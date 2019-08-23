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Эксперты: спасти мир можно по заветам Сталина

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О путях достижения дальнейшей стабилизации в Сирии и создания долгосрочной стабильности и безопасности на всем Ближнем Востоке и вообще во всем мире, роли и интересах России, а также вкладе и проблемах курдов и многих других аспектах международных отношений в видеостудии "Правды.Ру" говорили зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов и доцент Института международных отношений Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре.


Крепко ли Эрдоган сидит в своем кресле?

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— Андрей Глебович, почему все-таки военного решения в Сирии быть не может? Ведь сейчас ситуация шаткая именно из-за этих радикалов, создаваемых ими очагов напряженности.

Андрей Бакланов: Эта фраза мне, как сыну военного, тоже не нравится. Но я согласен с этим как дипломант. Я согласен, что, коне чно, лучше бы договориться. Должен быть примат политико-дипломатического метода. Но когда речь идет о борьбе с фашизмом, о борьбе с бандитами и преступниками, то, наверное, тут уже не так. А на деле получается очень много ситуаций, где сложилась такая сложная смесь и того и другого.

Поэтому в каждом конкретном случае надо очень детально и объективно пытаться разобраться, кто это такие, что там происходит. А потом решать, до какой степени какие методы применять. Где-то можно и нужно и силу применить, а в других случаях политико-дипломатическими методами надо действовать вместо того, чтобы махать лишний раз шпагой.

— Икбаль, вам не кажется, что в Европе и США (инициатива из Европы идет) начали всерьез думать о смещении Эрдогана по модели, с помощью которой они сместили Януковича на Украине?

Икбаль Дюрре: Исходя из реакции США после покупки С-400, я не могу сразу согласиться с вами. Во-первых, все ожидали намного более жесткие меры в отношении Турции. Однако США ограничились пока выводом Турции из проекта F-35. И все.

Во-вторых, мне кажется, что ни сама Турция, ни США, ни Европа не хотят Эрдогана потерять как…

— …потеряли Януковича…

И. Д.: Да. Потому что все-таки Эрдоган, так или иначе, удерживает Турцию и тот поток беженцев, который возможен с Ближнего и Среднего Востока в Европу. Если Эрдоган уйдет, то нет гарантий, что им в Европе придется перенести эту зону стабилизации из Турции на Балканы. А во что это обойдется и вообще это реалистично или нет, никто не знает. Поэтому Эрдоган сейчас, несмотря на большие разногласия, устраивает всех.

— Но в Евросоюз Турцию не пустят?

И. Д.: Нет, не пустят. Но для Турции этот путь к Евросоюзу — редкий случай, когда сам процесс важнее государства. Не обязательно, чтобы пустили. Но есть хорошие законы, которые на этом пути Турция принимает. Поэтому этот процесс, я думаю, хороший для Турции.

— Когда-нибудь будет такое время, когда на Ближнем Востоке будет все хорошо и спокойно: фермеры доят коров, делают масло и т. п., — такая милая бюргерская, мелкобуржуазная жизнь? Или все-таки Ближний Восток в силу географии и страстей обречен всегда быть пылающим регионом?

А. Б.: Тут есть два аспекта. Первый — весомость Ближнего и Среднего Востока быстро растет. Через 30 лет население там будет миллиард двести. Сейчас Ближний, Средний Восток и Европа — по 530-540 миллионов. Примерно одинаково. А так в два раза будет больше, чем в Европе.

И второй аспект — спустя 50 лет работы на Ближнем и Среднем Востоке могу сказать, что регион и страны замечательные и потенциал у них колоссальный. Если они все-таки научатся (что мы с вами тоже не всегда умеем) своим умом жить…

— …как датчане.

А. Б.: Да. …И не вестись, когда их сталкивают лбами. Тогда все будет хорошо. Если по-другому будет дело, не так бойко они будут развиваться. Но в принципе потенциал у них колоссальный. Они могут занять очень почетное место в современных международных отношениях, чему мы, конечно, будем очень довольны. Мы, конечно, очень близки и друг к другу очень хорошо относимся.

— Объединение ближневосточных стран возможно?

А. Б.: Нет, я думаю, мы же договорились, что таких объединений в будущем не будет. Торгово-экономически, если они объединятся, то, конечно, это будет свет силы. Они же очень образованные и умные. Ведь есть там и те же курды.

Потенциал — огромный, и, конечно, будет замечательное будущее, если действовать так, как Сталин говорил. Его спросили: "Иосиф Виссарионович, мир можно спасти?" Он ответил: "Можно, если народы мира возьмут дело мира в свои руки". Вот если арабы возьмут дело в свои руки, турки — в свои, то все там будет хорошо.

— Икбаль, а как вы думаете, будет такое?

И. Д.: Что на Ближнем или на другом Востоке беспокоит людей? А на Западе какая опасность? Для России какая опасность? Радикальный ислам. Это для всех беда. Еще для России что опасно? Пантюркизм — есть такая опасность или нет? Внешнеполитическая концепция безопасности у России по поводу пантюркизма существует? Нет. А радикальный исламский экстремизм — такая опасность еще есть? Кто с экстремистами на Ближнем Востоке лучше всех воевал против них? Какой народ? Фактически против запрещенной в России ИГИЛ* кто воевал? Что сказал Путин?

А. Б.: Курды, сирийцы…

И. Д.: Да. Путин сказал: курды. У них должно быть за это что-то или не должно? Или все сделали, "давай, до свидания"? Вот Асад сейчас так говорит: хорошо, победили, до свидания. Я считаю, что в корне многих вопросов на Ближнем Востоке лежит нерешенность курдской проблемы. Это звучит громко, но это именно так.

Если бы не курды, сегодня в Сирии была бы совершенно другая ситуация. Но никто не хочет что-то делать только из-за каких-то курдов. Будет на Ближнем Востоке рай, когда у курдов будет государство и вокруг него в тех странах, где они проживают, некая автономия и федерация. И не будет никакой опасности: ни радикального ислама, ни пантюркизма, — вообще будет покой, и мигрантов не будет.

* Организация, запрещенная в России.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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