Сирия продолжает борьбу против мировых сил зла - эксперт

Основная цель Сирии на данный момент — отвоевать собственные же территории у Турции и США. Также немаловажно навести порядок в экономике — промышленности и сельском хозяйстве. Благо, что национальная буржуазия в своем большинстве поддержала Башара Асада.



Что ждет Сирию - война или переговоры?

О ситуации в Сирии "Правде.Ру" рассказал председатель комитета по финансовому законодательству Народного совета Сирии Аммар Багдаш.

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— Доктор Аммар, в Сирии усилилось расслоение общества на бедных и богатых, а это всегда является серьезной социальной проблемой. И такая ситуация, конечно, препятствует окончанию войны, усложняет переговоры о мире. Однако сейчас в Сирии работают четыре автомобильных завода. Они сборкой занимаются?

— Это сборка. Как у нас говорят, эти заводы только для того, чтобы надуть шины импортированной машины. Тем не менее определенный барьер преодолевается, потому что ты уже собрал эту машину у себя, довел до ума, а не импортировал. Однако автомобили дорогими получаются, потребители жалуются.

И так уж получилось, что импорт автомобилей у нас временно запретили, а вот сборку — пожалуйста. Так что заводы в основном импортируют практически готовые машины. Надевают у себя колеса, заполняют шины — и все, вот уже и собрали машину, она полностью готова.

— А хозяева этих предприятий — это национальная буржуазия или нет?

— Это компрадоры.

— А национальная буржуазия чем занимается?

— Национальная буржуазия много работает в текстильной промышленности. Фармацевтика у нас очень хорошо развита. Пищевая промышленность тоже. Даже есть некоторые зачатки тяжелой промышленности. И еще большое значение имеет национальная буржуазия, которая развивает сельское хозяйство. Конечно, помимо частного сектора, есть и развиваются государственные промышленность и сельскохозяйственное производство. И, по-моему, это очень хорошо.

— Скажем, элеваторы — это государственный сектор?

— Элеваторы — государственные, но привозят туда зерно в основном частники — мелкие и средние крестьяне. При всем при этом у нас очень развиты капиталистические отношения в сельском хозяйстве.

— То есть кулаки?

— Побольше, чем кулаки.

— Помещики?

— Не помещики, а буржуи. С помещиками мы, слава Богу, покончили в 1963–1964 годах. А сейчас — сельская буржуазия. Кулак — это средний буржуа. У нас же есть более крупные, которые берут на подряд пять-шесть тысяч гектаров и снимают с них урожай.

— Они поддержали правительство Башара во время гражданской войны?

— В основном, да. Представители сельской буржуазии есть в парламенте. Национальная буржуазия в целом, конечно, поддержала и продолжает поддерживать правительство.

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— Все-таки причины сирийского кризиса внутри страны или его внедрили извне, импортировали?

— Оба фактора. Против Сирии все время ведутся борьба и заговоры со стороны американского империализма и со стороны мирового сионизма, Израиля. Но не всегда их усилия попадали на благодатную почву.

Благодатную почву под это подготовила либеральная политика в экономике. И тогда пошла социальная поддержка со стороны определенных слоев населения, в том числе обедневших. Особенно в деревне были хорошие условия для заговора, который плетут империалистические круги. Тут одно от другого не надо отделять. Поэтому мы говорим, что надо лечить не только симптомы болезни, но и причины.

А причина болезни — именно либеральная экономика. Все больше людей это понимает. А Башар Асад все время говорит, что надо выполнять волю нации, волю сирийского народа.

— На что сейчас ориентируется сирийское руководство для окончательного урегулирования ситуации после фактической победы? Нужно окончательно добивать непримиримых? Или все-таки теперь уже надо пытаться договориться?

— Но вы сами сказали "непримиримые". А как с ними договориться, если они непримиримые?… Тем более это сложно, когда они финансируются из стран Персидского залива, и у них есть своя идеология, они — братья-мусульмане и против светского государства. Поэтому мы за единство всех патриотических сил, но враги Родины и народа — всегда враги. Кстати, "враг народа" не сталинский термин, а термин Великой французской революции.

Если будет компромисс между патриотическими и проимпериалистическими силами, то это значит, что кто-то кому-то уступки сделал. Когда ты делаешь уступку проимпериалистическим силам, значит, ты делаешь уступку мировому империализму. Кто сказал, что диалоги о национальном единстве — это значит единство между патриотами и агентами империализма? Так не получается.

Когда кто-то такое пробовал делать в других регионах мира, под конец проигрывали всегда патриоты, проигрывал национальный суверенитет страны. А если что-то будет решаться, мы — коммунисты — стоим за развитие демократии, давайте будем развивать демократию, пусть народ свободно выразит свою волю.

Я исторический оптимист и уверен, что мы достигнем своих целей. Главная цель Сирии сейчас — полное освобождение оккупированных земель. США и Турция оккупировали достаточно большие сирийские территории. Например, Афрей — это оккупированный район. Турки там даже сирийские документы изъяли и выдали временные турецкие удостоверения личности. В Джераблусе и Манбидже — то же самое.

Так что борьба продолжается на всех фронтах, в том числе на социально-экономическом. И нас объединяет этот оптимизм в борьбе против мировых сил зла.

Беседовал Саид Гафуров

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев