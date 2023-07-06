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Джалиль Вахитов

Лето в посёлке Коктебель: "голубые горы", длинный пляж и яркая культурная программа

2:21
Туризм

Посёлок Коктебель — прекрасное место для летнего отдыха. Живая и поэтичная атмосфера царит здесь благодаря многочисленным горам и холмам, которые при определённом освещении приобретают красивый голубоватый оттенок.

Лето в посёлке Коктебель: "голубые горы", длинный пляж и яркая культурная программа
Фото: Личный архив Александра Шторма

Жильё в Коктебеле: многообразие вариантов

Если вы задумываетесь о том, где можно поселиться в Коктебеле, не переживайте — здесь предлагается множество вариантов размещения на любой вкус и кошелёк. Вы можете выбрать проживание в гостинице, доме, квартире, эллинге, палаточном городке на берегу моря или комнате в доме/квартире.

Безупречная набережная

Набережная является самым интересным и привлекательным местом для отдыхающих в Коктебеле. Прогуливаясь по набережной, вы заметите стильные белые фонари, разноцветные лавочки и пляж, располагающийся параллельно набережной.

Рестораны, музеи и другие достопримечательности

В начале набережной находятся стильные ресторанчики и кафе, а также сувенирные ряды и дом-музей Максимилиана Волошина. Пройдя дальше, вы увидите дельфинарий, аквапарк, а также гостиничный комплекс с бассейном.

Коктебель традиционно привлекает творческих людей. Именно в этом живописном уголке полуострова можно насытиться новыми эмоциями и свежими впечатлениями, получить заряд вдохновения.

Пляжи и природные памятники

Коктебель известен своим галечным пляжем, тянущимся вдоль всей набережной.

Также в Коктебеле можно посетить такие природные памятники, как Карадаг и Чёртов палец, а также местный заповедник. Вы также можете посетить местный винзавод, понаблюдать весь процесс производства вина и, разумеется, продегустировать продукцию.

Культура, еда и мероприятия

Местные ресторанчики, кафе и столовые радуют гостей вкусной и разнообразной едой. В конце сезона здесь вот уже двадцать лет проводится интересное событие — джаз-фестиваль. Во время курортного сезона на территории поселка проходят различные фестивали, съезды и культурно-массовые мероприятия.

Отдых в Коктебеле — это счастье, на которое заслуживает каждый турист.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы крым музей туризм россия путешествия
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