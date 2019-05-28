Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Дальний Восток Ближний Восток Южная Азия Центразия
Автор Редакция рубрики "Мир"

Сирия: победа одержана, но война не закончена

Мир » Азия » Ближний Восток print

Когда окончательно закончится война в Сирии? Верно ли, что в Сирии сейчас в значительной мере решаются судьбы всего человечества? Остались ли еще шансы у концепции арабского единства?


Что ждет Сирию - война или переговоры?

На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил председатель комитета по финансовому законодательству парламента Сирии, генеральный секретарь Сирийской коммунистической партии, доктор экономических наук, профессор Аммар Багдаш.

— Доктор Омар, можем ли мы считать, что гражданская война в Сирии закончилась?

— В целом да, но военные действия еще продолжаются в некоторых районах, как вы знаете.

— Там по пустыне кто-то бегает друг за другом…

— Это не только пустыня, но и очень плодородные районы. И то же самое — центральный район Хама, там тоже не пустыня, это очень обжитый район, но артиллерийские перестрелки там бывают каждый день. Враги Сирии еще активно действуют, продолжают свое кровавое черное дело. Даже то, что касается формирований мятежников, с ними не закончено до конца.

Но это не отрицает тот факт, что за последние два года были большие успехи у сирийской армии в освобождении больших территорий в стране. Это касается в первую очередь Алеппо и его регионов. Произошло полное освобождение юга — Дора, Сувейда, Кунейтры, там вообще у них немного формирований было. Однако в большинстве регионов кое-где все еще есть формирования мятежников, даже вблизи от Алеппо.

Самое главное — были ликвидированы все базы и опорные пункты мятежников вокруг Дамаска. Так что если говорить о полевой обстановке, там, конечно, везде большой прогресс. Но это слишком большие оптимисты говорят, что полностью все закончено. Большие победы одержаны, но война еще не закончилась. Из Идлиба еще стреляют, из некоторых районов провинции Алеппо стреляют мятежники.

А плюс к этому есть иностранная оккупация. Турецкая армия оккупировала весь район Африна, а это очень важный район для Сирии. Они оккупировали два уезда, если говорить по-старому, в провинции Халеб. И они фактически контролируют Идлиб.

А у американцев все еще есть военные базы на северо-востоке Сирии, в самом плодородном и нефтеносном районе страны. И там у них около 18 опорных пунктов. И три очень серьезные базы у американцев имеются.

К тому же на юге, в Эт-Танфе, они все еще сохраняют свою базу и считают, что территория 50 на 50 километров вокруг — это радиус влияния этой базы, никому не разрешают в нее входить. Поэтому плюс к борьбе с вооруженными мятежниками есть еще задача — борьба за полное освобождение национальной территории, территории родины от иностранной оккупации. Так что борьба продолжается.

— Когда все-таки окончательно закончится война?

— Как выполним свои задачи. То есть как очистим последнюю пядь нашей родины от иностранной оккупации, от оккупации интервентов. Я имею в виду в первую очередь страны НАТО, то есть США и Турцию. А потом посмотрим также на давно оккупированную нашу территорию — большую часть Голанских высот, которую сионистский Израиль оккупировал еще в 67-м году.

— Именно в Сирии, по мнению многих авторитетных специалистов, решается судьба человечества, наше будущее на ближайшие десятилетия и, может быть, даже на столетия. В Сирии переломили хребет агрессивности НАТО или решающие битвы еще впереди?

— Вообще я, конечно, горжусь стойкостью сирийского народа. В первый раз американцам был преподан серьезный урок, серьезное поражение они потерпели в Ираке, когда их вышвырнули оттуда вон. А сейчас они вернулись в Ирак уже в другом качестве — не как оккупанты, а как союзники некоторых кругов в Ираке, как советники, военные базы у них там есть.

Это уже не оккупанты, хотя влияние у них там есть. Самый большой урок начался для американцев и всего мира в Ираке. И откровенно говоря, только после Ирака некоторые страны, которые раньше только шепотом проклинали Соединенные Штаты, стали громко говорить против них и стали занимать позицию более-менее независимую, самостоятельную, отстаивать свои интересы.

Я имею в виду не только страны нашего ближневосточного региона, а даже некоторые большие страны в мире, которые раньше даже не помышляли о том, что можно серьезно противостоять американскому империализму. А иракский народ показал, что можно и еще как можно. А потом решающую роль сыграла Сирия.

— А мысль об арабском единстве уже ушла? Ведь уже никто не говорит о том, что когда-нибудь неплохо было бы объединить Сирию с Ираком или с Египтом, или Египет с Ливией? Раньше же это всерьез обсуждалось.

— В некоторых националистических партиях этот лозунг в теории есть. И даже в сирийской конституции написано, что мы будем работать во имя арабского единства. Но тут спрашивается — какого. Это долгий вопрос. Я не думаю, что буржуазия арабских стран будет бороться ради арабского единства. Для них самое главное — тесные связи с империалистическими монополиями в разных странах и тому подобные вещи.

