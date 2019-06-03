Владимир Зеленский назначил экс-президента Украины Леонида Кучму официальным представителем на переговорах по Донбассу. Президент Украины сообщил, что у Киева есть новые предложения по урегулированию военного конфликта на юго-востоке страны.
"5 июня в Минске состоится очередная встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Возглавлять украинскую делегацию на этих переговорах будет Леонид Данилович Кучма", - рассказал Зеленский на брифинге.
Президент Украины рассказал, что выработал новое виденье урегулирования конфликта после проведенных встреч с американскими и европейскими коллегами.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Леонид Кучма раскритиковал историю Украины, которая "была написана в Москве".
Читайте также:
Зеленский отверг идею переговоров с Россией
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
В середине мая Сердюков также был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.