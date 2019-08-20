Эксперты: США создали на Ближнем Востоке Голливуд и продают туда билеты

Что из себя представляет правящая династия Саудовской Аравии? Почему король Салман сделал ставку на принца Мухаммеда? Сможет ли он вывести страну на новый уровень? Как можно урегулировать ситуацию в сирийском городе Идлиб?



Крепко ли Эрдоган сидит в своем кресле?

На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответили востоковеды — зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов и доцент Института международных отношений Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре.

Читайте начало интервью:

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Андрей Бакланов: Саудовская Аравия и Иран на самом деле не враги

— Андрей Глебович, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман свободен в своих решениях, или повязан по рукам и ногам, вынужден считаться со всеми, или ему дали все-таки такой карт-бланш на проведение масштабных реформ?

Андрей Бакланов: Вообще, я других сыновей короля Салмана знаю, одного из них — заместителя министра нефти — считаю своим другом. Он исключительно квалифицированный специалист. Мы вместе даже правили документы, которые нефтяники готовили, но мы работали с политической точки зрения. То есть он как исполнитель, а не как представитель работал. У саудовского короля действительно есть умные дети.

Почему папа сделал ставку именно на Мухаммеда? Мухаммед пошел в деда. Он очень решительный человек. Поступает ли он правильно или неправильно, но он всегда действует решительно. В принципе, такие люди становятся основателями династий или большими реформаторами. Потом их кто-то хвалит, кто-то ругает. Но если основывать какое-то направление, то нужно быть таким, как Мухаммед, человек, который решительно шашкой рубит. Это в нем есть.

— Однако либеральная экономическая политика Мухаммеда ибн Салмана внушает опасения. Не убьет ли он вообще страну такими реформами? Икбаль, вы хотели бы что-то добавить? Как, по-вашему, будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке?

Икбаль Дюрре: Американцы на Ближнем Востоке создали тот же Голливуд, устраивают шоу и билеты продают всем, кто заинтересован участвовать или хочет смотреть на это в первых рядах. Турция, хочешь участвовать? Вот это столько стоит. Саудиты, хотите участвовать? Столько стоит. Даже европейцы — Германия и Франция — там тоже. Вот столько-то стоит этот билет.

У китайцев совершенно другая тактика: куда они ни приезжают, они строят чайна-таун, им нужно чтобы там крутились деньги, строилось что-то, а потом оттуда деньги выкачивались. У них практическая позиция. А для американского шоу нужен злодей. На сегодняшний день в Сирии на роль злодея ими назначена Россия.

Без "злодея"-России что им там делать? Если нет противовеса, тогда билеты очень дешево стоят. А сейчас очень дорого стоят билеты. А в конце что произойдет? Как мне кажется, "злодей" все-таки договорится с режиссером и будет хеппи-энд. Иначе этот фильм никогда не закончится. Поэтому мне кажется, что так и будет.

Но до этого есть опасность по поводу возможного в будущем серьезного шиитско-суннитского конфликта. Американцы именно этого и добиваются. Мечта Вашингтона — столкнуть Иран с Турцией. Это очень сложно, но намного легче столкнуть турецкую армию с асадовской в Сирии. И с этого можно начать.

На это сейчас они и делают все ставки. Вопрос в том, войдут ли туда турецкие войска или нет? Американцы могут допустить их туда с потенциальной возможностью, чтобы они как-то столкнулись с сирийской армией. Это уже будет и косвенное столкновение, в том числе с иранцами. Это сейчас главная цель американцев на Ближнем Востоке.

— Тем не менее недавно прошел 13-й раунд Астанинского процесса, где помимо России в качестве гарантов участвуют Турция и Иран. Говорили там в основном про Идлиб. У Эрдогана есть ключ к идлибской проблеме или нет?

— Конечно, он там делает игру. Это человек, который рулит в Идлибе. И он может, в принципе, решить эту проблему, человек он умный. Он может всех подкупить. Он так и делает. Подкупить необязательно деньгами. Политическими ходами. Сейчас мы тут сидим и говорим, какой хороший Эрдоган. Американцы тоже так говорят. Но ему интересно сейчас заморозить ситуацию в таком состоянии, какая она есть. И Россия, мне кажется, уже согласна с этим.

— Сейчас закончился очередной раунд, подписали коммюнике Иран, Россия и Турция, плюс наблюдатели — Ливан, Иордания и Ирак. В коммюнике высказывается серьезная озабоченность "в связи с увеличением присутствия террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"* в зоне" и решимость "продолжать сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ*, "Джабхат ан-Нусры"* и всех других лиц, групп, предприятий, организаций, связанных с "Аль-Каидой"* или ИГИЛ*, и прочих террористических групп, которых признал таковыми Совет безопасности ООН".

В России они, естественно, тоже запрещены. То есть получается, что Эрдоган своими силами и имеющимися у него ресурсами и даже с помощью союзников не может так просто убрать эту "Хейат Тахрир аш-Шам"*, "Джабхат ан-Нусры"* и ИГИЛ* из Идлиба. Или он просто не хочет этого по политическим соображениям?

И. Д.: Мне кажется, что и не может, и не хочет. Если бы очень хотел, то смог бы, конечно. Но цена будет слишком дорогой. Поэтому получается, что не хочет и не может. Поэтому сейчас та ситуация, которая там сложилась, пока вполне устраивает Турцию. И он хочет заморозить этот процесс.

Потому что если он потеряет контроль над ИГИЛом* и другими группировками, то дальше ему очень сложно реализовать свои планы относительно Востока. Это как минимум. А как максимум он может вообще потерять тот район. По крайней мере, ему сложнее будет удержать в руках те территории, которые он контролирует на западе Евфрата. Поэтому он сейчас особо ничего не будет делать для того, чтобы из Идлиба террористы ушли. А зачем он должен это делать? Чтобы это все Асаду передать?

* Организации, запрещенные в России.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев