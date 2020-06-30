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Автор Евгений Стриж

Женщины-судьи в футболе - дань времени или политика?

Спорт

По накалу страстей матч французской "Лиги 1" (чемпионата страны) между "Амьеном" и "Страсбургом" в сезоне 2018 — 2019 гг. оставил всех своих "конкурентов" позади. И речь идет не о разгромном счете или выходках болельщиков: это был первый в истории Франции матч, который судила женщина-арбитр.

Забегая вперед: Стефани Фраппар с задачей успешно справилась. Но был ли это красивый жест Французской футбольной федерации (ФФФ) — или за назначением Фраппар крылась очередная политическая интрига?

23 года ожидания: стоило того?

Первоначально это назначение обсуждалось как прессой, так и фанатами действительно как символ прогресса и интеграции женщин в "мужской", по большому счету, спорт. Однако затем специалисты ФФФ объявили: Фраппар готовят к первому женскому чемпионату мира, который пройдет как раз во Франции в 2019 году.

Изумление прессы и специалистов было вызвано даже не самим фактом объявления, а тем, что опыта у Фраппар не так много. Да, пару раз она была официальным помощником судьи, провела матч "Лиги 1". Но достаточно ли этого, чтобы быть главным арбитром на мировом первенстве?

Паскаль Гарибян, французский специалист по судейству, отметил, что пример Фраппар несколько парадоксален, но в целом очень показателен: судьям-женщинам действительно сложнее расти карьерно. К слову, женщина-судья на поле — далеко не новость для футбольной Европы: в Бунднслиге еще в 2017 году успешно провела встречу Бибиана Штайнхаус. Но именно во Франции прогресс подзатянулся: первая женщина-помощник судьи в "Лиге 1" появилась еще в 1996 году, а первая женщина-главный арбитр — лишь недавно. 23 года ожидания — не совсем то, чего хотели футбольные менеджеры, отметил Гарибян.

Совпадений не бывает?

Будучи судьей еще в "Лиге 2", Фраппар сталкивалась с предвзятостью. Так, тренер команды "Валансьен" отметил, что "…если женщина судит мужской спорт, играть становится сложнее". Да и в целом в мире идею встречают прохладно: специалисты "Sky" Ричард Кис и Энди Грей на игре АПЛ в 2011 году предположили, что "женщина-судья просто не в курсе, как работает офсайд". Но позиция как региональных лиг, так и FIFA в целом однозначна: нужно продвигать женщин-судей.

Сама Фраппар от судейства получила удовольствие и прокомментировала свою работу на встречах чемпионата мира так:

"…для меня в целом это был сюрприз, я не ожидала такого назначения. Это честь как для меня, так и для всего корпуса женщин-судей. Надеюсь, мой пример поможет поверить в себя всем девушкам, которые стремятся к карьере рефери".

И с этим трудно спорить: в конце концов, при должной квалификации проблем не возникнет, а обилие скандалов с арбитрами-мужчинами уже не даст зрителям повода принижать арбитров-женщин.

Так что вполне возможно, что игра "Амьен" — "Страсбург" через пару лет войдет во все футбольные справочники как исторический матч. А мы станем свидетелями рождения новой футбольной традиции. Да, на волне всеобщей борьбы за права женщин такого рода события могут показаться политизированными. Но что, если это просто совпадение?

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Темы футбол женщина-судья футбольный судья
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