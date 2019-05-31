Государственное бюро расследований (ГБР) открыло новое уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Его подозревают в попытке захвата власти и неисполнении решения суда при назначении подконтрольных себе членов Высшего совета правосудия.
Заявление составил юрист Андрей Портнов, который занимал должность главы администрации президента при Викторе Януковиче.
"Порошенко, нарушив прямой судебный запрет, собственным указом отменил условия конкурса и, действуя умышленно, с целью сохранения контроля над судебной системой, уже после поражения на выборах незаконно назначил двух членов высшего органа системы правосудия", - написал он на своей странице в Facebook.
По словам юриста, экс-президенту могут инкриминировать ст. 109 Уголовного кодекса, которая предусматривает содержание под стражей.
"Уверен, если ГБР будет действовать хотя бы в среднем темпе, уже к началу июля Порошенко может быть помещен в следственный изолятор", - заключил Портнов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ГБР Украины проверит действия высокопоставленных чиновников, в том числе экс-президента страны Петра Порошенко, во время Керченского инцидента в 2018 году.
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