Какая польза Саудовской Аравии от арабского единства? Для нее самое главное, чтобы продолжался протекторат США, установленный еще по договору между Рузвельтом и Абделем Азизом, который был заключен в 45-м, когда Рузвельт возвращался с Ялтинской конференции. Они встретились на крейсере и договорились, что Абдель Азиз будет гарантировать нефть, а американцы — устойчивость саудовского режима.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Читайте по теме:

"Россия — не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?

Помпео в Ираке ищет козырь для Москвы в игре против Ирана — американист

Надо вооружаться: ЦРУ стоит за обращением Аль-Багдади к боевикам ИГ* - мнение

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы НАТО Ирак Сирия Аммар Багдаш Точка зрения война в Сирии Ближний Восток экспертное мнение арабское единство
Обсудить
Актуальная аналитика
Прибалтика
На что пойдет Эстония ради транзита через Россию
Ближний Восток
Сирия: победа одержана, но война не закончена
Новости Украины
Юрист: Киев не сможет изменить статус Керченского пролива
Новости Все >
ВЦИОМ: 70% россиян проведут летний отпуск дома или на даче
Фигуристка Медведева призналась, что скучает по России
На Урале обнаружили крупнейший за последние 30 лет изумруд
Президент Сербии: Белград готов сохранить мир "почти" любой ценой
В испанском футболе разгорелся скандал с договорными матчами
Климатолог: после жары в Москву могут прийти торнадо
Часть балкона пятиэтажного дома обрушилась в центре Москвы
Теннисистка Касаткина без проблем вышла во второй круг "Ролан Гаррос"
Коммунисты подозревают "ЕР" в причастности к аресту тиража "Тульской правды"
Томского криминимального авторитета впервые в России арестовали по новой статье о лидерстве в ОПГ
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты

Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает эксперт Анатолий Салуцкий.

Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты
Ученика московской школы попытались насильно увезти в психбольницу
Происшествия
Ученика московской школы попытались насильно увезти в психбольницу
Кремль
Рейтинг президента Путина упал до исторического минимума - ВЦИОМ
Другие
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Кремль
Рейтинг президента Путина упал до исторического минимума - ВЦИОМ

Социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что рейтинг доверия президенту Путину снизился до исторического минимума - меньше рейтинга еще не было.

Рейтинг президента Путина упал до исторического минимума - ВЦИОМ
Соловьев встретился с активистом из Екатеринбурга, который обещал ему дать "крепкого леща"
Общество
Соловьев встретился с активистом из Екатеринбурга, который обещал ему дать "крепкого леща"
Другие
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Общество
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
Общество
Рейтинг доверия Путину находится на историческом минимуме - ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил о крупнейшем падении доверия к президенту России Владимиру Путину.

