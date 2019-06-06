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Автор Редакция рубрики "Мир"

Блокада Донбасса - это преступление Порошенко и Турчинова - украинский эксперт

Мир » Бывший СССР » Украина print

Блокада Донбасса — это преступление Порошенко и Турчинова, претезии к Зеленскому по снятию блокады — это выполнение заказа из-за океана, считает украинский эксперт Александр Дудчак.


Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно

После того, как новый представитель Киева в минском процессе Леонид Кучма сделал предложение начать переговоры о снятии блокады Донбасса, и его поддержали "представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей", экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего лидера Владимира Зеленского объяснений. Порошенко не понимает, как и на каком основании украинская делегация намерена обсуждать вопрос снятия блокады с Донбасса.

"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ", — заявил Порошенко. Он также добавил, что реализация "российского сценария" в Донбассе является "предательством" интересов Украины.

Леонид Кучма пояснил на брифинге предложение Киева. По его словам, "это принципиально". "Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов — школ, детских садов", — добавил он.

По мнению спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, блокада, которую ввели в марте 2017 года, способствовала разрыву сторон."Поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении", — сказал Сайдик.

Как сказал "Правде.Ру" украинский экономист, политолог Александр Дудчак, это прокуратура задать вопрос Порошенко и Турчинову: "На основании чего была введена блокада?". По мнению эксперта, она способствовала обнищанию населения Украины, так как" после нее была введена формула "Роттердам плюс", которая олигархам позволяла зарабатывать колоссальные деньги на контрабанде донбасского угля, а для населения и бизнеса привела к повышению тарифов".

"Но население совершенно не наивное, и люди прекрасно понимают, откуда ноги растут и куда деньги капают, и это обеспечило Порошенко разгром на выборах" — отметил политолог.

Блокада Донбасса, продолжил он, была неприемлема еще и потому, что "люди по обе стороны линии фронта" стали страдать от пропускных режимов и материально, и морально, и физически. Кроме всего прочего, блокада нанесла "коллосальный удар" по многим производителям — и мелким и крупным, транспортной системе, энергетическим объектам, химпрому, металлургии, в целом экономике Украины, отметил политолог.

Александр Дудчак вспомнил, что "сначала были подосланы банды активистов, ветеранов и прочих с участием некоторых депутатов, которые организовывали на добровольных началах все это безобразие, а потом уже подключились государственные структуры". И узаконено это все было решением СНБО, Турчиновым. А Порошенко сделал из всего этого "достаточно прибыльный проект".

По мнению Александра Дудчака, с блокадой надо заканчивать, так как, если власти говорят, что это украинская территория, то как можно вводить против своей же территории блокаду? Это бред и преступление, сказал политолог. Он продолжил, что Порошенко рассчитывает своими заявлениями сплотить "патриотично настроенную публику ветеранов АТО". "Людям сложно самим себе объяснить, за что они воевали, кого они убивали, но многие прекрасно понимают, что они там делали, при этом это не слишком большая прослойка населения", — отметил эксперт.

С другой стороны, по его словам, Порошенко "отрабатывает повестку дня, присланную из-за океана". "Если на Украине не получается получить поддержку населения, то нужно получить поддержку хотя бы у Соединенных Штатов. На это, вероятно, Порошенко и рассчитывает, потому что снятие блокады — в прямом интересе украинского народа, так же как прямые переговоры с Донбассом и прекращение войны", — сделал вывод Александр Дудчак.

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Темы украина донбасс леонид кучма петр порошенко александр дудчак минские соглашения
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