Порошенко стал фигурантом еще одного уголовного дела

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло новое уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Его подозревают в попытке захвата власти и неисполнении решения суда при назначении подконтрольных себе членов Высшего совета правосудия.



Против Порошенко могут возбудить шестое уголовное дело / Новости от 30.05.2019 09:57

Заявление составил юрист Андрей Портнов, который занимал должность главы администрации президента при Викторе Януковиче.

"Порошенко, нарушив прямой судебный запрет, собственным указом отменил условия конкурса и, действуя умышленно, с целью сохранения контроля над судебной системой, уже после поражения на выборах незаконно назначил двух членов высшего органа системы правосудия", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам юриста, экс-президенту могут инкриминировать ст. 109 Уголовного кодекса, которая предусматривает содержание под стражей.

"Уверен, если ГБР будет действовать хотя бы в среднем темпе, уже к началу июля Порошенко может быть помещен в следственный изолятор", - заключил Портнов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ГБР Украины проверит действия высокопоставленных чиновников, в том числе экс-президента страны Петра Порошенко, во время Керченского инцидента в 2018 году.

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