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Автор Редакция рубрики "Мир"

Эксперт: американцы хотят помирить Эрдогана с курдами

Мир » Азия » Ближний Восток print

Насколько надежны позиции президента Турции Реджепа Эрдогана, о курдском вопросе и возможных методах его решения, в видеостудии "Правды.Ру" рассуждали эксперты-востоковеды заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов и доцент Института международных отношений МГЛУ Икбаль Дюрре.


Крепко ли Эрдоган сидит в своем кресле?

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— Андрей Глебович, как вы считаете, Эрдоган устойчиво сидит в президентском кресле, не шатается ли, не качается оно по разным причинам?

Андрей Бакланов: Мне мешает к Эрдогану относиться объективно то, что мне вообще нравятся умные и талантливые люди. Эрдоган — умный и талантливый человек. Он может быть вашим врагом, другом, закадычным другом или находиться на отдалении в нейтральной полосе…

— Он блестящий тактик.

— Тем более на фоне нынешней европейской братии, этих кошмарных теток. Не хочу называть имена, потому что даже противно. Но такая шваль в политике сейчас, что просто тошно. Поэтому на этом фоне он, конечно, выглядит будь здоров. Что касается его политической линии, тут гораздо сложнее.

— Внутриполитические проблемы, сложности или просто вопросы, которые есть в Турции, влияют на ее внешнюю политику?

А. Б.: Да, очень сильно. Внутренняя политика предопределяет. И здесь уже ума и таланта мало. Нужно еще очень хорошо, конечно, владеть двумя вещами. Первое — это чувствовать политический пульс страны, понимать тенденции, потому что тенденции могут быть другие — не такие, как человек хочет, даже способный или талантливый человек.

И второе — это умение работать с людьми и стремиться выправить их линию так, чтобы она была ближе к вашему пониманию. И здесь, конечно, любой политический лидер, в том числе очень талантливый, сталкивается со сложностями, у него не резервирован успех. Вот в таком положении находится и Эрдоган. Однако на данный момент, я думаю, его положение довольно устойчивое.

Но Турция — слишком древняя страна с большими традициями, с большими политическими амбициями различных сил, мнение которых может не совпадать с мнением Эрдогана. Поэтому здесь, конечно, все равно могут быть очень серьезные разные варианты и абсолютно никаких гарантий, что при всем умении лавировать и проводить свою линию у Эрдогана всегда это будет получаться. Я думаю, что это уже из области фокусов, а не реальной политики.

— Икбаль, Эрдоган побеждал с каким-то не очень большим большинством — 55 процентов, даже 52 бывало. Максимум 60 у него было. То есть немного больше половины. Правда, с другой стороны, это по сравнению с суммой всех остальных его соперников, а там много разных сил. Но на последних муниципальных выборах Стамбул и другие большие города он проиграл, не сумел удержать. Это что? Почему так?… Преодолеет ли он эту ситуацию? Вы видите опасность лично для Эрдогана как политика, как государственного деятеля?

Икбаль Дюрре: Да, он потерял последние выборы в Стамбуле, в Анкаре, в Анталии… Это были муниципальные выборы. Это неприятный показатель. Но Турция с недавних пор — уже президентская республика, в Турции теперь такая система. Поэтому эти выборы для его президентской карьеры особой роли не играют. В ближайшие четыре года в Турции не должно быть общих выборов, если не будет досрочных.

— А бюджет кто пилит?

И. Д.: Из-за экономических, конечно, факторов, это важно. А главный момент, как его ближайшие советники сказали, — курды не проголосовали за него в Стамбуле и в других больших городах. Дело в том, что после того, как переговорный процесс с курдами закончился плюс навалились экономические проблемы, он стремительно стал терять поддержку курдов, которые в свое время за него проголосовали. А это почти одна треть населения Стамбула.

В Турции есть ожидание нового мирного процесса, но пока предпосылок для этого нет. Мне кажется, что если кто-то сможет это сделать, опять инициирует этот процесс, — это Эрдоган. Кроме него, никто этого не может сделать, потому что это слишком тяжелая и опасная тема. Лидер должен быть сильным, имеющим народную поддержку, чтобы идти на такой шаг заново. Я думаю, что Эрдоган может это сделать.

— Вы говорите, начать мирный процесс с курдами. А кто с другой стороны? Есть рабочая партия Курдистана — "Гора Кандиля". Есть Партия народов Турции. Есть крупные курдские капиталисты. Кто должен говорить от имени курдов?

— Правильно. Есть разные силы, представляющие разные настроения курдов. Я думаю, что задумывается об этом и сам Эрдоган, ему нужно решить, с кем можно вести такие переговоры. Во-первых, он вел в свое время, четыре года назад, переговоры почти со всеми. Во-вторых, я думаю, что в данной ситуации уже ему необязательно искать кого-то, чтобы вести переговоры.

Просто есть общепринятые нормы для решения подобных проблем. Зачем ему с кем-то конкретно начинать переговоры, чтобы решить проблемы, которые существуют у народа, де-факто составляющего одну треть населения страны. У них есть свои проблемы и требования. Они общеизвестны. И чтобы их решать, зачем нужен какой-то представитель, посредник? Эрдоган может сам решать эти проблемы, будучи президентом. Он же знает, что нужно курдам. Вот и все. Это первый момент.

Второй момент — лидер курдской оппозиции сейчас сидит в тюрьме. Но он сегодня сидит в тюрьме, завтра он может не сидеть там. И это один из потенциальных лидеров, с которым Эрдоган в будущем может иметь дело для решения этих вопросов. А самое главное тут, мне кажется, что американцы именно этого и добиваются. Американцы хотят помирить курдов с турками. Они понимают, что без этого им самим оставаться на Ближнем Востоке в долгосрочной или среднесрочной перспективе будет крайне сложно.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы курды турция икбаль дюрре точка зрения реджеп эрдоган андрей бакланов экспертное мнение
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