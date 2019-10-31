Россия сегодня в более выгодном положении, чем СССР

Президента России Владимира Путина принимали в Саудовской Аравии и других арабских странах как самого величайшего мирового лидера, вождя народов. Но это была не только дань уважении ему и нашей стране, но и явный сигнал на Запад.



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Андреем Чупрыгиным

Как будут развиваться наши отношения? Какова роль нынешней России в современном мире? Чего от нее ждут? Готова ли она к этому? Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.

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— Андрей Владимирович, вы сказали, что встречи Путина в Саудовской Аравии и других арабских странах не только демонстрация уважения к нему, России, но и сигнал Америке и Европе...

— Да, это абсолютно ясный сигнал Америке и Европе на языке жестов. Они показали и Америке, и Европе, что, ребята, смотрите, это другая категория взаимоотношений. У вас с деньгами все хорошо, мы с вами как бы работаем, торгуем и т. д. Но это все просто бизнес и ничего более. А здесь это вот настоящее.

— Но все равно Саудовская Аравия — это традиционный американский партнер. Вот приехал туда Трамп, встретили его чисто по-деловому, но он и ехал для дела. Объявил, что на 137 миллиардов договоров подписано, хотя в реальности получилось гораздо меньше. Конечно, важно, как встречают, но еще важнее, с какими итогами провожают. Важны прежде всего итоги этих встреч. Готовы ли они так сотрудничать с Россией, как сотрудничали с американцами?

— У меня встречный вопрос. А что Россия готова дать то, что дают американцы за эти деньги?

— Продать оружие — это мы точно готовы. Но нужно ли оно им? Что они хотят?

— Вот именно. Важно, что они хотят. А это жизнь покажет. И, видимо, уже достаточно скоро. Вот смотрите — сейчас уже идет постоянное сравнение. Как только Путин поехал, все сразу возбудились и кричат: вот мы американцев туда, мы американцев сюда. Послушайте только. А ведь лет десять лет назад у нас с ними практически вообще не было никаких отношений. За эти десять лет пройден колоссальный путь.

И в моем представлении сейчас считать нельзя в количествах миллиардах долларов, подписанных на что-то, это все пятое-десятое. А считать надо в той базе, которая заложена в этих взаимоотношениях и с которой уже можно развиваться дальше. Никто из нас не знает, как пойдет развитие наших взаимоотношений в ближайшие несколько лет.

Вполне возможно, что они пойдут по чуть ли не вертикальному графику — будет такой подъем, что и не снилось. Может быть, и нет. Мы не знаем. В 2017 году, когда бин Салман приезжал в Москву, тоже подписали кое-что, но из этого мало что получилось. Сейчас ситуация другая. Другая она благодаря, в том числе, объективным событиям и субъективным действиям американцев.

Я имею в виду последние неприятности, которые происходили на территории Саудовской Аравии — это ракетная атака. Вроде как отдельно взятый эпизод, но он дорогого стоит, имеет большие последствия на самом деле. Потому что было видно из выступлений, что саудовцы рассчитывали на то, что их давние друзья и партнеры американцы встанут стеной на их защиту, поднимутся все как один и накажут супостата, защитив Саудовскую Аравию — источник денег, которые они имеют.

Этого не произошло. Саудовцы почувствовали, что стены-то и друзей этих нет… Вернее, сами американцы просто сказали, что мы ничего не будем делать, типа это ваша проблема. И это, конечно, был холодный душ, который будет иметь свои последствия в дальнейшем.

И та роль, которую играли Россия и Советский Союз еще в свое время, как баланс, балансир в отношениях с Соединенными Штатами, вполне вероятно, сейчас будет усиливаться. Понятно, что в любом случае лучше не класть все в одну корзину. А сейчас, конечно, и сама ситуация их подталкивает к многовекторности.

Это не значит, что в нашу страну сразу потекут сотни миллиардов долларов с Ближнего Востока и с Персидского залива. Этого не следует ожидать. Еще много работать надо, потому что по большому счету наши отношения еще находятся в детском возрасте. Им надо вырасти.

— По поводу того, что кто-то ждал, что придет Америка и поможет. В 2008 году господин Саакашвили тоже ждал, что помогут. В итоге они сказали: сами разбирайтесь. И везде так было. А в советское время практически в любом регионе были, конечно, зоны влияния Советского Союза и США. Как они договорятся, так и будет. И так, конечно, спокойнее для всего мира. Но готовы ли американцы в любом регионе, на Ближнем Востоке в том числе, опять согласиться на такой паритет?

— Готовы ли американцы?… Я думаю, что их, по большому счету, спрашивать особо никто не будет.

— Они могут начать сильно сопротивляться.

— Потому что возможности и способности американцев сопротивляться чему-либо сильно преувеличены на самом деле.

Второе — давайте не забывать, что несмотря на уровень влияния Советского Союза и Соединенных Штатов на те или иные регионы, внутри этих регионов тоже было кому сказать свое слово и определить в той или иной степени, как они развиваются.

Не надо идеализировать или абсолютизировать уровень решальщиков Советского Союза и США. Их способности и возможности решения были тоже ограничены. Другой вопрос, что были рычаги влияния, воздействия. И поэтому они считались гарантией сдерживания враждебных действий внутри региона. Сегодня вопросы действительно есть.

Но вопрос, позволяют ли американцы, уже стоит намного слабее. Гораздо важнее вопрос: а готова ли Россия. Но я считаю, что Россия готова. Больше того, Россия сегодня находится практически в более выгодном положении, чем когда-то Советский Союз, несмотря на все остальное.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев