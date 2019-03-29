Донбасс с 1 апреля может остаться без воды

1 апреля пяти миллионам жителей Украины будет вовсе не до смеха — велика вероятность того, что они могут остаться без водоснабжения.

О такой грозящей гуманитарной катастрофе заявила в Киеве вице-президент ассоциации "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий. "Мы хотим предупредить население о грозящих последствиях", — бьет тревогу Бабий. Ситуация такова, что с 2019 года начал действовать закон, по которому облэнерго лишались монополии, и, соответственно, водоканалы уже могут покупать электроэнергию на рынке. Однако есть в законе и подвох: необходима полная предоплата. Но вот беда: у водоканалов огромные долги за уже потребленную в предыдущие годы электроэнергию в размере 222 миллионов долларов.

И поэтому поставщики электроэнергии не хотят заключать договора с водоканалами, считая их ненадежными плательщиками, обоснованно опасаясь, что оплата вряд ли будет производиться вовремя. По информации Бабий, нынче примерно 30 водоканалам, которым не удалось заключить договора, электроэнергию поставляет государственная компания "Укринтерэнерго". Однако у предприятий большие долги и перед этим поставщиком. Дело в том, что в новых тарифах на водоснабжение не учли увеличившуюся с 25 до 37 процентов стоимость электроэнергии, после того как ее цена для водоканалов выросла.

И вот 1 апреля уже и "Укринтерэнерго" может отключить водоканалы от электроэнергии. "Требуем собрать заседание СНБО по этому поводу. Необходимо срочно продлить сотрудничество с поставщиком "последней надежды" еще на три месяца. Национальная комиссия по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг должна немедленно установить экономически обоснованные тарифы для обеспечения деятельности водоканалов. Правительство должно выделить средства на покрытие разницы в тарифах из государственного резервного фонда", — потребовала эксперт.

Еще хуже ситуация в ДНР — предприятие "Вода Донбасса" должно своим поставщикам электроэнергии 37 миллионов долларов (около миллиарда гривен по нынешнему курсу) и, что самое печальное, не может погасить долг. Поставщики собираются отключить его от подачи энергии. Об этом сообщила пресс-служба компании "Вода Донбасса": "Критическая ситуация с поставками электроэнергии сложилась по причине отказа энергоснабжающих предприятий заключать с нами договора из-за имеющейся задолженности".

То есть могут встать фильтровальные и насосные станции канала "Северский Донец — Донбасс", являющегося единственным источником снабжения донецкого региона. В результате без воды могут остаться более 3,2 миллиона человек. "Отсутствие механизма по возмещению платы за электроэнергию и убыточные тарифы на неподконтрольной Киеву территории, малый уровень оплаты населением и предприятиями потребленной воды — основные причины очень сложного материального состояния компании "Вода Донбасса" и невозможности своевременной оплаты за электроэнергию", — сказано в пресс-релизе компании.

Кстати, в ДНР и ЛНР 20 крупных предприятий (на которых 150 тысяч работников получают зарплату в гривнах), перерегистрированные на подконтрольных Киеву территориях, платят в Украине миллиардные налоги. Однако газ и электроэнергию Киев на неподконтрольную ему территорию не поставляет. 1 декабря 2014 года НБУ закрыл в республиках все отделения государственного "Ощадбанка", а затем началась полномасштабная блокада региона.

Следует обратить внимание на такой немаловажный нюанс. Компании олигарха Рината Ахметова ДТЭК среди прочих облэнерго принадлежат и "Донецкие энергетические услуги", которые поставляют электроэнергию в донбасском регионе. То есть получается, что самый известный донецкий олигарх и прежний фактический хозяин Донбасса может оставить без воды своих бывших земляков (многие из которых продолжают работать на его предприятиях). Таким образом владелец компании СКМ и футбольного клуба "Шахтер" присоединяется к введенной радикалами и поддержанной президентом Петром Порошенко всеобъемлющей блокаде ДНР и ЛНР. А ведь ставленник Ахметова на президентских выборах Александр Вилкул постоянно твердит о том, что установление мира и восстановление нормальной жизни дончан являются для него первоочередными задачами.

Кстати, недавно Вилкул в своем предвыборном турне посетил Мариуполь. Там политик представил свою программу установления мира в Донбассе, рассчитанную на восемь месяцев. Одно из "изобретений" Вилкула — это привлечение к мирному процессу… американцев. Имеет ли в виду политик свой диалог со смотрящим госдепа по Украине Куртом Волкером или с кем-то другим, он в интервью Анатолию Шарию не уточнял. Как показал уже продолжительный опыт "работы" вашингтонского посланника, продуктивных идей он не продуцирует. Зато лоббирует поставки оружия на территорию Украины, то есть продвигает интересы американских производителей оружия. Да и разве могло быть иначе, если он не побывал в Донецке и Луганске — что он может решать без этого?

Поэтому не понятно, как Вилкул и примкнувший к нему в Мариуполе и политике Евгений Мураев собираются устанавливать мир в Донбассе, да еще и с помощью американцев, у которых фактически противоположные цели. Но мариупольчанам кандидат в президенты от олигарха Рината Ахметова рассказывал не только о скором прекращении войны, но и о принятии новой Конституции, возрождении экономики и социальной защите граждан. Притом он подчеркнул, что для поддержки города вместе с мариупольским руководством (то есть критикуемой им властью) разработал специальную программу "Город-труженик Мариуполь будет жить достойно".

Однако Вилкул забыл сказать горожанам, что в рамках выполнения этой "социальной программы" с 1 апреля они останутся без воды. Водоснабжение прекратится не только в подконтрольных Киеву городах (Мариуполь, Славянск, Часов яр, Покровск и другие), но и на территориях ДНР. Интересно, какова была бы реакция собравшихся послушать столичного гостя горожан, если бы они знали о планах спонсора кандидата Ахметова. Видимо, на сей раз дело зеленкой не ограничилось бы. Как говорил знаменитый аферист Остап Бендер другому неудачливому жулику Шуре Балаганову, "а потом ваши рыжие кудри примелькаются, и вас начнут просто бить".

У читателя, видимо, возник закономерный вопрос: зачем главный богач Украины собирается устроить энергетическую и водную блокаду землякам Донбасса, многие из которых работают на его предприятиях. Объяснение простое: для олигархов нет нравственных понятий, есть только материальная выгода. Для этой цели и была придумана пресловутая формула "Роттердам+", приведшая к неоправданному повышению тарифов на ЖКХ для украинцев, но благодаря которой Ахметов за счет грабежа на коммунальных услугах увеличил свое состояние до шести миллиардов долларов (данные Bloomberg). И происходит это благодаря дружбе с президентом Петром Порошенко, который и является главным ставленником олигарха (спонсируемые им Вилкул и Ляшко — так называемые технические кандидаты). И ради таких "высоких целей" Ахметов готов устроить самый настоящий "водомор" своему родному региону.

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