Рейтинг доверия Путину находится на историческом минимуме - ВЦИОМ
Первого заместителя главы Балашихи арестовали за взятку
Новости Москвы сегодня
Первого заместителя главы Балашихи арестовали за взятку
Политика. Новости и аналитика
Против напавшего на журналиста хакасского чиновника возбудили уголовное дело
Новости Москвы сегодня
Девушка из Подмосковья избила и покусала двух полицейских
Любовь Степушова На что пойдет Эстония ради транзита через Россию Любовь Степушова Сергей Костин Записки постороннего: деньги на Госдуму найдутся Сергей Костин Игорь Буккер Чем заманить педагога в школу? Игорь Буккер
Комментарии
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Латыш пожаловался на говорящую с ним по-русски сотрудницу магазина
Новый президент Литвы Гитанас Науседа не планирует улучшать отношения с Россией
Президент Сербии: Белград готов сохранить мир "почти" любой ценой
КПРФ потребовала от Медведева уволить Сердюкова с поста в ОАК
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
КПРФ потребовала от Медведева уволить Сердюкова с поста в ОАК
КПРФ потребовала от Медведева уволить Сердюкова с поста в ОАК
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
России не стоит участвовать в новой лунной гонке - Рогозин
КПРФ потребовала от Медведева уволить Сердюкова с поста в ОАК
КПРФ потребовала от Медведева уволить Сердюкова с поста в ОАК
На месте снесенного долгостроя в Чертанове возвели ФОК
В Саратове школьник бросил в класс коктейль Молотова и ударил девочку ледорубом
КПРФ потребовала от Медведева уволить Сердюкова с поста в ОАК
В чем заключается план Коломойского по дефолту Украины - эксперт
История и современность Все >
Книга с названием "30 способов удержать мужа" привела читательниц в шок
Книга с названием "30 способов удержать мужа" привела читательниц в шок
Четыре мигранта обнаружены в двигателе машины. Среди них - пятилетняя девочка
Четыре мигранта обнаружены в двигателе машины. Среди них - пятилетняя девочка
Томского криминимального авторитета впервые в России арестовали по новой статье о лидерстве в ОПГ
Томского криминимального авторитета впервые в России арестовали по новой статье о лидерстве в ОПГ
Москалькова предлагает вернуть уголовно-процессуальную модель времен царской России
Москалькова предлагает вернуть уголовно-процессуальную модель времен царской России
Турция начала антитеррористическую операцию "Лапа"
Турция начала антитеррористическую операцию "Лапа"
Штрафы за неявку в военкомат собираются повысить в шесть раз
Штрафы за неявку в военкомат собираются повысить в шесть раз
Спор Москвы и Литвы: как князь Дмитрий одолел могущественного Ольгерда
Спор Москвы и Литвы: как князь Дмитрий одолел могущественного Ольгерда
Почему русский генерал позволил Румынии аннексировать Бессарабию
Почему русский генерал позволил Румынии аннексировать Бессарабию
Останется ли Россия без Керченского пролива
Останется ли Россия без Керченского пролива
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Домашнее Все >
Старые колготки послужат на огороде
Советы
Старые колготки послужат на огороде
Как грамотно выбрать саженцы
Деревья и кустарники
Как грамотно выбрать саженцы
Что можно построить на дачном участке
Ландшафтный дизайн
Что можно построить на дачном участке
Цукеша - кабачок без недостатков
Овощи
Цукеша - кабачок без недостатков
Травяные паразиты в газонах: борьба с нашествиями огневок-травянок
Вредители и болезни
Травяные паразиты в газонах: борьба с нашествиями огневок-травянок
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Цветы и растения
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Эксперты рассказали, какие советы врачей являются бесполезными
Эксперты рассказали, какие советы врачей являются бесполезными
В России изменились правила ОМС
В России изменились правила ОМС
Юлия Ковальчук: секрет долгих отношений
Юлия Ковальчук: секрет долгих отношений
Ида Галич рассказала секрет всех диет
Ида Галич рассказала секрет всех диет
Юлия Барановская демонстрирует "бантиковое" кокетство
Юлия Барановская демонстрирует "бантиковое" кокетство
Светлана Лобода показала провокационное фото с призами ТВ 2019
Светлана Лобода показала провокационное фото с призами ТВ 2019
Мужской гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года для всех знаков Зодиака
Мужской гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года для всех знаков Зодиака
Прически на лето от "Модного приговора"
Прически на лето от "Модного приговора"
Более счастливы и дольше живут незамужние и бездетные женщины
Более счастливы и дольше живут незамужние и бездетные женщины
У каждого третьего мужчины в России диагностируется ожирение
У каждого третьего мужчины в России диагностируется ожирение
Мужское Все >
Шустрый берш: как его ловить
Шустрый берш: как его ловить
Мор рыбы в Астрахани связали с Волжской ГЭС
Мор рыбы в Астрахани связали с Волжской ГЭС
Дизайн офиса: какой стиль выбрать?
Дизайн офиса: какой стиль выбрать?
Как правильно выбрать освещение для спальни?
Как правильно выбрать освещение для спальни?
ПВХ-плитка для пола: преимущества и недостатки
ПВХ-плитка для пола: преимущества и недостатки
Как лимон может помочь в домашнем хозяйстве?
Как лимон может помочь в домашнем хозяйстве?
Как визуально расширить узкий коридор?
Как визуально расширить узкий коридор?
Спорт и предубеждения: несколько полезных советов
Новости спорта
Спорт и предубеждения: несколько полезных советов
Правильная пробежка: основные правила и ошибки
Новости спорта
Правильная пробежка: основные правила и ошибки
Спортивное питание для детей
Новости спорта
Спортивное питание для детей
Как должна выглядеть правильная тренировка со скакалкой
Новости спорта
Как должна выглядеть правильная тренировка со скакалкой
Полный гид по креатину - популярной добавке. Часть вторая
Новости спорта
Полный гид по креатину - популярной добавке. Часть вторая
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Ближний Восток
Сирия: победа одержана, но война не закончена

Когда окончательно закончится война в Сирии? Верно ли, что в Сирии сейчас в значительной мере решаются судьбы всего человечества? Остались ли еще шансы у концепции арабского единства? На эти вопросы "Правды.Ру" ответил председатель комитета по финансовому законодательству парламента Сирии, лидер Сирийской коммунистической партии Аммар Багдаш.

Сирия: победа одержана, но война не закончена
Юрист: Киев не сможет изменить статус Керченского пролива
Новости Украины
Юрист: Киев не сможет изменить статус Керченского пролива
В чем заключается план Коломойского по дефолту Украины - эксперт
Новости Украины
В чем заключается план Коломойского по дефолту Украины - эксперт
ЕС-США: торговые войны военных союзников
Евросоюз
ЕС-США: торговые войны военных союзников
Грузия: Хартия свободы - запрет на мысли о коммунизме
Новости Грузии
Грузия: Хартия свободы - запрет на мысли о коммунизме
Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты
Новости Украины
Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты
Выборы в Европарламент: расклад сил
Евросоюз
Выборы в Европарламент: расклад сил
Лукашенко потерял Украину, но обрел Казахстан
Новости Белоруссии
Лукашенко потерял Украину, но обрел Казахстан
В Казахстане пытаются разыграть "украинский вариант" выборов
Бывший СССР
В Казахстане пытаются разыграть "украинский вариант" выборов
Германия объявила о плане ликвидации клановой преступности
Евросоюз
Германия объявила о плане ликвидации клановой преступности
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