Сирия: победа одержана, но война не закончена

Когда окончательно закончится война в Сирии? Верно ли, что в Сирии сейчас в значительной мере решаются судьбы всего человечества? Остались ли еще шансы у концепции арабского единства?



Что ждет Сирию - война или переговоры?

На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил председатель комитета по финансовому законодательству парламента Сирии, генеральный секретарь Сирийской коммунистической партии, доктор экономических наук, профессор Аммар Багдаш.

— Доктор Омар, можем ли мы считать, что гражданская война в Сирии закончилась?

— В целом да, но военные действия еще продолжаются в некоторых районах, как вы знаете.

— Там по пустыне кто-то бегает друг за другом…

— Это не только пустыня, но и очень плодородные районы. И то же самое — центральный район Хама, там тоже не пустыня, это очень обжитый район, но артиллерийские перестрелки там бывают каждый день. Враги Сирии еще активно действуют, продолжают свое кровавое черное дело. Даже то, что касается формирований мятежников, с ними не закончено до конца.

Но это не отрицает тот факт, что за последние два года были большие успехи у сирийской армии в освобождении больших территорий в стране. Это касается в первую очередь Алеппо и его регионов. Произошло полное освобождение юга — Дора, Сувейда, Кунейтры, там вообще у них немного формирований было. Однако в большинстве регионов кое-где все еще есть формирования мятежников, даже вблизи от Алеппо.

Самое главное — были ликвидированы все базы и опорные пункты мятежников вокруг Дамаска. Так что если говорить о полевой обстановке, там, конечно, везде большой прогресс. Но это слишком большие оптимисты говорят, что полностью все закончено. Большие победы одержаны, но война еще не закончилась. Из Идлиба еще стреляют, из некоторых районов провинции Алеппо стреляют мятежники.

А плюс к этому есть иностранная оккупация. Турецкая армия оккупировала весь район Африна, а это очень важный район для Сирии. Они оккупировали два уезда, если говорить по-старому, в провинции Халеб. И они фактически контролируют Идлиб.

А у американцев все еще есть военные базы на северо-востоке Сирии, в самом плодородном и нефтеносном районе страны. И там у них около 18 опорных пунктов. И три очень серьезные базы у американцев имеются.

К тому же на юге, в Эт-Танфе, они все еще сохраняют свою базу и считают, что территория 50 на 50 километров вокруг — это радиус влияния этой базы, никому не разрешают в нее входить. Поэтому плюс к борьбе с вооруженными мятежниками есть еще задача — борьба за полное освобождение национальной территории, территории родины от иностранной оккупации. Так что борьба продолжается.

— Когда все-таки окончательно закончится война?

— Как выполним свои задачи. То есть как очистим последнюю пядь нашей родины от иностранной оккупации, от оккупации интервентов. Я имею в виду в первую очередь страны НАТО, то есть США и Турцию. А потом посмотрим также на давно оккупированную нашу территорию — большую часть Голанских высот, которую сионистский Израиль оккупировал еще в 67-м году.

— Именно в Сирии, по мнению многих авторитетных специалистов, решается судьба человечества, наше будущее на ближайшие десятилетия и, может быть, даже на столетия. В Сирии переломили хребет агрессивности НАТО или решающие битвы еще впереди?

— Вообще я, конечно, горжусь стойкостью сирийского народа. В первый раз американцам был преподан серьезный урок, серьезное поражение они потерпели в Ираке, когда их вышвырнули оттуда вон. А сейчас они вернулись в Ирак уже в другом качестве — не как оккупанты, а как союзники некоторых кругов в Ираке, как советники, военные базы у них там есть.

Это уже не оккупанты, хотя влияние у них там есть. Самый большой урок начался для американцев и всего мира в Ираке. И откровенно говоря, только после Ирака некоторые страны, которые раньше только шепотом проклинали Соединенные Штаты, стали громко говорить против них и стали занимать позицию более-менее независимую, самостоятельную, отстаивать свои интересы.

Я имею в виду не только страны нашего ближневосточного региона, а даже некоторые большие страны в мире, которые раньше даже не помышляли о том, что можно серьезно противостоять американскому империализму. А иракский народ показал, что можно и еще как можно. А потом решающую роль сыграла Сирия.

— А мысль об арабском единстве уже ушла? Ведь уже никто не говорит о том, что когда-нибудь неплохо было бы объединить Сирию с Ираком или с Египтом, или Египет с Ливией? Раньше же это всерьез обсуждалось.

— В некоторых националистических партиях этот лозунг в теории есть. И даже в сирийской конституции написано, что мы будем работать во имя арабского единства. Но тут спрашивается — какого. Это долгий вопрос. Я не думаю, что буржуазия арабских стран будет бороться ради арабского единства. Для них самое главное — тесные связи с империалистическими монополиями в разных странах и тому подобные вещи.

Какая польза Саудовской Аравии от арабского единства? Для нее самое главное, чтобы продолжался протекторат США, установленный еще по договору между Рузвельтом и Абделем Азизом, который был заключен в 45-м, когда Рузвельт возвращался с Ялтинской конференции. Они встретились на крейсере и договорились, что Абдель Азиз будет гарантировать нефть, а американцы — устойчивость саудовского режима.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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