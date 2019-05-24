Эксперты Всемирного банка определили, что по показателю ВВП на душу населения Украина находится на уровне Грузии, Армении и Молдавии. По словам экспертов, после преодоления кризиса 2014-2015 годов Украина восстановила экономический рост, но его объемы настолько малы, что для достижения экономических показателей Польши может потребоваться более 50 лет.
В докладе, опубликованном Всемирным банком, утверждается, что для преодоления бедности республике необходимо обеспечить более быстрый экономический рост. В кризисные годы объем украинской экономики сократился на 16%. В 2016 году был зарегистрирован рост на 2,4%, который увеличился до 3,3% в 2017 году.
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