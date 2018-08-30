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Автор Дарья Касьянова

"Оскар" для баров. Кто выбирает лучших из лучших

Правда ТВ » Теория Потребления

Оказывается, питейная культура в России и странах СНГ за последние несколько лет не просто догнала западную, но и местами перегнала ее. К счастью, это касается не только потребления спиртного, но и бизнес-историй.


"Оскар" для баров. Кто выбирает лучших из лучших

Для того, чтобы отследить, как развивается барная сфера, и выбрать лучших ее игроков, пришлось придумать свой собственный барный "Оскар". О том, как это произошло, "Правде.Ру" рассказал сооснователь международной премии Barproof Awards Владимир Журавлев.

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Темы бары Barproof Awards барный Оскар Владимир Журавлев
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