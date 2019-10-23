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Автор Редакция рубрики "Мир"

Кому выгодна масштабная провокация против Саудовской Аравии

Мир » Азия » Ближний Восток print

Кто устроил провокацию ударом по НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии? Есть ли такое оружие у хуситов, которые взяли на себя ответственность, или у Ирана, который обвиняют в атаке?


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Кстати, почему его обвинили сразу же по печально известному принципу "очень вероятно"? А все-таки, если посмотреть на историю и рассуждать по принципу, кому это выгодно?…

Анализ и прогноз по развитию ситуации в регионе специально для "Правды.Ру" сделал военный аналитик, востоковед-иранист, политический обозреватель РИА "Иран-Ньюс" Владимир Онищенко.

Читайте начало интервью:

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— Владимир Федорович, исходя из того, что вы сказали, можно сделать предположение, что провокацию в Саудовской Аравии — удар по НПЗ — устроили, скорее всего, американцы, так?

— Я считаю, что это тщательно подготовленная операция спецслужб с глубоким прицелом. Это попытка столкнуть саудовцев с иранцами, устроить даже цивилизационный конфликт между суннитами и шиитами. О чем мечтает тот же самый Израиль. Нанося удары по иранским складам, по "Хезболле", которую поддерживает финансово и материально тот же Иран, по ХАМАСу и другим подобным группировкам, которые как кость в горле для Израиля, он подталкивает их на ответные действия.

В результате обстановка обостряется. Очень заманчиво для Запада было бы всех их столкнуть. Но, например, если Израиль — воинственная страна, он умеет воевать, он бы и был готов. Но он прекрасно знает, в чем сила Ирана. Иран за последние сорок лет сильно укрепился… Хотя мы его предали, кстати говоря, во времена, когда президентом был Медведев.

Мы продали С-300 Ирану, уже построили свою атомную станцию в Бушере, но не смогли даже ее защитить, когда прискакал Нетаньяху, ногами открывал дверь к Медведеву и ругался. "Что же вы, — говорит, — террористам продаете такие ракеты". ...И все такое прочее. Короче, сделку аннулировали.

Иранцы возвратили ракеты, мы их забрали и вернули деньги. И все. Это было такое позорище. Иранцы до сих пор нам этого не забыли. И у нас было очень много таких сучков и задоринок, мы не раз запинались в развитии наших взаимоотношений. Потому они нам мало верят в этом плане.

— Давайте все-таки разберемся. Хуситы взяли на себя ответственность? Взяли. Значит, что за этим стоит? Зачем, если это была провокация третьей стороны? Какая им выгода от этого?

— Я приведу очень простой пример. Многие крупные группировки, в том числе запрещенный в России ИГИЛ*, кто бы какой террористический акт ни устроил, где бы чего ни случилось, брали на себя ответственность. Они пользуются любым поводом, чтобы показать: "Мы — сила. Мы готовы действовать так жестко и решительно, в наших силах стащить любое вооружение".

Нет у хуситов таких ракет. Нет там таких дронов. На моей памяти, бывшего профессионала, офицера генерального штаба, очень много подобных операций, которые разрабатывали и осуществляли спецслужбы, чтобы организовать провокации. Это идет очень давно. Можно вспомнить историю.

Гитлер, чтобы напасть на Польшу, организовал провокацию с радиостанцией в Гляйвице. И Германия получила повод для нападения на Польшу. Это всегда так делалось и делается. Время покажет. Пока я не могу четко и точно ответить на вопрос, кто конкретно это сделал. У нас сейчас, конечно, нет доказательств, что это сделали именно ЦРУ, британская МИ-6 или кто-то еще. Но очевидно, что это в их интересах и такие планы у них есть.

— Они могли с кораблей из Персидского залива этими ракетами ударить?

— Все было возможно. И такое наведение, и все остальное ясно говорит, что это сделали очень серьезные ребята, а не какая-то группировка.

— Потому что очень точный удар. И специалисты говорят, что даже у Ирана нет такого точного оружия.

— У Ирана есть точное и высокоточное оружие, но Ирану это сейчас совершенно не надо. Я выражаю не только свое личное мнение. Это мнение очень многих авторитетных экспертов. Очень пахнет и очень похоже на это знаменитое выражение highly likely, на очень хорошо продуманную и расчетливо проведенную операцию как провокацию, чтобы столкнуть именно Саудовскую Аравию и Иран.

И, кстати говоря, по исламской линии все-таки есть такая организация — Исламский конгресс. Я был много раз в Иране и часто видел, как организовывались встречи этих высокопоставленных имамов из стран Персидского залива. Казалось бы, враги, которые смотрят на религию совершенно разными взглядами и идут разными путями. Даже не как католики и православные, они толкуют Коран совершенно по-разному.

Но у них молитвы почти одинаковые. Они начинают их совершенно одинаково — именем Аллаха: "верую в милосердного". И они постоянно собираются вместе, обсуждают очень многие вопросы. Более того, Иран по линии спецслужб имеет тесные связи и сотрудничество со многими арабскими странами, в том числе монархическими режимами Персидского залива. Хотя это вроде бы вообще немыслимо.

Об этом просто не говорят. Это не подчеркивают ни американцы, ни иранцы, ни остальные. Но они дорожат этим. Кувейт, например, держит совершенно нейтральную сторону. Он никак не поддержал позицию американцев, и турок, и даже саудовцев, когда они в свое время негласно или даже открыто поддерживали ИГИЛ* и все такое прочее. Вы понимаете, Ближний Восток — это очень сложное лоскутное одеяло, где нужно всегда смотреть, кому что выгодно.

* Организация, запрещенная в России.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы игил иран хуситы израиль сунниты удар по нпз точка зрения персидский залив провокации запада экспертное мнение саудовская аравия владимир онищенко
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Ближний Восток
Кому выгодна масштабная провокация против Саудовской Аравии
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