских спортсменов. Такой второй Родченков как бы получается. Российские спортивные власти сказали, что он просто не мог этого видеть и знать, это его сугубо личное мнение. Но в итоге, наверное, получается, что эта история никогда не закончится? Как вы думаете?

— Я не спортсмен, конечно, но я абсолютно уверен, что, конечно, такое заявление было. И очень неуклюже вообще выстроена вся система сопротивления вот этим наездам на РУСАДА. Такое ощущение, что люди, которые составляли наш ответ ВАДА и формулировали вообще всю систему, схему защиты наших спортсменов от санкционной политики ВАДА, — это просто вредители какие-то. То есть все, что нужно было сделать, сделано не было, а все это было сделано ровно наоборот на самом деле. Это просто удивительно.

— Что нужно было сделать?

— Такое ощущение, что внутри системы спортивного допинг-контроля и вообще внутри всего спорта действуют несколько различных групп, группировок, которые воюют между собой за влияние, за деньги, еще за что-то. И некая группировка, которая должна была сформулировать защиту от санкционной политики ВАДА, облажалась просто-напросто.

Они просто провалили вообще все, что можно было. Нельзя беспардонно врать, не имея путей отступления. Нельзя считать, что все вокруг дураки. Дураков намного меньше, чем нам это кажется. И мы не самые умные в этой жизни. Вот такое ощущение, что люди, которые этим занимаются, решили, что они всех обманут, все закроют и т. д., потому что они самые умные.

Понятно, что и подмены были, и допинги. Все знают. Допингами занимаются все. Весь мир. Весь большой спорт живет на допингах. Это все известно. Еще много лет назад, до всех этих допинговых скандалов, один знаменитый бегун на длинные дистанции, когда у него брали интервью о том, как построен спорт, как выходят достижения и т. д., сказал: "Сегодня большой спорт — это война фармакологов".

Это еще когда было! Надо было реально понимать, что в той ситуации, в которую попала Россия, ее будут хватать и кусать за все места везде, где только возможно. Американцы постоянно попадают с допингом, англичане попадают и все остальные. Ничего. Там на год дальше поехали. Никаких коллективных санкций, ничего. Ну пожурили…

— И что делать?

— А не надо подставляться. Попали на чем-то, ну и сказали: "Да, было". Даже Путин сказал, что это плохо. Надо разобраться. Вместо того чтобы разбираться, стали огульно отпираться, потом также огульно признавать…

— Но надо же разобраться, было это безобразие все-таки с ведома руководства или это сами спортсмены безобразничали?

— Спортсмен допинг без своего врача не примет. Это раз. Во-вторых, спортсмен не в состоянии подменить пробу. Кто подменял пробы? Тот, кто имел доступ к ним. Кто приходил эти пробы собирать — вот те и подменили.

— То есть получается, что это действительно система…

— А вы что думаете, в Соединенных Штатах, например, спортсмены, которые попадаются на допинге, — они сами что ли? Пошел перед соревнованиями в аптеку: "Какой у вас тут допинг лучший? Я сейчас его приму". Да вы что, смеетесь что ли?…

— А подмена проб у них тоже происходит?

— Конечно, и это все есть. Везде есть. Ведь допинг надо закрыть каким-то образом. Есть уже много лет. Это вообще известно всем, кто занимается, кто работает в системе спорта. Идет фармакологическая война. Каждый раз идет постоянная попытка выработать допинги — химические вещества, которые, во-первых, не оставляют следов, во-вторых, еще находятся за пределами санкционного списка, перечня запрещенных препаратов.

И это факты на самом деле. Но надо было заранее понимать, учитывая общую обстановку, на Россию сейчас ополчатся все и начнут кусать за все места. Надо было к этому готовиться. Или, по крайней мере, держаться нормально. Не говоря о том, что "я не я и хата не моя": "Ой, нет, у нас ничего такого не было". Надо реально понимать, что это на сегодняшний день скрыть уже просто невозможно.

— Но тем не менее, почему руководитель РУСАДА вдруг про это начал откровенничать?

— Я не знаю, почему он это сказал. Может быть, он решил, что ему для того, чтобы не попасть под персональные санкции, надо сказать такое. Самые разные варианты могут быть. Я не знаю, как он пришел в РУСАДА. Он же новый в РУСАДА. Я не знаю, с какими полномочиями он пришел, что ему сказали. А может быть, ему задача была поставлена: "Иди и сознавайся, и будем латать дыры".

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев