Почему террористы прикрываются ваххабизмом

Что больше всего нужно Эрдогану в Сирии? Что там нужно остальным? И что дальше вообще будет с Сирией? Какова роль Саудовской Аравии на Ближнем Востоке? Какова роль ваххабизма в политике страны? И что такое ваххабизм вообще?



Крепко ли Эрдоган сидит в своем кресле?

На эти и другие вопросы "Правде.Ру" ответили востоковеды — зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов и доцент Института международных отношений Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре.

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— Икбаль, что нужно Эрдогану: земля, военная победа, авторитет или что-то еще? Может быть, ему нужна просто война, потому что после чисток в турецкой армии существует какой-то дисбаланс в политических взглядах офицеров, а человек с ружьем должен быть все время занят. Потому что если ему нечего делать, а оружие есть, он начинает думать о всяких неправильных вещах.

Икбаль Дюрре: Ему нужно то, что нужно всем в Сирии. В Сирии сейчас ситуация та же, что сложилась после Второй мировой войны в Германии. У всех участников там есть свои зоны влияния. Ведь вначале даже Сталин не знал, что Германия развалится, разделится на две части. Он допускал, что она останется единой. Вот в Сирии тоже все определяют свои зоны влияния, в том числе и Турция.

Иран там занимается тем же самым. Только Иран вообще хочет все контролировать. И Турция хочет свою зону. При этом еще мешать курдам. Вот Эрдоган этим занимается. Потом эта ситуация заморозится, и тогда уже посмотрим, как дальше карта ляжет.

— Андрей Глебович, многие говорят, что острая ситуация в Идлибе сохраняется из-за конфликта между двумя течениями суннитов: ваххабитами и "Братьями-мусульманами"*. А люди, которые принимают ту или другую сторону, присягают одной из этих идеологий. В Саудовской Аравии ваххабизм — единственная идеология? Кто и что там вообще влияет на внешнюю политику?

Андрей Бакланов: Во-первых, начнем с того, что специфика востоковедения заключается в том, что только узкий круг специалистов по-настоящему владеет ситуацией и терминологией. Многие люди, кто интересуется или как-то связан с этими вопросами, все равно живут в каком-то очень странном мире каких-то терминов, которые ими употребляются, но которые на самом деле ничему не соответствуют.

Например, хиджабы. Нигде больше нет такого. Это традиционная одежда аравийских женщин задолго до ислама. И смысл заключается в том, что таким аккуратным, тщательным образом укрывая себе голову, волосы и плечи женщина спасает себя от проникновения песка. И все. Можно, конечно, с уважением относиться к тому, что на родине ислама так одеваются женщины.

И многим нравится этот хиджаб просто как одежда. Это красивая одежда. Ну и все. Тут никакого религиозного подтекста нет. Просто он соответствует, как и многие другие возможные атрибуты (пути завязывания, приведения в порядок головного убора) Корану. Там написано, что надо не вызывающе одеваться и этим себя женщина защищает.

И то же самое на пустом практически месте возникает с этим ваххабизмом. Я приехал в Саудовскую Аравию в 2000 году, когда хотели закон принимать о том, чтобы запретить вообще ваххабизм как религиозное направление. И у меня как раз состоялась встреча с министром по религиозным делам.

Я ему говорю: "Был в музее. Что-то ничего не нашел про ваххабизм. Как же так?" Он говорит: "Как хорошо, что вы меня спросили. Я всем объясняю, но меня не слушает никто. Я являюсь прапрапраправнуком Абд аль-Ваххаба". Абд аль-Ваххаб жил еще за 100 лет до Пушкина, в XVIII веке. Тогда еще понятия международного терроризма не было.

"Так вот, — говорит, — у нас, в нашей семье, мы воспринимаем термин "ваххабизм" как понятие, которое пришло в пику нашей семье и в пику религии и роли Саудовской Аравии в исламской религии от наших традиционных врагов турков. Они первые ввели понятие "ваххабизм" в пику нам для того, чтобы показать, что в Саудовской Аравии изобрели мазхаб, которого нигде нет, он не конвенционный".

Поэтому в Саудовской Аравии считают, что есть четыре мазхаба. Все они в принципе на равных. Но так случилось, что они соответствуют наиболее бойкому и жесткому ханбалитскому направлению. И все. А Абд аль-Ваххаб — один из идеологов этого направления, который сыграл большую роль в объединении страны.

Другое дело, почему сейчас радикалы берут на вооружение его труды, где очень мало говорится о политике, но очень много о чисто религиозных вещах. Я читал его труды. Берут это на вооружение по двум причинам. Первая — Абд аль-Ваххаб и ханбалитская концепция говорят о том, что власть в стране должна не просто принадлежать тому, кто ее захватил или унаследовал, а должна принадлежать тому, кто является настоящим духовным поводырем.

Если какая-то группа объединилась и говорит, что мы настоящие поводыри (это им как раз очень нравится), право на власть имеет тот, кто самый сведущий в религии. А это может быть любой, любая группа. Поэтому они говорят, что мы вот такие, а нынешняя династия ни к черту не годится, ее надо отстранить.

Вторая причина — им очень приятно, что их за их деяния называют не убийцами, преступниками, а вроде бы какой-то даже религиозной оппозицией — ваххабитами. Они говорят, что мы такая религиозная группа, оппозиция и т. д. Но их же не за это ругают, не за то, что они какое-то религиозное учение проповедуют, а за то, что они являются проповедниками совершенно определенных политических концепций, не имеющих ничего общего с исламом.

— А с политикой Саудовской Аравии они имеют общее?

— С политикой имеют. На определенных этапах наиболее бойкие элементы смогли доказать даже опытному в политике руководству Саудовской Аравии, что они своей бойкостью смогут продвинуть дело ислама, смогут помочь, смогут завоевать новых приверженцев.

* Организация, запрещенная в России.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев