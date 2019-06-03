Экс-президент Украины Леонид Кучма стал представителем страны в контактной группе по Донбассу

Владимир Зеленский назначил экс-президента Украины Леонида Кучму официальным представителем на переговорах по Донбассу. Президент Украины сообщил, что у Киева есть новые предложения по урегулированию военного конфликта на юго-востоке страны.



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"5 июня в Минске состоится очередная встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Возглавлять украинскую делегацию на этих переговорах будет Леонид Данилович Кучма", - рассказал Зеленский на брифинге.

Президент Украины рассказал, что выработал новое виденье урегулирования конфликта после проведенных встреч с американскими и европейскими коллегами.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Леонид Кучма раскритиковал историю Украины, которая "была написана в Москве".

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