Как США по всему миру грибы собирают

Как американские военные атташе выдавали себя за грибников, пытаясь проникнуть в Неноксу. Была ли это операция взлома или провокация? Руководство "Газпрома" столкнулось с принудительным отключением австрийских компрессоров через спутник. Что дальше?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Андреем Чупрыгиным

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал военный переводчик, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Читайте начало интервью:

Как Эрдоган обхитрил Трампа

Эрдоган сыграл против всех и выиграл

Владимир Путин для арабов — великий вождь

Россия сегодня в более выгодном положении, чем СССР

Россия снимет мишень, которая висит на спине США

— Андрей Владимирович, недавно случилась такая зажигательная история с некими американскими дипломатами, военными атташе, которые поехали в Северодвинск, где находится крупная база подводных лодок и другие важные военные объекты. Причем ехали они очень хитро, пересаживались с электрички на электричку, делали вид, что они грибники.

— Там военно-морские офицеры были и целый полковник с ними.

— У них было разрешение посетить Архангельск. От Архангельска до Северодвинска — около 50 километров, час езды.

— Но они в Неноксу попасть хотели, где радиацию зафиксировали.

— При этом, когда их поймали удивительным образом и стали спрашивать, они сказали, что просто хотели сами посмотреть и понять Россию. То есть у них были исключительно гуманитарные цели. Мы заявили протест, то есть сказали "ай-яй-яй". И на этом все?

— И все. А что делать? А что с ними сделаешь-то? Не выгонять же.

— Почему бы не выгнать?

— А зачем?

— Так они сразу по делу и даже не по делу, просто так, наших выдворяют. Когда случаются подобные истории с нашими, там всегда такое искреннее возмущение, как будто бы у них вообще нет ни одного шпиона. Сколько там они наших высылали… А вы считаете, что это не повод для того, чтобы высылать?

— Что мы все время сравниваем себя с американцами?… У них там так и эдак, они все время возмущаются и т. д. Слушайте, пора понять, что американцы — несчастные ребята, они действительно искренне считают, что они за все хорошее, а все остальные за все плохое. Но они искренне так считают. Они в это верят. И слава тебе, Господи, пусть они верят. Зачем этих выставлять за ворота-то?… Пусть грибы собирают.

— Так ведь они потом поедут еще куда-нибудь, в Арзамас, например.

— Сваляли дурака. Сработали под дурочка. У меня вообще ощущение, что это была так называемая "операция взлома". То есть они ломанулись, на КПП документы показали, их задержали, все — "ах-ах-ах", а значит дальше пошла мобилизация всех сил безопасности этого региона. Все внимание на них.

А кто-то с другой стороны периметра тихо туда просочился на самом деле. Вполне могло такое быть. Ничего странного в этом нет. Это стандартная операция, которая проходит. А может быть, нет. Может быть, это был расчет как раз на то, что вот их сейчас застукают и выдворят, объявив персоной нон грата. Конгресс США опять сразу возбудится и добавит еще каких-нибудь санкций.

— А что нам уже добавлять-то?

— Ну еще что-нибудь найдут. Линдси Грэм сказал же, что из-за того, что Турция начала военную операцию против курдов на территории Сирии, он будет требовать введения санкций против Турции и России. Что против этого скажешь? Ну хорошо… Логика видна и предельно ясна.

— Можно против Ирана тоже заодно ввести санкции.

— Туда можно еще кого-нибудь добавить. Например, Северную Корею.

— И еще одна хитрая история недавно была. И тоже не понятно, что делать, как на это отвечать. Руководство "Газпрома" заявило, что со спутника у них были отключены австрийские компрессоры. Начали срочно их менять. Но у нас же много где, в том числе на стратегически важных объектах, находится импортное оборудование. Получается, что мы теперь заложники, это такая новая реальность?

— Но эта новая реальность продолжается уже достаточно давно. И дело-то, конечно, не в оборудовании. Это же не железо устраивает козью морду. Это люди устраивают. Было бы желание, а возможность всегда найдется. Идет нормальная, ожидаемая, с повышающей интенсивностью экономическая война. Война идет комплексная, комбинированная.

"Газпром" просто оказался практически на переднем крае, потому что война идет за газовый рынок между американцами и нами. Вот и все. И здесь надо готовиться к тому, что будут так называемые запрещенные приемы, удары ниже пояса будут продолжаться и усиливаться. Все только ради того, чтобы захватить рынок. Ведь речь идет о чем? Речь идет о газовом рынке, о деньгах.

— В современных войнах, особенно экономических и информационных, практически всегда удар ниже пояса. Никто не играет по правилам.

— Правильно. Что обижаться-то?… Надо привыкать к этому, и надо, наверное, отвечать если не тем же, то, по крайней мере, абсолютно адекватно. Потому что посмотрите на все эти скандальные истории вокруг "Северного потока", раньше — "Южного потока". Все это могло бы показаться полным абсурдом, если бы не было понятно, откуда все это идет. Американцам надо куда-то девать свой газ, они хотят его продавать, но он дорогой. Поэтому надо устранить конкурентов.

— Он еще далеко находится.

— Далеко — ладно. Был бы он дешевый — и расстояние ничего. Хотя транспортировка тоже дорогая. Но он изначально дорогой. А продавать хочется на самом деле. Значит, нужны санкции. То же самое — санкции против Ирана. Это авиационная война между Airbus и Boeing. Понимаете?

— Санкции против Ирана?

— Конечно. Трамп вводит санкции против Ирана, выходит из сделки, оставляет свой телефон в швейцарском посольстве в Тегеране, которое представляет интерес, типа "если хотите, позвоните мне и мы с вами договоримся". И в открытую говорит: "Позвоните мне. Мы сделаем good deal". Хорошую сделку. А в чем дело?

Потому что иранцы подписали с Airbus контракт на покупку самолета, а не с Boeing. А у Boeing проблема, ему надо продавать. А Трамп — бизнесмен, Трамп деньги считает. Но это нормально. Это же ведь повторяющаяся конструкция: Трамп наезжает на кого-то так в открытую, а потом либо в Twitter, либо еще каким-то образом через доверенных лиц передает: "Если вы мне позвоните, то я готов с вами заключить хорошую сделку".

— При этом они не переставали закупать космические энергомашевские двигатели.

— Естественно. А как же? В космос летать надо. Потому что они пока еще не могут ничем заместить наши двигатели.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев