Советник Зеленского заявил, что Украина вернет Донбасс через пять лет

Военный советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского рассказал о перспективе возвращения Донбасса. По словам Ивана Апаршина, Украина сможет вернуть Донбасс уже в ближайшее время, а вот с возвращением Крымского полуострова придется подождать.
"Если говорить о сроках возвращения оккупированных территорий Донбасса - то это более ближняя перспектива относительно Крыма. Восстановить контроль над востоком Украины возможно удастся в течение пяти лет", - отметил Апаршин.
Также Апаршин подчеркнул, что имеет в виду только мирное урегулирование конфликта, поскольку силовой вариант в текущей ситуации спровоцирует только осложнение конфликта и приведет к "огромным потерям". Более того, партнеры Украины не поддержат очередного кровопролития.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о жесткой блокаде Крымского полуострова, которую может организовать новоизбранный президент Украины при помощи НАТО. Вероятный новый министр обороны в правительстве Владимира Зеленского Иван Апаршин обрисовал "ключевые позиции в сфере национальной безопасности и обороны, на которых будет стоять новая власть". Об этом он пишет в своем блоге в "Обозревателе".
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